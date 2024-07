Haaretz: Co se děje v izraelské válce proti Gaze a Libanonu

12. 7. 2024

Při útoku dronu Hizballáhu na severu Izraele byl těžce zraněn Izraelec. Izraelská delegace vedená šéfem Šin Bet Ronenem Barem odjela do Káhiry, aby pokračovala v jednáních s Hamásem o propuštění rukojmích a uzavření dohody o příměří. IDF zveřejnily závěry vyšetřování událostí ze 7. října v kibucu Be'eri poté, co s nimi seznámily obyvatele obce. Izraelský ministr obrany vyzval k vytvoření státní vyšetřovací komise, která by prošetřila "podmínky, které vedly k budování moci Hamásu v uplynulém desetiletí". USA vyhlašují sankce proti třem izraelským osobám a pěti subjektům, které obviňují z podkopávání stability na Západním břehu Jordánu.



Izraelci se vydali na protestní pochod z Tel Avivu směrem k Jeruzalému ve snaze vyvinout tlak na vládu, aby vyjednala s Hamásem dohodu o propuštění rukojmích.



■ PŘÍMĚŘÍ/RUKOJMÍ: Izraelský vyjednávací tým pro dohodu o propuštění rukojmích se po středečních jednáních o příměří vrátil z Dauhá, aby vedl konzultace. Další delegace vedená šéfem Šin Bet Ronenem Barem odletěla do Káhiry, aby pokračovala v jednáních, uvedl Netanjahuův úřad.



Hamás ve svém prohlášení prohlásil, že Izrael nadále "zdržuje", aby získal čas a zmařil současné kolo rozhovorů, a dodal, že dosud neobdržel aktuální informace o jednáních.





Vysoce postavený izraelský představitel řekl listu Haaretz, že podle odhadu může izraelský tým dosáhnout dohody s Hamásem na základě politických "červených linií": "Existuje seznam návrhů a myšlenek, které mohou za určitých podmínek obě strany uklidnit." Zahraniční zdroj uvedl, že "obě strany znají cenu této dohody. Jakmile se rozhodnou, že jsou připraveny dohodu za tuto cenu uzavřít, může být realizována během několika dnů."



Podle komentátora deníku Washington Post Davida Ignatiuse, který se odvolává na zdroj z Bidenovy administrativy, se Izrael a Hamás dohodly na plánu "prozatímní správy" v Gaze jako součásti druhé fáze potenciální dohody, která by ukončila válku, a který uvedl, že plán prozatímní správy v Gaze by využíval bezpečnostní síly čítající přibližně 2 500 Gazanů podporovaných Palestinskou samosprávou, které by vycvičily Spojené státy.



USA jsou ohledně jednání o příměří v Gaze opatrně optimistické, řekl ve středu mluvčí Bílého domu John Kirby pro CNN. Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan ve čtvrtek uvedl, že k zajištění dohody mezi Izraelem a Hamásem je třeba ještě doladit mnoho detailů.



Rodinní příslušníci rukojmích jsou v polovině pochodu od sídla ministerstva obrany v Tel Avivu k úřadu premiéra v Jeruzalémě a vyzývají premiéra Netanjahua, aby zajistil dohodu o propuštění rukojmích.



■ GAZA: Správkyně USAID Samantha Powerová uvedla, že USA poskytnou Palestincům v Gaze a na Západním břehu Jordánu dalších 100 milionů dolarů na humanitární pomoc. Powerová, která je na návštěvě Izraele, bude jednat s "partnery z OSN a nevládních organizací" o "bezpečnostních problémech, které ovlivňují pracovníky humanitární pomoci a distribuci pomoci, a to uprostřed rostoucího bezpráví a probíhajícího konfliktu mezi Izraelem a Hamásem". Powerová se rovněž setká s izraelskými představiteli, aby projednal zvýšení pomoci do Gazy a ochranu humanitárních pracovníků.



Mluvčí palestinské civilní obrany Mahmúd Basal uvedl, že 85 procent budov ve čtvrti Šudžája ve městě Gaza již není vhodných k bydlení a že tisíce těl pod sutinami přispívají k šíření nemocí a infekcí mezi obyvateli a vysídlenými osobami.



Podle Hamásem kontrolovaného ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo od začátku války zabito nejméně 38 345 Palestinců a 88 295 jich bylo zraněno.



