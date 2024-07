Atentát na Donalda Trumpa

14. 7. 2024

FBI identifikovala střelce jako dvacetiletého Thomase Matthewa Crookse. Jeho motivace je neznámá. V minulosti podpořil republikány, ale také demokraty.

Thomase Matthewa Crookse jako podezřelého z pokusu o atentát na FBI identifikovala 20letéhojako podezřelého z pokusu o atentát na Donalda Trumpa

Ze státních volebních záznamů vyplývá, že Crooks byl registrovaným republikánem, uvedla agentura Reuters.

Když bylo Crooksovi 17 let, daroval 15 dolarů politickému akčnímu výboru ActBlue, který shromažďuje peníze pro levicové a demokratické politiky, napsala agentura Reuters s odvoláním na dokument Federální volební komise z roku 2021.

Podle listu Pittsburgh Tribune-Review Crooks v roce 2022 odmaturoval na střední škole v Bethel Parku a obdržel "hvězdnou cenu" ve výši 500 dolarů od Národní matematické a vědecké iniciativy.



***



Agenti orgánů činných v trestním řízení vyšetřují pokus o atentát na Donalda Trumpa poté, co na něj během sobotního předvolebního mítinku v okrese Butler v Pensylvánii vystřelil muž s puškou.



Mluvčí tajné služby Anthony Gugliemi na Twitteru uvedl, že "bývalý prezident [je] v bezpečí" po několika výstřelech, které přiměly agenty chránící Trumpa, aby se na něj v nastalé panice vrhli. Gugliemi uvedl, že agenti tajné služby poté smrtelně postřelili podezřelého útočníka - ten střílel směrem k Trumpovi "z vyvýšené pozice mimo místo konání mítinku", řekl Gugliemi.



Jeden divák byl zabit a dva další byli těžce zraněni. Střelec nebyl bezprostředně identifikován, ale úředník na pozdějším tiskovém brífinku uvedl, že podezřelým byl muž. Motiv činu nebyl zjištěn, dodali.



Ve dvojici prohlášení Trump uvedl, že je "v pořádku" poté, co kulka zasáhla "horní část [jeho] pravého ucha".





Bývalý prezident také v příspěvku na sociální síti Truth Social po střelbě poděkoval agentům tajné služby i dalším strážcům zákona za "rychlou reakci".



"Především chci vyjádřit soustrast rodině člověka na shromáždění, který byl zabit, a také rodině [těžce] zraněných," uvedl Trump, který byl převezen do nemocnice na vyšetření a poté údajně propuštěn kolem 22.20 místního času.



"Je neuvěřitelné, že k takovému činu může dojít v naší zemi."



Video od NBC News zachytilo více než tucet výstřelů, přičemž ty pozdější zřejmě pocházely od agentů chránících prezidenta, který v té době hovořil na pódiu.



Bylo slyšet hlas, který říkal: "K zemi, k zemi, k zemi!". Agenti se přišli vrhnout na Trumpa, zatímco střelba pokračovala a z davu se ozývaly výkřiky.



Zvukový záznam ze sítě zachytil hlasy agentů, kteří říkali: "Střelec je na zemi. Střelec je dole. Můžeme se pohnout?"



Když se agenti snažili Trumpa na shromáždění přesunout z pódia, řekl: "Dovolte mi, abych si vzal boty. Nechte mě vzít si boty." Je slyšet, jak agenti bývalému prezidentovi říkají: "Mám vás. Vydržte. Máte krvavou hlavu. Musíme jít."



Trump odpověděl: "Počkej, počkej." Pak zapumpoval pěstí a pronesl slova: "Boj, boj, boj."



A dav na shromáždění odpověděl výkřiky: "USA! USA! USA!"



Brzy dorazili ozbrojení vojáci v uniformách, zatímco někteří diváci vykřikovali nadávky na média.



Agenti pak Trumpa odvedli z dohledu.



Na videu byla vidět krev na Trumpově uchu. Na střeše poblíž pódia, kde stál Trump, byli také odstřelovači, uvedla agentura Reuters.



Televize NBC News s odvoláním na dva vysoce postavené představitele orgánů činných v trestním řízení uvedla, že mezi vyšetřovateli rostou obavy, že střelba na Trumpově shromáždění "mohla být vážným pokusem o atentát".



Místní okresní prokurátor Richard Goldinger vystoupil v televizi CNN a řekl, že si není jistý, jak by se podezřelý střelec "dostal na místo, kde byl".





"To je něco, co budeme muset zjistit - jak se tam dostal".





