Americké ministerstvo zahraničí potvrdilo, že je špatné bombardovat nemocnice, když to dělá Rusko

12. 7. 2024

čas čtení 4 minuty



Ale je v pořádku, když to dělají naši přátelé



Ironický komentář Laury K., který je - bohužel - až příliš přesně založen na faktech



Před třemi dny svět právem reagoval s rozhořčením, když raketa zasáhla nemocnici v Kyjevě a tragicky zabila civilisty včetně lékaře. Tento neodpustitelný teroristický čin přišel poté, co jsme devět měsíců vytvářeli precedens, že nemocnice jsou legitimními vojenskými cíli. V našem postoji není absolutně žádný rozpor.

Válka na Ukrajině je tak brutální, že od jejího začátku před dvěma a půl lety přišlo o život 600 krásných a nevinných dětí. Izrael zabije stejný počet dětí každých šest nebo sedm dní v Gaze, ale my jsme se rozhodli, že se to nepočítá. Jen se mě neptejte proč, protože na to nedokážu odpovědět ani já.



Vím jen, že když to dělá Putin, "nikdo nemůže mlčet", ale když to dělá Netanjahu, je to "složité", a to mnohonásobně. Jen vězte, že když poukážete na naše pokrytectví nebo se jen zmíníte o tom, že IDF zaplnila masové hroby u nemocnic, napadneme vás za "srovnávání tragédií" a budeme dělat, že vy jste ten špatný! Naštěstí důvěřiví lidé na tento argument skočí. Ironický komentář Laury K., který je - bohužel - až příliš přesně založen na faktech





Všechny rozumné země okamžitě odsoudily Rusko a bombardování nemocnice označily za jeden z největších činů zla naší doby, protože nejsme nic jiného než důslední. Tento čin zla byl tak závažný, že jste se museli připravit na třetí světovou válku! Takové zlo to bylo.





Ovšem nešlo o nic špatného, když Izrael bombardoval 37 nemocnic poté, co předstíral, že se pod ně teleportovala podzemní megabáze Hamásu.







Myslím, že lidé nedoceňují, jak těžký život se válečným štváčům a jejich propagandistům začíná dařit. Pokaždé, když Rusko udělá něco špatného, musíme vymyslet způsob, jak to odsoudit, aniž byste si všimli, že to Izrael udělal mnohokrát s naší plnou podporou. Pokaždé, když kritizujeme Putina, riskujeme, že usvědčíme Netanjahua.





Pomyslete prosím na mnoho dobrých válečných štváčů, protože nemáte ani ponětí, čím právě teď procházejí. Pokud uvažujete o zahájení války, stojíte nyní před morálním dilematem: je v pořádku zaměřit rakety na nemocnice, nebo je to stále považováno za "válečný zločin"?





Naštěstí přišlo na pomoc americké ministerstvo zahraničí a vydalo následující kontrolní seznam pro právní objasnění:





Jmenujete se spíše Izrael než Rusko?





Pokud můžete zaškrtnout všechny tyto položky, nebo pokud jste Američan, USA rozhodly, že jste v souladu s mezinárodním právem, bez ohledu na to, co říká Mezinárodní trestní soud. Můžete si tedy svobodně říkat "nejmorálnější armáda na světě". Pokud však nemůžete zaškrtnout všechny tyto kolonky a raketa zasáhne nemocnici, prohlásíme vás za nového Satana dříve, než zjistíme, co se odehrálo.





0

214

Je vaše cílová nemocnice v některé ze zemí, které jsme označili za zlo?Budou oběti převážně muslimové a/nebo lidé jiné barvy pleti?Předstírali jste, že pod nemocnicí je tunel nebo nějaká vojenská přítomnost?Světoví lídři se postaví na pódium, aby vás odsoudili, a bývalí lídři budou psát články o tom, jak můžete být a budete stíháni za válečné zločiny za to, že jste udělali 1/37 toho, co Netanjahu udělal s našimi bombami. Musíme být spravedliví a důslední, když jde o tak závažné věci, protože každý, kdo s nimi zachází karikaturně, by byl idiot, že?