Británie: Idiotská předchozí konzervativní vláda udělila fatální ránu britským univerzitám

12. 7. 2024

čas čtení 4 minuty

Foto: Glasgow University

Nejhorší, nejničivější jsou ideologičtí politikové. Kteří ignorují praktický, pragmatický přístup a emocionálně se přidržují náhodných ideologických nesmyslů. které si zcela arbitrárně zvolili za svou víru. Ničí společnost.

Tak Fialova vláda odmítá v České republice zavést normální zdanění, v současnosti se snad jako jediná na světě bratří s kriminálními návštěvami z Izraele, s politiky, kteří nesou přímou zodpovědnost za masové vraždění civilistů a dětí v Gaze. Proč?

Britská konzervativní vláda, která padla ve volbách 4. července, měla velmi podobný ideologický přístup. Někdy byl až absurdní, avšak jeho ničivý dopad není žádná legrace.

Svou posedlostí omezovat imigraci zabránila Sunakova konzervativní vláda britským univerzitám získávat studenty ze zahraničí. Vzhledem k tomu, že předchozí britské vlády přestaly univerzity řádně financovat a donutily je, aby si na svůj provoz vydělávaly účtováním horentního školného, především cizincům (je to diskriminace), opatření s cílem zabránit zahraničním studentům přijet do Británie studovat, povede zřejmě ke krachu řady britských univerzit.



Britské univerzity čelí rostoucímu boji o nábor zahraničních studentů



Počet žádostí o sponzorovaná víza prudce klesl po zavedení nových vládních omezení, což vyvolává finanční obavy





Britské univerzity čelí finančním potížím. Údaje ministerstva vnitra ukazují klesající počet zahraničních studentů, kteří se hlásí na kurzy začínající v příštím akademickém roce.



Počet žádostí o sponzorovaná studijní víza klesl o 40 %, což naznačuje, že vízová omezení zavedená předchozí vládou nadále brání náboru studentů. Ministerstvo vnitra obdrželo minulý měsíc 28 200 žádostí, zatímco v červnu 2023 to bylo 38 900 žádostí.



Většina žádostí o studentská víza je přijímána v létě, takže mnoho univerzit doufá, že se situace do září zlepší. Avšak novější údaje naznačují, že tento sektor bude mít i nadále potíže.



Služba Enroly, kterou využívají zahraniční studenti pro správu zápisů na univerzity, uvedla, že údaje z 31 britských univerzit ukázaly, že počet přijatých zahraničních studentů do konce července klesl o 41 %.



Pokles byl podle Enroly obzvláště vysoký u postgraduálních magisterských oborů, kde se počet studentů snížil o 55 % ve srovnání s rokem 2023, zatímco u bakalářských oborů se počet studentů snížil o 23 %.



Od ledna si zahraniční studenti, kteří navštěvují vyučované postgraduální kurzy nebo bakalářské studium, nemohou na studentské vízum přivést rodinné příslušníky nebo závislé osoby.



Jeff Williams, výkonný ředitel společnosti Enroly, uvedl, že nejnovější údaje ukazují, že nábor zahraničních studentů na září má od začátku roku klesající tendenci.



"Naši kolegové z britských univerzit neúnavně pracují na tom, aby i nadále lákali zahraniční studenty do svých programů. Pozitivní je, že se zdá, že počet přijímaných studentů po velmi pomalém začátku dohání meziměsíční ztrátu. Uvidíme, jaká budou konečná meziroční čísla za září," uvedl Williams.



V roce 2021-22 nastoupilo do vyučovaných postgraduálních oborů více než 240 000 zahraničních studentů denního studia a 104 000 studentů bakalářského studia. Pokud jsou údaje společnosti Enroly reprezentativní pro celý sektor, přijede letos na podzim do britských kampusů o 150 000 zahraničních studentů méně.



Vzhledem k tomu, že mnoho univerzit je závislých na příjmech ze zahraničního školného a školné pro britské studenty zůstává v Anglii zmrazeno, odborníci varovali, že tato kombinace znamená pro tento sektor problémy.



Mark Corver, výkonný ředitel poradenské společnosti DataHE, která se zabývá vysokoškolským vzděláváním, uvedl, že závislost na poplatcích od zahraničních studentů je příznakem toho, že předchozí vláda téměř osm let nezvyšovala domácí školné z 9 250 liber.



"To způsobilo obrovskou finanční deformaci, která přiměla univerzity, aby získávaly příjmy jinými způsoby," řekl Corver.





Corver uvedl, že srpnové výsledky maturitních zkoušek budou mít zásadní význam pro finanční zdraví univerzit. Pokud lepší výsledky zkoušek povzbudí více absolventů škol k tomu, aby šli studovat na univerzitu, vyrovná to očekávané ztráty ze strany zahraničních studentů.







Podrobnosti v angličtině

