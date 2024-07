CNN: USA navzdory důkazům, že tato izraelská armádní jednotka páchala zločiny, ji nesankcionovaly. Nyní její síly určují průběh bojů v Gaze

13. 7. 2024

čas čtení 23 minut



Bývalí velitelé praporu Netzah Yehuda, izraelské vojenské jednotky, kterou Spojené státy obvinily z hrubého porušování lidských práv Palestinců na Západním břehu Jordánu okupovaném Izraelem před 7. říjnem, byli povýšeni do vyšších funkcí v Izraelských obranných silách (IDF) a nyní se aktivně podílejí na výcviku izraelských pozemních jednotek a také na vedení operací v Gaze, zjistilo vyšetřování CNN.



V dubnu americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že zjistilo, že pět izraelských bezpečnostních jednotek se před vypuknutím války s Hamásem v Gaze dopustilo hrubého porušování lidských práv. Ministerstvo uvedlo, že čtyři z těchto jednotek se po těchto porušeních "účinně napravily" nebo reformovaly, ale že stále rozhoduje, zda omezí americkou vojenskou pomoc zbývající jednotce: Netzah Yehuda, která byla původně vytvořena za účelem angažmá ultraortodoxních židů v armádě.



Zpráva o tom, že by USA mohly odepřít pomoc izraelské vojenské jednotce, vyvolala v té době zuřivou reakci nejvyšších izraelských představitelů, včetně premiéra Benjamina Netanjahua, který prohlásil: "Pokud si někdo myslí, že může uvalit sankce na jednotku IDF, budu bojovat ze všech sil."



V dopise, který získala CNN, americký ministr zahraničí Antony Blinken sdělil předsedovi Sněmovny reprezentantů Mikeu Johnsonovi, že USA spolupracují s Izraelem "na určení cesty k účinné nápravě" pro prapor Netzah Yehuda. V dopise nebyla jednotka jmenována, ale současní i bývalí američtí představitelé CNN potvrdili, že Blinken měl na mysli jednotku Netzah Yehuda, která byla v posledních deseti letech obviněna z řady trestných činů na okupovaném Západním břehu Jordánu, včetně smrti 78letého Palestince v roce 2022.



Pomocí technologie rozpoznávání obličejů a dalších technik z otevřených zdrojů CNN zjistila, že tři bývalí velitelé praporu Netzah Yehuda - kteří jednotce veleli v době jejího páchání trestných činů na Západním břehu - stoupali v řadách IDF. CNN tyto velitele vypátrala tak, že jejich tváře porovnávala s veřejně dostupnými snímky z uplynulých let, od fotografií z vojenských ceremonií až po aktuální informace z bojiště.



"Když velitel ze zdiskreditované jednotky přejde k jiné jednotce, může způsobit, že i nová jednotka nebude mít nárok na americkou pomoc."



Charles Blaha, bývalý ředitel Úřadu pro bezpečnost a lidská práva ministerstva zahraničí.



CNN hovořila s bývalým členem jednotky, který podrobně popsal případy krutého a nadměrně násilného zacházení s Palestinci na okupovaném Západním břehu Jordánu. Informátor uvedl, že velitelé aktivně podporovali násilí ze strany mstitelů a že jejich povyšování do vyšších funkcí v IDF hrozí přenesením stejné kultury i do jiných částí armády.



"Mnozí z nás pravděpodobně nevnímali Araby, zejména Palestince, jako někoho, kdo má práva - ale že jsou okupanty části země a je třeba je přestěhovat," řekl.



Bývalý voják, který si nepřál být jmenován kvůli obavám o svou bezpečnost, řekl CNN, že jednotka byla dobře známá tím, že prováděla to, co popsal jako "kolektivní trestání Palestinců". Uvedl příklad, kdy jednotky praporu zaútočily na palestinskou vesnici a chodily od domu k domu s omračujícími granáty a plynovými granáty jako odplatu za to, že některé místní děti házely kamení.