"Netanjahu se domnívá, že dohoda o rukojmích by s největší pravděpodobností vedla k pádu jeho vlády - čemuž se snaží za každou cenu vyhnout. Představitelé obrany, kteří hovořili s deníkem Haarec, uvedli, že Netanjahu se ve snaze vykolejit jednání opírá o tajné zpravodajské informace a manipuluje s citlivými informacemi." - Michael Hauser Tov



■ IZRAEL: Mluvčí IDF Daniel Hagari se omluvil obyvatelům kibucu Be'eri, na který 7. října zaútočil Hamás, a uvedl, že "IDF nebyly v Be'eri, selhali jsme při ochraně kibucu", podle zdroje přítomného na jednání. Hagari prezentoval závěry armádního vyšetřování útoku, které byly zveřejněny ve čtvrtek večer. Zavražděno bylo 101 obyvatel kibucu; 32 lidí bylo vzato jako rukojmí, z nichž 11 zůstává v zajetí v Gaze. IDF odhadují, že do kibucu vtrhlo 340 členů Hamásu.



Ve zprávě IDF se uvádí, že "armáda nebyla připravena na scénář masového průniku do Izraele, jako tomu bylo 7. října, který zahrnoval několik vstupních bodů, jimiž pronikly tisíce teroristů, a desítky front, na nichž útočili".



Obyvatelé kibuců ve svém prohlášení požadovali zřízení státní vyšetřovací komise, "která nenechá kámen na kameni, prověří jednání všech zúčastněných stran a poskytne nám definitivní odpovědi".



Hlavní izraelská vojenská prokurátorka Yifat Tomer-Yerushalmiová uvedla, že se prověřují "stovky bojových incidentů" týkajících se obtěžování nebo podezření z násilí vůči zadrženým osobám z Gazy, a dodala, že "schopnost vyšetřovat a stíhat v případě potřeby je jednou z věcí, která nás odlišuje od našich nepřátel" a je "klíčová pro odolnost IDF a jejich schopnost pokračovat a bojovat".



Několik hodin předtím, než se měl izraelský Nejvyšší soud zabývat peticemi proti kontroverznímu zadržovacímu zařízení Sde Teiman, zveřejnil stát změny zákona o podmínkách v tomto zařízení a právech zadržených, včetně zkrácení doby, po kterou může být zadrženým znemožněn přístup k právníkovi.



■ ZÁPADNÍ BŘEH: USA vydaly sankce proti třem izraelským osobám a pěti subjektům, které obviňují z podkopávání stability na Západním břehu, především proti židovské supremacistické organizaci Lehava, kterou vede již sankcionovaný Bentzi Gopstein, blízký poradce izraelského krajně pravicového ministra policie Itamara Ben-Gvira, a členům pravicové skupiny Tzav 9, která narušuje konvoje s humanitární pomocí do Gazy.



Ministři zahraničí zemí G7 se připojili k OSN a EU a odsoudili rozhodnutí Izraele legalizovat pět předsunutých stanovišť na Západním břehu Jordánu a označili tento plán za "neslučitelný s mezinárodním právem a kontraproduktivní".



Americká ministryně financí Janet Yellenová vyzvala Izrael, aby "udržoval ekonomickou stabilitu na Západním břehu" důsledným převáděním příjmů, které vybírá jménem Palestinské samosprávy, a zajistil "nepřerušené" bankovní vztahy mezi izraelskými a palestinskými bankami.





Palestinský Červený půlměsíc oznámil, že ve vesnici Tubas byl izraelskými silami zabit sedmnáctiletý Palestinec.





Izrael vyhlásil válku poté, co Hamás 7. října zabil nejméně 1 200 Izraelců a více než 3 300 jich zranil. V Gaze bylo podle ministerstva zdravotnictví kontrolovaného Hamásem zabito nejméně 38 345 Palestinců. Hamás a Palestinský islámský džihád drží jako rukojmí více než 120 mrtvých i živých vojáků a civilistů, včetně cizinců.Válka přichází po deseti měsících nejvýznamnější vnitropolitické a společenské krize za poslední desetiletí, a to v důsledku legislativy prosazované Netanjahuovou vládou, jejímž cílem je dramaticky oslabit izraelské soudnictví a potenciálně zachránit Netanjahua před třemi korupčními procesy, kterým čelí - a uprostřed eskalace násilí mezi Palestinci na Západním břehu Jordánu a izraelskými osadníky, z nichž posledně jmenovaní jsou posilováni nejpravicovější izraelskou vládou v historii.