Musíš za svou pravdou stát, stát nestát

11. 7. 2024 / Petr Haraším

Minulý týden zavoněla na sociálních sítích a v mediálním prostředí velmi ohavná zpráva o stavu pravicového státu zde. Já jí sice vůbec nevěřím, protože toto se v pečlivě budovaném klient korupčním systému prostě neděje. Kdo by také věřil, že pochybné struktury známé z kauzy Dozimetr plánovaly obsadit ministerstvo spravedlnosti vlastním kandidátem. Jako skvělý ministr spravedlnosti se jim jevil Benda, Marek Benda. Proč si tato banda vybrala Bendu, Marka Bendu fakt netuším, a už vůbec netuším, jak chtěli své ovečky do vlády prosadit. Naštěstí světový investigativní novinář číslo jedna Šafr nekompromisně odhalil pozadí celé okresní kauzičky zde.

Nicméně opravdový premiér Blažek si do výběru ministra spravedlnosti nenechal nikým kecat a sám se nominoval s posvěcením Zemanova Hradu. Benda, Marek Benda, jako náplast dostal na hraní pana Slávka a celý pražský magistrát, kterým ten vládne pevnou rukou. Sám ministr spravedlnosti seznal svou chybu chtěje mermomocí protlačit ústavního odborníka Bendu, Marka Bendu, do ústavního soudu zde. Na Bendu, Marka Bendu právnickou hvězdu plzeňského formátu si zatím musíme ještě krapítek posečkat. Obě akce, jak protlačit Bendu, Marka Bendu, tam nebo tam si jsou tak nějak hodně podobné.

Ale, co jsme si, to jsme si, práce nepočká a plat je potřeba si odmakat. Máme nejhorší systém exekucí? Máme! Děláme z dlužníků neoliberálním právem lovnou zvěř? Děláme! Jsme rádi, že dlužníci a jejich rodiny trpí? Jsme! Chceme, aby spadli do šedé ekonomiky a stát ročně přicházel o desítky miliard korun? Chceme! Má snad lichvářská exekuční mafie někdy dost? Nemá! Máme Senát pojistku správné demokracie a práv občanů? Máme!

Proto někteří senátoři (jmenovat netřeba) zasedli ve svém stánku na drahou krásu, kde se jali páchat dobro. Vláda ODS nejprve zajistí pro občany život k nezaplacení. Občané hnáni cenami do extrémního kouta si musí na běžný život v Česku někde vypůjčit za dobrý úrok. A už dluhový leviatan klepe na vrata od Senátu a shání dobré lidi pro dobrou věc. Senátoři z ústavně právního výboru (oškubej bližního dle práva) a výboru hospodářského (oškubej stát) se zhostili této náročné dřiny na výbornou.

Naštěstí pro společnost a naneštěstí pro exekutorskou komoru se proti paktu části senátorů a exekutorské komory zvedl velký odpor a zavlál poprask. Ministr Blažek na poslední chvíli přílepek a la Benda nechal stáhnout a je klid zde. Leč byla by škoda nepřečíst si vyjádření senátora Hraby a senátorky Kovářové, ať víme, co nás asi tak čeká v budoucnu zde .

Nadmíru úspěšná koalice ekonomických hvězd vidí další šance, jak dál pomoci republice a občanům. Hned od Zemanova jmenovacího tyjátru jde od úspěchu k úspěchu. Recese střídá recesi, pokles reálných příjmů je nevídaný a růst cen nedostižný. Přeliv majetku od občanů k jednomu procentu oligarchických rodin je rekordní a nezvratný.

Jsme světové špičky, jak básní premiér Fiala, bohužel v sektorech, kterými se slušné státy a společnosti ani tak moc vůbec nechlubí. Kupní síla obyvatelstva ve střední a východní Evropě od roku 2019 roste. Roste pěkně a občan se má.

Ne tak u nás, kde své ekonomické teorie do praxe převádějí slavné ekonomické kapacity, ke kterým se na Západě raději nikdo nehlásí (Milei se nepočítá).

Někde roste kupní síla občanů rapidně, někde trochu méně rapidně, někde trochu, ale jen u nás Česko pro Fialu všecko stále klesáme. I ono Maďarsko, na které si s posměchem po celou dobu vlády vládní politici ukazovali, paradoxně roste o cca 13,5 %, kdežto Česko pro Fialu všecko šlo do mínusu o cca 7,5 %.

My jsme museli uvěřit na neexistující mzdově inflační spirálu vybájenou ekonomickými pravicovými modlami a šli do recese, za hranicemi věří na růst příjmů a ekonomika šlape. Jsem zvědav, zda se pokusí premiér Fiala vyzdvihnout úspěchy své vlády, nebo si bude za svou pravdou stát, stát nestát zde.