Během svého působení v Netzah Yehuda řekl, že velitelé praporu hráli klíčovou roli v udržování kultury násilí, a to jak tím, že mu přihlíželi, tak tím, že ho podporovali.



V odpovědi na žádost CNN o komentář k obviněním z páchání trestných činů ze strany Netzah Yehuda IDF uvedly, že prapor "působí profesionálně a eticky" a že jeho vojáci a velitelé "jednají v souladu s rozkazy a protokoly, které se od vojáků IDF očekávají". IDF dodaly, že vyšetřují "každý výjimečný incident" a v případě potřeby přijímají velitelská a disciplinární opatření vůči zúčastněným osobám. K následnému povýšení některých velitelů se nevyjádřila.



V průběhu měsíčního vyšetřování hovořila CNN s několika současnými i bývalými americkými představiteli, kteří odhalili silnou frustraci v Bidenově administrativě ze zvláštní tolerance, které se Izraeli dostává ze strany USA, pokud jde o řešení porušování lidských práv ze strany jeho bezpečnostních sil. Bývalí američtí představitelé uvedli, že skutečnost, že bývalí velitelé Netzah Yehud jsou i nadále povyšováni v izraelských vojenských hodnostech, je znepokojivým důsledkem americké nečinnosti a může mít zničující důsledky.



Podle interního memoranda zaslaného ministerstvem zahraničí Kongresu, které získala CNN, USA rozhodly, že čtyři z pěti prověřovaných izraelských jednotek byly napraveny na základě toho, že Izrael podnikl kroky k "postavení odpovědných členů služby před soud". Izraelští vojenští veteráni ze skupiny Breaking the Silence (Prolomení mlčení), která se zasazuje proti okupaci, sdělili CNN, že IDF často obviňují mladší vojáky nebo důstojníky a tvrdí, že týrání je spíše vinou několika špatných vojáků než odrazem institucionálních problémů, které pramení z dlouhodobých vojenských postupů nebo vládní politiky. Takový přístup by nesplňoval požadavky na účinnou nápravu, uvedli američtí představitelé.



Mluvčí amerického ministerstva zahraničí pro CNN uvedl, že o okolnostech jednotlivých případů nehovoří, ale jeho experti "dospěli k závěru, že několik jednotek izraelských bezpečnostních sil bylo věrohodně zapleteno do hrubého porušování lidských práv (GVHR)" a že u čtyř z nich izraelská vláda "podnikla účinné kroky k tomu, aby odpovědné osoby postavila před soud".



"Nadále posuzujeme zprávy o porušování lidských práv ze strany izraelských bezpečnostních sil v souladu s právními předpisy a veškerá bezpečnostní pomoc USA Izraeli je poskytována v souladu s vnitrostátním a mezinárodním právem," dodal mluvčí.



Současní i bývalí američtí představitelé rovněž sdělili CNN, že pět izraelských jednotek nebylo jedinými, které ministerstvo zahraničí prověřovalo. Zvláštní komise ministerstva zahraničí dospěla na pracovní úrovni k jednomyslné shodě, že další tři jednotky se provinily pácháním trestných činů před 7. říjnem, uvedli úředníci. Konečné rozhodnutí o tom, zda jednotky mají nadále nárok na americkou vojenskou pomoc, může učinit pouze Blinken nebo náměstek ministra zahraničí a není jasné, zda se tato záležitost dostala až k nim. Zjištění expertní skupiny by stačila k diskvalifikaci vojenské jednotky z jakékoli jiné země, uvedli úředníci.



Mezi incidenty patří zabití Ahmada Džamila Fahda, který byl údajně zastřelen jednotkami izraelské policejní protiteroristické jednotky Jamam poblíž Ramalláhu na okupovaném Západním břehu Jordánu v květnu 2021; zabití beduína identifikovaného jako Sanad Salaam al-Harbad, kterého údajně zastřelila izraelská pohraniční policie v jihoizraelském městě Rahat v březnu 2022; a údajné znásilnění patnáctiletého chlapce vyšetřovatelem izraelských sil vnitřní bezpečnosti v ruském komplexu (vazební věznice Moscobiyya) v Jeruzalémě v lednu 2021. Jeden z amerických úředníků, s nímž CNN hovořila, uvedl, že tyto případy patří mezi "nejkřiklavější trestné činy, které byly prověřovány".





