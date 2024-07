Dnešní násilí

14. 7. 2024

Přátelé,

Moje první myšlenka, když jsem se dozvěděl o pokusu o zastřelení Donalda Trumpa na dnešním mítinku v Pensylvánii, byla: "Doufám, že se mu nic nestalo," píše Robert Reich.

Pomyslel jsem si to z obvyklých důvodů, proč my lidé doufáme, že se jiným lidem nic nestane.

Ale v případě Donalda Trumpa jsem měl ještě jeden důvod.

Trump svou kampaň utvářel kolem svého paranoidního mučednictví. Nechtěl jsem ničím přilévat olej do ohně jeho nebezpečnému poselství.

Bylo by neslušné mluvit špatně o člověku, který dnes mohl přijít o život, ale dovolte mi připomenout neustálý podtext násilí v Trumpových vzkazech jeho stoupencům během těchto voleb. Mluví o Americe rozdělené mezi Trumpovy příznivce a "nepřátele uvnitř" národa, kteří se snaží Trumpa i jeho stoupence zničit.



Dne 24. června 2023, po svém druhém obvinění, řekl svým stoupencům:



"Nejdou po mně. Jdou po vás. A já jim jen náhodou stojím v cestě".



První shromáždění Trumpovy volební kampaně v roce 2024 25. března ve Waco v Texasu zahájil sbor mužů uvězněných za svou roli v povstání 6. ledna zpěvem " Spravedlnost pro všechny ", který byl proložen státní hymnou a Trumpem recitujícím slib věrnosti s rukou na srdci. Vzadu na velkoplošných obrazovkách běžely záběry ze vzpoury v Kapitolu.



Trump poté zopakoval své falešné tvrzení, že prezidentské volby v roce 2020 byly "zmanipulované". Následně prohlásil:



"Naši nepřátelé se nás zoufale snaží zastavit a naši protivníci udělali vše, co mohli, aby rozdrtili našeho ducha a zlomili naši vůli. Ale nepodařilo se jim to. Jen nás posílili. A rok 2024 je poslední bitvou, bude to velká bitva. Když mě vrátíte do Bílého domu, jejich vláda skončí a Amerika bude opět svobodným národem."



Vykouzlil spiknutí proti sobě, a tedy i proti svým stoupencům.



"V roce 2016 jsem prohlásil: V roce 2016 jsem prohlásil: "Já jsem váš hlas. Dnes dodávám: Jsem váš bojovník. Jsem vaše spravedlnost. A pro ty, kterým bylo ublíženo a kteří byli zrazeni, jsem vaší odplatou."



Po dnešním pokusu o atentát očekávejte od Trumpa další podobná paranoidní mučednictví.



Dnes není čas zabývat se přímou a alarmující souvislostí mezi Trumpovým politickým vzestupem a nárůstem politického násilí a hrozeb takového násilí v Americe.



Jen připomenu, že v roce 2016 zaznamenala policie v Kapitolu skoro 900 výhrůžek poslancům Kongresu. V roce 2017, po Trumpově nástupu do úřadu, se toto číslo podle údajů policie Kapitolu více než zčtyřnásobilo. Tato čísla dále rostla každý rok Trumpova prezidentství a v roce 2021 dosáhla nejvyššího počtu 9700. V roce 2022, prvním celém roce Bidenova funkčního období, se počet snížil na stále vysokých 7 500. (Údaje za rok 2023 zatím nejsou k dispozici.)



K tomu všemu lze říci ještě mnoho dalšího. Prozatím se však prosím připojte ke mně a udělejte vše pro to, abyste snížili nepřátelství a hněv, které nyní prostupují americkou politikou.



A modleme se, aby Trump, Biden a všichni, kdo se ucházejí o politické funkce, a každý Američan zapojený do politiky zůstali v bezpečí.

