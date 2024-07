Biden po pokusu o atentát na Trumpa vyzval USA, aby odmítly "extremismus a zuřivost"

15. 7. 2024

V televizním projevu v Oválné pracovně prezident důrazně odsoudil politické násilí a řekl, že země musí usilovat o jednotu



Joe Biden v neděli důrazně odsoudil politické násilí a vyzval národ, který se stále vzpamatovává z pokusu o atentát na Donalda Trumpa, aby odmítl "extremismus a zuřivost".



V projevu v hlavním vysílacím čase z Oválné pracovny Biden řekl, že Američané musí usilovat o "národní jednotu", a varoval, že politická rétorika v USA se "příliš vyhrotila" a v posledních měsících před listopadovými prezidentskými volbami vášně stoupají.



"V Americe není místo pro tento druh násilí - pro jakékoli násilí. Nikdy. Tečka. Bez výjimky," řekl prezident. "Nemůžeme připustit, aby se toto násilí normalizovalo."



Bidenova výzva, aby se Američané "zklidnili", zazněla v době, kdy Trump prohlásil, že svůj projev na republikánském národním sjezdu využije k tomu, aby spojil "celou zemi, dokonce celý svět".



"Projev bude o hodně jiný, než by byl před dvěma dny," řekl Trump listu Washington Examiner a dodal, že realita toho, co se stalo, "se teprve usazuje".



Biden nařídil nezávislé prověření toho, jak se střelec mohl dostat na střechu s výhledem na sobotní shromáždění Trumpovy kampaně v Butleru v Pensylvánii a z "vyvýšené pozice" mimo místo konání vystřelit několikrát na bývalého prezidenta. FBI v neděli varovala, že po střelbě vzrostl počet internetových hrozeb politickým násilím, který byl již tak zvýšený.



Při útoku, který je vyšetřován jako pokus o atentát a potenciální akt domácího terorismu, byl Trump zraněn u ucha, ale zemřel při něm jeden divák, identifikovaný jako bývalý šéf hasičů, a další dva byli těžce zraněni.



"Nemůžeme, nesmíme se v Americe vydat touto cestou," dodal Biden a poukázal na vzrůstající vlnu politického násilí, k níž patří útok na americký Kapitol, útok na manžela bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a únos Gretchen Whitmerové, guvernérky státu Michigan.



Biden rovněž pochválil Coreyho Comperatorea, padesátiletého bývalého velitele hasičů, který byl zabit, když se vrhl do vody, aby ochránil svou ženu a dceru. Biden řekl, že Comperatore byl "hrdina", a vyjádřil jeho rodině "nejhlubší soustrast".



Vyšetřovatelé stále pátrali po motivu 20letého podezřelého, který byl identifikován jako Thomas Matthew Crooks z Bethel Parku v Pensylvánii.



Více než 24 hodin po útoku pokračovalo vyšetřování toho, jak se Crooksovi podařilo zahájit na shromáždění palbu, údajně s použitím zbraně AR-15, kterou legálně zakoupil jeho otec. Vyšetřovatelé zabavili několik Crooksových zařízení a začínají dávat dohromady jeho komunikaci před akcí. Úřady uvedly, že v Crooksově autě objevily potenciální výbušná zařízení.



Mezitím se začaly objevovat podrobnosti o podezřelém, který byl zastřelen odstřelovači tajné služby.



Jako student střední školy daroval Crooks 15 dolarů Progressive Turnout Project, politickému akčnímu výboru napojenému na Demokratickou stranu, ale o osm měsíců později se zaregistroval k volbám jako člen Republikánské strany.



Bývalí spolužáci ho popisovali jako chytrého a tichého studenta. Jeden z bývalých spolužáků agentuře Reuters řekl, že Crooks na střední škole neprojevoval zvláštní zájem o politiku a raději diskutoval o počítačích a hrách.



"Byl mimořádně chytrý. To mě docela vyvedlo z míry, byl to opravdu, ale opravdu chytrý kluk, jako by vynikal," řekl spolužák agentuře Reuters. "V žádném rozhovoru nepřišla řeč na nic bláznivého."



Další mladý muž, který se označil za Crooksova bývalého spolužáka ze střední školy v Bethel Parku, v neděli hovořil s novináři a vzpomínal, jak byl jeho bývalý spolužák "téměř každý den" na škole šikanován.