CNN se obrátila na izraelskou pohraniční policii a Šin Bet, úřad pro vnitřní bezpečnost země, aby se ke zjištěním ministerstva zahraničí vyjádřily.





CNN se obrátila na IDF s žádostí o komentář k páchání trestných činů, kterého se jednotka Netzah Yehuda v uplynulých deseti letech dopouštěla. V odpovědi IDF uvedla: "Je třeba poznamenat, že v souvislosti s událostmi, které se odehrály v letech 2015 a 2019 ... byli zúčastnění obviněni a vojenský soud jim v obou případech uložil tresty odnětí svobody a další tresty."





Dodal však, že "většině velitelů je to páchání trestných činů jedno, pokud se to nedostane na video".









Josh Paul, který se jako bývalý ředitel politicko-vojenského odboru ministerstva zahraničí více než 11 let zabýval americkou obrannou diplomacií, bezpečností a zbrojní pomocí, než v říjnu 2023 rezignoval kvůli transferu zbraní do Izraele, pro CNN uvedl, že neexistuje "ani nejmenší podklad", který by naznačoval, že další tři jednotky, které CNN identifikovala - Jamam, izraelská pohraniční policie a síly vnitřní bezpečnosti spojené s vazební věznicí Moscobiyya - udělaly něco pro reformu.Paul se již dříve zmínil o obvinění ze znásilnění v Moscobiyya v rozhovoru s Christiane Amanpourovou ze CNN a dodal, že na toto obvinění upozornila jedna charitativní organizace prověřovací komisi ministerstva zahraničí, které byl členem. Uvedl, že toto obvinění považuje za věrohodné a vznesl na něj dotaz u izraelské vlády. "A víte, co se stalo druhý den? IDF vešly do kanceláří té charitativní organizace, odebraly jí všechny jejich počítače a prohlásily ji za teroristický subjekt," řekl Amanpourové.Dvě z těchto jednotek jsou spojovány se smrtelnými incidenty po 7. říjnu. Jamam se podílel na izraelské operaci na záchranu rukojmích v uprchlickém táboře Nuseirat na severu Gazy 8. června, při níž byli osvobozeni čtyři Izraelci a podle místních zdravotnických úřadů bylo při tom zabito více než 270 Palestinců a přes 700 jich bylo zraněno. IDF tato čísla zpochybnila a tvrdí, že obětí operace bylo "méně než 100". CNN nemůže nezávisle ověřit údaje o počtu obětí, které uvedla jedna ze stran. Mezitím izraelská pohraniční policie v lednu na okupovaném Západním břehu Jordánu zastřelila tříletou palestinskou dívku a v březnu v okupovaném východním Jeruzalémě dvanáctiletého palestinského chlapce.Skutečnost, že USA nikdy neuvalily sankce na žádnou izraelskou vojenskou jednotku, ukazuje "nedostatek politické vůle a morální odvahy pohnat Izrael k odpovědnosti", dodal Paul.USA jsou zdaleka největším dodavatelem zbraní Izraeli a jejich vojenská pomoc pomáhá utvářet izraelské operace v Gaze. S pokračující válkou se však stále častěji dostávají pod mezinárodní tlak kvůli své podpoře.Devět měsíců od doby, kdy bojovníci Hamásu zabili přibližně 1 200 Izraelců a unesli více než 250 lidí, zabil izraelský útok na Gazu podle místních zdravotnických úřadů více než 38 000 Palestinců. Americký prezident Joe Biden vyzval k ukončení války a předložil Izraeli návrh příměří podporovaný Spojenými státy, jeho administrativa však nadále dodává Izraeli zbraně za miliardy dolarů.Paul řekl CNN, že izraelské stíhání války v Gaze by vypadalo daleko jinak, kdyby USA prosazovaly legislativu známou jako Leahyho zákon. Tento zákon