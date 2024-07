Politické násilí proti bohatým bílým Američanům není nikdy v pořádku

14. 7. 2024

Obrázek Ľubomír Kotrha (Ironický komentář Laury K., který - jako obvykle - je až nepříjemně blízko faktům)

Ale je to "složité", když jsou obětí příslušníci jiných skupin

Zrůda ozbrojená pistolí včera střelila bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa do ucha, čímž mu způsobila krvácení a vyvrátila tvrzení, že má zelenou krev. Naštěstí bude bohatý běloch žít dost dlouho na to, aby získal zpět prezidentský úřad od člověka, který je od něj k nerozeznání, ale úplný opak.

Chudák Melania nepřestala plakat od chvíle, kdy se dozvěděla zprávu, že její manžel bude v pořádku. Její sen o tom, že začne nový život se sexy čističem bazénů a s obrovským dědictvím, bude muset počkat.

Útok na Trumpa byl tak brutální, že se politici, kteří strávili devět měsíců kobercovým bombardováním Gazy, shodují, že šlo o nejhorší násilný čin, jaký kdy viděli. Jejich poradci jim museli vysvětlovat, jak vypadá "empatie", běžná lidská emoce, a také jak vypadá "strach", emoce, kterou často vyvolávají v ostatních.

Podobné momenty skvěle sjednocují lidi tím, že jim připomínají, že na lidech, kteří vypadají jako oni, záleží, bez ohledu na jejich politické rozdíly. Politici z obou stran, kteří rádi posílají masivní bomby do Izraele, se shodují, že to, co dělají jiným, by se nikdy nemělo dělat jim. To je skutečně poselství Ježíše ❤️



Demokraté, kteří strávili čtyři roky šířením konspiračních teorií Russiagate a označováním Trumpa za příštího Satana kvůli tomu, co udělal dětem na hranicích, se shodují, že k tomuto okamžiku vedla konfliktní rétorika "radikální levice". Američtí představitelé, kterým nevadil Trumpův atentát na íránské představitele, trvají na tom, že pokusy o atentát jsou vždy špatné.



Bohatí bílí Američané se jednomyslně shodují, že násilí na bohatých bílých Američanech není nikdy v pořádku.



Násilí odsoudil dokonce i prezident Biden, který obnovil posílání pětisetkilogramových bomb do Izraele a celý rok Trumpa označoval za hrozbu pro americkou demokracii. Benjamin Netanjahu, který financuje Trumpovu předvolební kampaň výměnou za ještě větší americké bomby, se nesmírně obává, že by jeho investice mohla přijít vniveč. Jak vidíte, je to pro všechny emotivní období.



Izrael se právě pokusil o cílený atentát na vůdce Hamásu u Chán Júnisu a vyhodil do povětří několik stovek civilistů v uprchlickém táboře. Kdyby jedna z obětí vlastnila Trump Towers, byl by to zločin proti lidskosti, ale naštěstí oběti žily ve stanech, takže o nic nejde. Máme naprosto v pořádku své priority.



Jedna významná americká komentátorka se zhroutila, když se dozvěděla o zranění Trumpova ucha, a naříkala: "Tohle není americký způsob!" a "Co jsme zač, Hamás?", protože Amerika, země, která mimo jiné provedla cílené atentáty v Japonsku, Vietnamu, Jemenu, Iráku, Pákistánu, Egyptě, Jordánsku, Libyi, Libanonu, Sýrii, Egyptě, Keni, Uzbekistánu, Somálsku, Saúdské Arábii, Číně a Afghánistánu, je naprosto nad věcí, stejně jako Izrael, země, která má na Wikipedii uvedeno 292 pokusů o atentát.



Pokud byste si mysleli, že jde jen o to, že se běloši starají o jiné bělochy, mýlili byste se, protože Barack Obama, který kdysi nařídil bombardování dospívajícího chlapce a jeho rodiny dronem v Jemenu, si myslí, že ukousnutí ucha Trumpovi je mnohem horší než to, co udělal on. Kdyby se Obama omluvil za jediného civilistu, které každý den bombardoval dronem, trvalo by mu jen tři roky, než by je všechny prošel. Naštěstí se bombardování drony počítá jako nepolitické násilí.



Britští politici, kterým to bylo jedno, když britská armáda střílela na snímky tváře Jeremyho Corbyna, jsou nyní rozhořčeni, když se terčem stal někdo s podobnou politikou jako oni. Sir Keir Starmer, který strávil čtyři roky tím, že Jeremyho Corbyna považoval za rasistu a hrozbu pro národní bezpečnost, je zděšen, že byl málem zabit člověk, který je mu mnohem bližší.



Kate Andrewsová, nejoblíbenější lobbistka soukromého zdravotnictví ve Velké Británii, byla tak dojatá, že napsala článek s názvem: "Dnes jsme všichni MAGA". Nějak si nedokážu představit, že by podobný titulek zněl: "Všichni jsme corbynisté", kdyby se bývalému vůdci labouristů stalo to nejhorší, že?



Z toho, co se stalo Trumpovi, nejsou rozrušeni jen političtí týpci, ale i slušní obyčejní lidé. Například policista londánské Metropolitní policie, který dal pěstí do obličeje propalestinskému protestujícímu, vysvětlil, že nás od nich odlišuje to, že se chováme jako civilizované lidské bytosti. Myslím, že je skvělé, že jsme solidární s americkými fašisty tak, jak to nikdy neděláme s obyčejnými lidmi, které Amerika zabíjí.



Politické násilí a cílené vraždy jsou možná americkým národním sportem, ale tyto hry smějí hrát jen země NATO a Izrael. Pokud se o hru pokusí kdokoli jiný, najednou si vzpomeneme, jak cítit lidské emoce, které cítíte pokaždé, když je snědé dítě proměněno v rajčatový protlak. Nemohu uvěřit, že vy, spousta lidí, cítíte tyto emoce každý den. Jak to vůbec zvládáte?









