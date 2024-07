NATO oznámilo připravenost přijmout Ukrajinu a pohrozilo "komplici" války, Číně

12. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Země NATO jsou připraveny přijmout Ukrajinu do aliance, ale je pro to třeba ještě hodně udělat. Mezitím se chystají oznámit další vojenská podpůrná opatření. Země NATO jsou připraveny přijmout Ukrajinu do aliance, ale je pro to třeba ještě hodně udělat. Mezitím se chystají oznámit další vojenská podpůrná opatření.

"Všichni spojenci souhlasí s tím, že Ukrajina bude členem" NATO, ale je příliš brzy na to, abychom přesně řekli, kdy se tak stane, řekl generální tajemník organizace Jens Stoltenberg na středečním summitu. "Společně s Ukrajinou směřujeme k jejímu členství a podnikáme "konkrétní kroky", dodal.

Aliance bude i nadále podporovat Ukrajinu "na nezvratné cestě k plné euroatlantické integraci, včetně členství v NATO", uvádí se v návrhu komuniké. Spojené státy a Německo se přitom donedávna ohrazovaly proti formulaci "nezvratná cesta", na které trvala řada zemí, uvedl deník Financial Times. Postoj Berlína a Washingtonu byl formulován již dávno: Kyjev musí provést strukturální reformy, a to i ve vojenské oblasti, aby se zvýšila kompatibilita ozbrojených sil Ukrajiny s ozbrojenými silami aliance, a ke vstupu nemůže dojít až do konce války.

NATO bude moci "pozvat Ukrajinu, až s tím spojenci budou souhlasit a budou splněny podmínky," řekl agentuře Reuters zdroj obeznámený s diskusí.

Během příštího roku má aliance podle návrhu komuniké v úmyslu poskytnout Ukrajině 40 miliard eur.

Podle Stoltenberga bude připraven "podstatný" balík vojenské pomoci. Půjde zejména o novou strukturu v rámci NATO, která bude koordinovat dodávky zbraní, výcvik vojsk a spolupráci v oblasti zpravodajství a bezpečnosti. Budou oznámeny nové okamžité dodávky, včetně systémů protivzdušné obrany, dodal.

Summit také oznámil, že Nizozemsko a Dánsko již začaly posílat F-16 na Ukrajinu a stíhačky se začnou účastnit nepřátelských akcí letos v létě. Z více než 60 letadel přislíbených těmito dvěma zeměmi, stejně jako Belgií a Norskem, bylo Nizozemsko připraveno poskytnout 24 a Dánsko 19.

Členské státy NATO zaujaly tvrdý postoj k Číně. Návrh komuniké ji označuje za "rozhodného komplice" ruské války a systémovou hrozbu pro euroatlantickou bezpečnost. Aliance vyzývá Peking, aby přestal poskytovat materiální a politickou podporu Rusku v jeho vojenských akcích.

Spojené státy a Evropská unie začaly uvalovat sankce na čínské společnosti usvědčené z dodávek výrobků dvojího užití do Ruska. Ačkoli Čína, jak tvrdí, neprodává samotné zbraně, komponenty a stroje na jejich výrobu začaly do Ruska přicházet ve značných objemech po setkání Vladimira Putina a Si Ťin-pchinga v Moskvě v březnu loňského roku, uvedl Washington. Nyní Spojené státy vyhrožují čínským bankám sekundárními sankcemi za servisní operace na vývoz těchto produktů. To vedlo k masivnímu zpoždění plateb v rusko-čínském obchodu.

Zdroj v angličtině: ZDE

0