z roku 1997, pojmenovaný po bývalém senátorovi Patricku Leahym, který byl jeho autorem, zakazuje USA poskytovat pomoc jakýmkoli zahraničním bezpečnostním jednotkám, které jsou věrohodně zapleteny do porušování lidských práv."Kdyby USA v průběhu let využily páky, kterou Leahyho zákony poskytují, k tomu, aby povzbudily IDF k potírání špatného chování a k vymýcení současné kultury beztrestnosti, byli bychom svědky přinejmenším mnohem přísnější disciplíny jednotek (než jakou nyní vidíme v Gaze) na taktické úrovni," řekl Paul, který byl členem izraelského Leahyho prověřovacího fóra - vytvořeného v roce 2020 za účelem identifikace izraelských jednotek, kterým by mělo být zakázáno přijímat americkou pomoc.Podle Leahyho zákona v případech, kdy je celá jednotka určena k přijetí pomoci, americké ministerstvo zahraničí prověřuje nejen jednotku, ale také jejího velitele.Charles Blaha, bývalý ředitel Úřadu pro bezpečnost a lidská práva ministerstva zahraničí a také bývalý člen izraelského Leahyho prověřovacího fóra, uvedl, že komise věnuje "zvláštní pozornost" velitelům. "Oni udávají tón jednotkám. Když velitel z poskvrněné jednotky přejde k jiné jednotce, může způsobit, že i nová jednotka nebude mít nárok na americkou pomoc," řekl Blaha, který loni odešel z ministerstva zahraničí do důchodu.Prapor Netzah Yehuda vytvořila izraelská armáda v roce 1999 pro ultraortodoxní židy, aby se přizpůsobila jejich přísnějším náboženským zvyklostem, jako je například oddělení mužů a žen. Podle osob obeznámených s činností jednotky prapor od svého vzniku přilákal také náboženské nacionalisty z osadnického hnutí na Západním břehu Jordánu. Je součástí brigády Kfir, největší pěší brigády v IDF.Jedním z nejvíce šokujících a široce medializovaných incidentů týkajících se praporu Netzah Yehuda byla smrt 78letého Palestince-Američana, který byl v lednu 2022 zadržen ve své domovské vesnici Jiljilya na okupovaném Západním břehu Jordánu. Omar Assad byl podle vyšetřování IDF po určitou dobu držen s roubíkem a svázanýma rukama, než ho vojáci jednotky osvobodili a nechali bez reakce. Pitevní zpráva určila, že Assad zemřel na infarkt poté, co byl zadržen.Vyšetřování IDF dospělo k závěru, že incident byl důsledkem "morálního selhání a špatného rozhodování vojáků". Na základě prvotního šetření IDF uvedly, že veliteli jednotky Netzah Yehuda - podplukovníkovi Matimu Shevachovi - udělí důtku a velitele čety a roty odvolá z jejich funkcí a na dva roky jim zakáže vykonávat velitelské funkce. Proti vojákům však nebylo vzneseno žádné trestní obvinění, protože podle armády nebyla zjištěna příčinná souvislost mezi Asadovou smrtí a jejich jednáním. IDF se při dotazu na Asadovu smrt odkázala na závěry CNN.Současní i bývalí američtí představitelé sdělili CNN, že Asadův případ odráží širší trend typů případů, které USA zkoumají. Doposud jediné případy, kdy USA usvědčily izraelské jednotky z hrubého porušování lidských práv, byly případy, v nichž již rozhodovaly izraelské soudy. "Americké ministerstvo zahraničí nikdy neučinilo nezávislé rozhodnutí o hrubém porušení lidských práv ze strany izraelské jednotky. Nikdy," řekl Blaha.Když dále hovořil o zvláštním zacházení, kterého se Izraeli dostává ze strany USA, dodal: "Samozřejmě, že s Izraelem zacházíme jinak, a to skutečně podkopává naši obhajobu lidských práv v ostatním světě."