Ať už akci Strop na energie (nikým nejmenovaný kmotr Zajíček zde) a akci český WFT (elektroinstalatér Stanjura zde) zpackal ten či ten, zpackali to všichni na výbornou. Česko pro Fialu všecko znamená začátek konce demokratické demokracie. Od té doby klesáme, krachujeme a jsme k pláči.

Platy státních úředníků (akce nefunkční štíhlý stát) jsou reálně už někde kolem roku 2009. Příspěvek na péči pro zdravotně postižené v prvním a druhém stupni taktéž. Pracujeme, živoříme, tvoříme neoliberální hodnoty.

Kroky ODS od konce roku 2020 a kroky vlády ODS po volbách 2021 v ekonomické oblasti posunuly Českou republiku nenávratně o deset a víc let nazpět. Do doby, kdy u nás dominoval nejlepší ministr financí na světě, doby, kdy panoval lidumil Drábek a do doby nedostižného odsouzeného premiéra Nečase zde. Kalouska v oboru krachu ekonomiky předběhl o parník Stanjura, Drábka totálně smázl další lidumil Jurečka a odsouzeného Nečase na hlavu porazil premiér Fiala. Jsem zvědav, zda se pokusí premiér Fiala vyzdvihnout úspěchy své vlády, nebo si bude za svou pravdou stát, stát nestát zde.

Česká neoliberální pravice vedená ODS se celá notně zpotila z výsledků voleb ve Francii. Zpravodajství České televize se také zrovna moc nepředvedlo, ostatně Igor Němec od Bendy, Matocha Bendy, koriguje činy generálního ředitele správným směrem zde a odvážněji zde.

Majoritně pravicový tisk v rukou oligopolu se tradičně předvedl a fňukal, jak už dlouho ne. Ve Francii chtějí vítězní socialisté totiž danit bohaté a super bohaté, by zachránili demokracii a republiku zde. A co, co, co kdyby se to pak jako bubák obcházející Evropu nedejbože (nedám) a chraňbůh (nechráním) rozšířilo jako zhoubný mor do Čech.

Tady díkybohu (je zač) vládne daňová regrese směrem vzhůru, tady je svět ještě v pořádku. Čeští radikální neoliberální demokraté stylu oligopolu drželi kolektivně navzájem pěsti proruské ultrapravicové Marine LePenovně. Jakápak hrůza je pak jala, když jejich Marine nevyhrála. Jedním dechem ODS všemožně podporuje proruskou politickou Marine, aby druhým dechem ODS varovala voliče před hnutím ANO, které je proti této Marine Lepenovně spolkem milých hodných skautů. Jinak řečeno, naše pokrytecká ODS má raději tradiční rodinné hodnoty Východu než boženedopusť (dejte už pokoj) progresivně danit bohaté ala Západ.

ODS přišlo velmi vhod vytvoření frakce Patrioti pro Evropu. Zaplály plamenné projevy o hanebném ANO, které vlezlo do jedné frakce s postfašistkou Marine Le Pen (a Salvinim). ODS chvíli předtím dobrovolně nalezla a zalezla pod sukně mocnější postfašistce premiér Meloni.

Sám Saša Fosil Vondra se halasně chlubil, že je jedním ze čtyř jezdců fašistické apokalypsy zde. Bravurní ukázka morální ekvilibristiky v podání české neoliberální strany. ODS už napnula volební plachty a frakce Patrioti pro Evropu jim dělají vítr. Orbán, Meloni, Fiala, Babiš, Salvini, Le Pen, Kaczyński vsjo ravno. Jsem zvědav, zda se pokusí premiér Fiala vyzdvihnout úspěchy své vlády, nebo si bude za svou pravdou stát, stát nestát zde a zde.

Poslední postřeh. Hnutí ANO odsoudilo vybombardování dětské nemocnice jako další ruský válečný zločin. ODS taktéž odsoudila tento útok jako další ruský válečný zločin… a hned záhy na sociálních sítích zazněly výzvy k jediné správné volbě v roce 2025. Nic neříkám, jen se divím.

Není nic ztraceno, neb dobří holubi se vracejí. Není nikdy tak zle, aby se nevrátil Kalousek. Finanční kouzelník dvojité recese a škudlil století se už nechal slyšet, že se cosi chystá zde. Asi konečně slavný Miroslav zakládá levicovou stranu pro nešťastné voliče, nebo taky ne. Zachraň se, kdo můžeš, čím dřív, tím líp!

Haraším Petr Orlau

Komentář nevidomého ze svaté země spravedlnosti, kupní síly a cesty zpět do minulosti.

1