"Střecha se nacházela necelých 165 metrů od místa, kde Trump hovořil, což je vzdálenost, ze které by slušný střelec mohl rozumně zasáhnout cíl velikosti člověka," napsal Scott Bauer z agentury AP na Twitteru.





"Vzpomeňte si na Johna Wilkese Bootha. V jižanském tisku, a zejména v richmondských novinách, se objevoval cézaropapismus, Lincoln je césar, Lincoln vám bere svobody. Bojovali jste v této válce, ale i když jste ji prohráli, on vám vezme všechny vaše svobody a zotročí vás."









Zdroj v angličině ZDE

odvysílala rozhovor s jedním Trumpovým příznivcem, který uvedl, že byl před místem mítinku a snažil se dostat dostatečně blízko, aby slyšel bývalého prezidenta mluvit, když viděl muže s puškou, jak šplhá na střechu budovy.Muž uvedl, že na dotyčnou budovu upozornil policii a poznamenal: "Na střeše je nějaký chlap s puškou". Nikdo z policistů však nereagoval a asi o dvě minuty později muž směrem k Trumpovi vypálil asi pět ran.V tu chvíli, jak muž řekl BBC, agenti tajné služby útočníka zastřelili. "Ustřelili mu hlavu," řekl muž.Vyšetřovatelé na místě činu nalezli pušku typu AR, uvedla agentura Associated Press s odvoláním na zdroj z orgánů činných v trestním řízení.Agentura Associated Press údajně geolokalizovala video zveřejněné na sociálních sítích, na němž je vidět tělo osoby ležící nehybně na střeše budovy společnosti AGR International, výrobního závodu severně od sobotního Trumpova shromáždění.Joe Biden na Twitteru uvedl, že byl o nahlášené střelbě informován."Jsem vděčný, že slyším, že je v bezpečí a daří se mu dobře," řekl prezident o Trumpovi, s nímž údajně mluvil v sobotu večer. "Modlím se za něj a jeho rodinu a za všechny, kteří byli na shromáždění, protože čekáme na další informace."Biden v televizním projevu vyzval k všeobecnému odsouzení politického násilí."Podstatné je, že Trumpův mítink ... měl být schopen proběhnout pokojně a bez jakýchkoli problémů," řekl Biden. "Ale představa ... že by v Americe došlo k takovému politickému násilí ... je prostě neslýchaná. Je to prostě nevhodné. Každý to musí odsoudit."Scény ze shromáždění vyvolaly záplavu reakcí, a to i mezi Trumpovými republikány.Předseda americké Sněmovny reprezentantů Mike Johnson naTwitteru napsal, že jeho kongresová komora "provede úplné vyšetřování dnešních tragických událostí"."Americký lid si zaslouží znát pravdu," uvedl Johnson a slíbil, že Sněmovna co nejdříve předvolá ke slyšení představitele tajných služeb, vnitřní bezpečnosti a FBI.Bývalý republikánský prezident George W. Bush prohlásil, že je "vděčný", že je Trump "po zbabělém útoku na jeho život v bezpečí".Nejvyšší demokrat ve Sněmovně reprezentantů USA Hakeem Jeffries nabídl Trumpovi modlitby.Bývalý demokratický prezident Barack Obama uvedl v samostatném prohlášení: "V naší demokracii není absolutně žádné místo pro politické násilí. I když zatím nevíme, co přesně se stalo, měli bychom si všichni oddechnout, že bývalý prezident Trump nebyl vážně zraněn, a využít tohoto okamžiku k tomu, abychom se znovu přihlásili ke slušnosti a respektu v naší politice."Steve Bannon - Trumpův poradce a bývalý hlavní stratég Bílého domu - v červnovém rozhovoru pro Guardian hovořil o svých obavách, že na republikánského kandidáta bude před listopadovými volbami spáchán atentát."Je to moje obava číslo jedna," řekl Bannon, když mluvil před nástupem do čtyřměsíčního vězení za neuposlechnutí předvolání do Kongresu. "Atentát musí být na prvním místě seznamu a já se domnívám, že žena, která řídí část tajných služeb, nedělá svou práci."S odkazem na republikánský národní sjezd, který má začít v pondělí, dodal: "Nejsem spokojen s tím, co se děje v Milwaukee." Dodal však: "Jeho odstup je fantastický."Bannon tvrdil, že Trump byl vykreslován jako nový Julius Caesar všude možně, od newyorského divadelního představení až po esej předního vědce Roberta Kagana, čímž byla připravena půda pro to, aby se potenciální atentátník cítil oprávněný napodobit Bruta. Řekl, že podobného zacházení se po občanské válce dostalo i Abrahamu Lincolnovi.