Ševach, velitel Netzah Jehuda v době Asadovy smrti, byl povýšen do funkce zástupce velitele brigády Kfir, která dohlíží na Netzah Jehuda, krátce poté, co v srpnu 2022 skončilo jeho dvouleté působení ve vedení ultraortodoxního praporu. A nyní Shevach podle tiskové zprávy IDF a zpráv v médiích cvičí vojáky, kteří se chystají vstoupit do boje."Ten typ trestných činů, jichž se dopustili v Netzah Yehuda, se metastázuje do nových jednotek, protože pokud bude tento člověk velet výcviku, bude hlásat stejný nedostatek étosu, pokud jde o lidská práva."Shevach vedl cvičení izraelských jednotek v armádním výcvikovém středisku městského boje, maketě města na vojenské základně Tze'elim v Negevské poušti, a připravoval je tak na vstup do Gazy. V říjnovém rozhovoru pro americkou televizní stanici CBS Shevach v tomto centru vysvětlil, jak připravuje vojáky na boj s Hamásem, a dodal, že "hlavní obavou většiny vojáků" je, že v určitém okamžiku dostanou "rozkaz, že válka končí, a my jsme nedokončili svou misi".CNN předložila svá zjištění o Shevachově kariérní dráze Blahovi, který uvedl, že to "silně naznačuje, že typy taktik, typtrestných činů, kterých se dopouštěla Netzah Yehuda, budou metastázovat do nových jednotek, protože pokud je tato osoba zodpovědná za výcvik, bude hlásat stejný nedostatek étosu, pokud jde o lidská práva".CNN zjistila, že dva další velitelé, kteří dohlíželi na Netzah Yehuda - známou také jako 97. prapor pěší brigády Kfir - v době páchání trestných činů na okupovaném Západním břehu, byli rovněž povýšeni.Podplukovník Nitai Okashi dohlížel na prapor Netzah Yehuda v letech 2018 až 2020. V lednu 2019 byli vojáci z jeho jednotky zachyceni na videu, jak bijí a vysmívají se palestinskému otci a synovi po jejich zatčení na okupovaném Západním břehu Jordánu. Čtyři z nich byli později odsouzeni za těžké týrání. Okashi podle zpráv izraelských médií požádal soudce o milost s tím, že se vojáci poučili. Při dalším incidentu v říjnu 2019 bylo podle izraelské armády zatčeno 14 vojáků z jeho jednotky poté, co byli zachyceni na videu, jak napadají beduínské muže na čerpací stanici na Západním břehu Jordánu.Pomocí technologie rozpoznávání obličejů CNN zjistila, že bývalí velitelé Netzah Yehuda od té doby stoupají v řadách IDF.Od svého odchodu z praporu byl Okashi povýšen do řady velitelských funkcí v IDF. Od začátku války působil v Gaze jako velitel jeruzalémské brigády a bral s sebou reportéry mezinárodních médií, jako je německý časopis Der Spiegel a britský deník Guardian, na vojenské výpravy do pásma. V březnu IDF oznámily další povýšení Okashiho.Podplukovník Uri Levy byl v letech 2014 až 2016 velitelem jednotky Netzah Yehuda. Během této doby byl voják Netzah Yehuda obviněn vojenským soudem v Izraeli z týrání za přitěžujících okolností poté, co údajně v říjnu 2015 ve dvou oddělených incidentech uštědřoval podezřelým Palestincům elektrické šoky. Po odchodu z jednotky byl Levy povýšen a začal pracovat v brigádě Kfir.Levy odešel z armády v roce 2023 a nyní pravidelně vystupuje v izraelských talk show jako"odborný komentátor". V dubnu, když se objevily zprávy, že by se USA mohly chystat uvalit sankce na Netzah Jehuda, řekl