Trump se právě stal součástí nejikoničtější fotografie tohoto století v Americe

A protože z každého citronu, který se mu připlete do cesty, vždycky udělá limonádu, měl štěstí, že fotografka agentury Associated Press Anna Moneyová byla v pravém úhlu a pořídila snímek, který se jistě stane nejikoničtější fotografií naší éry ve Spojených státech.

Záběr z nižšího, epického úhlu, s americkou vlajkou vlající na obloze, s Trumpovým zkrvaveným vyzývavým obličejem, bijícím do vzduchu, byl pro fotografku jedním z těch šťastných okamžiků, kdy jsou všechny dílky na správném místě a snímek vyjadřuje celý příběh. Trump se zdviženou pěstí ve vzdorném pozdravu vstoupil do ikonografie amerických dějin.

Trump samozřejmě z tohoto pokusu o atentát vyždímá každou kapku zisku a stane se obětí. Jeho mučednictví může naklonit srdce nerozhodnutých voličů. Stejně jako to udělal Robert Fico a jeho akolyté na Slovensku, bude se snažit svalit vinu na média a levici. Jakákoli kritika jejich politiky nebo chování bude stigmatizována jako palivo pro radikální levičáky, kteří plánují jejich vraždu.





Proti tomu, že dvacetiletý střelec byl spojen s Republikánskou stranou, postavili konzervativci patnáctidolarový dar, který jako sedmnáctiletý věnoval levicové organizaci. Ať už je motivace jakákoli, Trump a jeho fanoušci ji překroutí tak, aby vyhovovala jejich modlářství.





Celý Trumpův život byl o sebemarketingu. V podstatě investoval do toho, aby byl vidět na stránkách novinových drbů, v televizních talk show, dokonce i ve filmech, aby si vylepšil image údajně megaúspěšného podnikatele. Po téměř deseti letech hraní této postavy v reality show The Apprentice mu polovina národa začala věřit, že je tím rozhodným a chytrým, uhlazeným obchodníkem, jak jim to těžce nacvičený a sestříhaný pořad prezentoval.





Ve skutečnosti je Trump jen slizký nezralý povrchní playboy s velkou dávkou štěstí.