Prezident, který byl v době střelby v kostele v Delaware, přerušil svůj víkend a vrátil se do Washingtonu a do Bílého domu dorazil po půlnoci. V sobotu pozdě večer spolu s Trumpem hovořili.



Biden krátce promluvil z Bílého domu již dříve v neděli, kdy přednesl podobný vzkaz z Rooseveltova pokoje poté, co v Situační místnosti přijal brífink o vyšetřování.



V těchto komentářích Biden požádal veřejnost, aby si "nedělala domněnky" o motivech nebo příslušnosti střelce, přestože na internetu kolují konspirační teorie a dezinformace.



Republikánský národní sjezd začne v pondělí v Milwaukee, kde se Trumpovi podle očekávání dostane hrdinského přivítání od řadových členů strany, rozrušených, ale vzdorovitých. Trump, který do Milwaukee dorazil v neděli večer, by měl na sjezdu promluvit až ve čtvrtek večer, poté, co bude formálně nominován jako kandidát strany.



Prezidentovo vyjádření přišlo v křehkém okamžiku voleb, kdy je opětovný souboj mezi Bidenem a Trumpem již definován výjimečným rozruchem a hlubokou politickou polarizací.



Prezident již několik týdnů bojuje s výzvami volených představitelů své vlastní strany, aby se vzdal své předvolební kampaně po katastrofálním vystoupení v debatě minulý měsíc, které zdůraznilo obavy o jeho věk a způsobilost k výkonu funkce. Jednaosmdesátiletý Biden trvá na tom, že se nenechá vytlačit z pozice stranického kandidáta, ale udělal jen málo pro to, aby utlumil vír pochybností, zda je nejlepším kandidátem, který by mohl Trumpa v listopadu porazit.



Trump se počátkem tohoto roku stal prvním bývalým prezidentem, který byl odsouzen za trestné činy, a čelí několika dalším právním výzvám souvisejícím s jeho rolí při útoku na Kapitol 6. ledna a snahám o zvrácení výsledků prohraných voleb. Přinejmenším jeden republikánský senátor, Mike Lee z Utahu, vyzval, aby byly trestní kauzy proti Trumpovi ve světle pokusu o atentát zrušeny.



Biden ve svém nedělním večerním projevu realisticky zhodnotil výzvu, kterou představuje naplnění jeho slov, a uznal, že národní jednota je v Americe hluboce rozdělené na tábory "nejnepolapitelnějším z cílů". Republikáni již obviňovali z násilí prezidenta a tvrdili, že Bidenovy pokusy vykreslit Trumpa jako hrozbu pro americkou demokracii napomohly podnítit toxické politické prostředí.



Útok však vyvolal odsouzení ze strany republikánských i demokratických představitelů napříč zemí i světových lídrů.



"Musíme snížit teplotu," řekl v neděli v rozhovoru pro CNN předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson.



Připustil, že on a Trump nabízejí drasticky konkurenční vize a že jejich příznivci se ostře rozcházejí. V Milwaukee budou republikáni nabízet vytrvalou kritiku Bidenových výsledků, uvedl prezident, zatímco v pondělí plánuje odjet do Nevady, kde bude shromažďovat příznivce kolem svého programu. Kvůli útoku odložil cestu do Texasu, kde měl promluvit na oslavách 60. výročí přijetí zákona o občanských právech v prezidentské knihovně Lyndona B. Johnsona.



"Diskutujeme a nesouhlasíme. Porovnáváme a konfrontujeme charakter kandidátů, jejich záznamy, problémy, program, vizi pro Ameriku," řekl a tvrdil, že souboj by se měl vyřešit u "volební urny" a "ne kulkami".



Po útoku v sobotu večer prý Bidenova kampaň přistoupila k tomu, že "co nejrychleji" stáhne své televizní reklamy a pozastaví veškerou "nevhodnou komunikaci".



"Politika nesmí být nikdy doslovným bojištěm nebo, nedej bože, doslovným polem zabíjení," zdůraznil Biden ve svém projevu v neděli večer. Vyzval Američany, aby "vystoupili ze svých bublin", kde se šíří dezinformace.





"Pamatujte: i když se možná neshodneme," řekl, "nejsme nepřátelé".