izraelskému kanálu Channel 7: "Každý, kdo hledá nějakou chybu na jednotce IDF, jako je tato, ji může najít, a já doporučuji dívat se na sklenici napůl plnou ... operační úspěchy, úspěchy, tvrdou práci noc co noc."Koncem roku 2022 byla jednotka Netzah Yehuda, která byla od svého vzniku dislokována na okupovaném Západním břehu Jordánu, převelena na Izraelem kontrolované Golanské výšiny. IDF uvedly, že se jednalo o prodloužené operační nasazení, ale Blinken ve svém dopise předsedovi Johnsonovi napsal, že se jedná o potvrzení, že se prapor "dopustil jednání, které je v rozporu s předpisy IDF". Přesto tato bilance nezabránila IDF v nasazení vojáků Netzah Yehuda do Gazy, kde bojují od začátku války."Vojáci budou dělat to, co od nich jejich velitel očekává, a plnit rozkazy. A tak pokud tito velitelé nezakročí a nepotrestají je za jejich chování, pak vlastně jejich chování schvalují."Podle očitých svědků, místních novinářů a prohlášení IDF se Netzah Yehuda 16. dubna pod vedením tehdejšího velitele podplukovníka Šlomo Širana podílel na operaci ve škole Mahdíja aš-Šawwa v Bejt Hanúnu na severu Gazy, kde se ukrývaly tisíce vysídlených Palestinců. Očití svědci uvedli, že vojáci školu obklíčili, "nadměrně stříleli" do areálu a před zadržením přinutili muže svléknout se do naha. IDF uvedly, že podle zpravodajských informací se v oblasti nacházejí bojovníci Hamásu.Hlasový záznam, který údajně nahráli Palestinci uvnitř školy v době útoku a který získala CNN, zachycuje paniku, když civilisté zůstali uvězněni uvnitř a ozývala se střelba. Na videu zveřejněném na sociálních sítích byl zachycen Palestinec, který se musel před tankem IDF svléknout do naha. IDF na žádost CNN o komentář k incidentu nereagovaly.Paul uvedl, že USA tím, že v minulosti zavíraly oči a nezakročily proti Netzah Yehuda a dalším jednotkám, přispěly k pokračující kultuře beztrestnosti, jejíž "důsledky vidíme v každém pobuřujícím videu na TikToku, které natočili a zveřejnili izraelští vojáci na místě, když drancovali, plenili a vysmívali se na území Gazy".To, že jednotka Netzah Yehuda dostala povolení bojovat v Gaze poté, co byla stažena z okupovaného Západního břehu Jordánu v důsledku násilných incidentů, je "ironické" a znepokojující, řekl CNN informátor, který v Netzah Yehuda sloužil. V pásmu Gazy řekl: ,,V pásmu Gazy se nacházejí i další vojáci, kteří se účastní bojů: "Dostali v podstatě carte blanche, kdy si mohou dělat víceméně, co chtějí."Ve mimořádném rozhovoru pro CNN uvedl, že poté, co se zamyslel nad svým působením jako voják, pocítil nutkání promluvit o špatném zacházení s Palestinci ze strany ozbrojených sil.Vzpomínal, že poté, co v 19 letech vstoupil do jednotky, slyšel o tom, že vojáci jsou odměňováni za zabíjení. "Když zabijete teroristu, dostanete jako kompenzaci dva týdny volna ... což je pro někoho, kdo tráví v armádě hodně času, docela lákavá odměna," řekl.IDF v prohlášení pro CNN uvedly, že tvrzení, že vojáci jsou za zabití teroristů odměňováni předčasnou dovolenou, je "nepravdivé a nepodložené"."Vojáci budou dělat to, co od nich jejich velitel očekává, a plnit rozkazy. A tak pokud tito velitelé nepostaví vojáky na nohy a nepotrestají je za jejich chování, pak vlastně jejich chování schvalují," uvedl oznamovatel.