Izraelské zbraně přeplněné šrapnely způsobují dětem v Gaze devastující zranění, svědčí lékaři

11. 7. 2024

čas čtení 15 minut

Foto: Rentgen nohy patnáctiletého chlapce, jemuž tříštivá munice absolutně roztříštila kosti nohy



Chirurgové, kteří pracovali v Evropské nemocnicích a v nemocnicích al-Aksá v Gaze, popisují rozsáhlá zranění způsobená fragmentačními šrapnely, které jsou podle odborníků určeny k maximalizaci počtu obětí.





Zahraniční chirurgové, kteří v posledních měsících pracovali na tomto území, uvedli, že izraelské zbraně určené k střílení velkého množství šrapnelů způsobují civilistům v Gaze strašlivá zranění a neúměrně zraňují děti.



Dobrovolníci - lékaři ve dvou nemocnicích v Gaze uvedli, že většina jejich operací se týkala dětí zasažených malými střepinami, které zanechávají sotva znatelné vstupní rány, ale uvnitř těla způsobují rozsáhlou destrukci. Amnesty International uvedla, že tyto zbraně jsou zřejmě navrženy tak, aby maximalizovaly počet obětí.



Feroze Sidhwa, úrazový chirurg z Kalifornie, pracoval v dubnu v evropské nemocnici na jihu Gazy.



"Asi polovina zranění, o která jsem se staral, se týkala malých dětí. Viděli jsme spoustu takzvaných střepinových zranění, která byla velmi, velmi malá do té míry, že jste je při prohlídce pacienta snadno přehlédli. Mnohem, mnohem menší než cokoli, co jsem viděl předtím, ale uvnitř způsobily obrovské škody," řekl.



Odborníci na zbraně uvedli, že střepiny a zranění odpovídají zbraním izraelské výroby, které jsou na rozdíl od konvenčnějších zbraní používaných k ničení budov navrženy tak, aby způsobily velké množství obětí. Odborníci se ptají, proč se tyto zbraně střílí do oblastí plných civilistů.



V úvodu tohoto článku je rentgenový snímek poškození nohy patnáctiletého chlapce střepinami, z nichž některé jsou stále zaseknuté v kosti. Chirurg řekl: "Střepina vnikla zleva do holenní kosti a vyšla přes lýtkovou kost vpravo od snímku. Náš výraz pro velmi roztříštěnou kost je "kominutovaná". Větší kominuce kostí se nevyskytuje." Chirurg vložil do holenní kosti destičku z nerezové oceli, která byla přišroubována.



Guardian hovořil se šesti zahraničními lékaři, kteří v posledních třech měsících pracovali ve dvou nemocnicích v Gaze, v Evropské a v nemocnici al-Aksá. Všichni popsali, že se setkali s rozsáhlými zraněními způsobenými tříštivými zbraněmi, které podle nich přispěly k alarmujícímu počtu amputací od začátku války. Uvedli, že zranění se vyskytovala u dospělých i u dětí, ale že poškození způsobená mladším tělům byla pravděpodobně vážnější.



"Děti jsou zranitelnější vůči jakémukoli pronikajícímu zranění, protože mají menší těla. Jejich životně důležité části jsou menší a snáze se naruší. Když mají děti roztržené cévy, jejich cévy jsou už tak malé, že je velmi těžké je dát dohromady. Tepna, která vyživuje nohu, stehenní tepna, má u malého dítěte tloušťku pouhé nudle. Je velmi, velmi malá. Takže opravit ji a udržet končetinu dítěte připojenou je velmi obtížné," řekl Sidhwa.



Mark Perlmutter, ortopedický chirurg ze Severní Karolíny, pracoval ve stejné nemocnici jako Sidhwa.



"Zdaleka nejčastějšími poraněními jsou vstupní a výstupní rány o velikosti jednoho nebo dvou milimetrů," řekl.



"Rentgenové snímky ukázaly zdemolované kosti s dírkovanou ránou na jedné straně, dírkovanou ránou na druhé straně a kost, která vypadá, jako by přes ni přejel traktorový přívěs. Děti, které jsme operovali, měly většinou tato malá vstupní a výstupní místa."



Perlmutter uvedl, že děti zasažené více kusy drobných střepin často umíraly a mnohé z těch, které přežily, přišly o končetiny.



"Většina dětí, které přežily, měla neurologická poranění a cévní poranění, což je hlavní příčina amputací. Zasáhnou cévy nebo nervy a o den později přijdou a noha nebo ruka je mrtvá," řekl.



Sanjay Adusumilli, australský chirurg, který v dubnu pracoval v nemocnici al-Aksá v centru Gazy, při operaci malého chlapce nalezl střepiny tvořené malými kovovými kostkami o šířce asi tři milimetry. Popsal zranění způsobená tříštivými zbraněmi, která se vyznačují tím, že střepiny ničí kosti a orgány, zatímco na kůži zanechávají jen škrábance.



Odborníci na výbušniny, kteří si prohlédli snímky střepin a popisy zranění od lékařů, uvedli, že odpovídají bombám a střelám opatřeným fragmentačním pouzdrem kolem výbušné hlavice s cílem maximalizovat ztráty. Jejich použití bylo zdokumentováno i při předchozích izraelských ofenzívách v Gaze.



Trevor Ball, bývalý technik americké armády pro zneškodňování výbušnin, uvedl, že výbušnina rozstřikuje wolframové kostky a kuličková ložiska, která jsou mnohem smrtelnější než samotný výbuch.



"Tyto kuličky a kostičky jsou hlavním fragmentačním účinkem této munice, přičemž plášť munice zajišťuje mnohem menší část fragmentačního účinku. Většina tradičních dělostřeleckých nábojů a bomb spoléhá spíše na samotný plášť munice než na přidané fragmentační vložky," uvedl.





Ball uvedl, že kovové kostky nalezené Adusumillim se obvykle nacházejí ve zbraních izraelské výroby, jako jsou některé typy střel Spike odpalovaných z bezpilotních letounů. Uvedl, že výpovědi lékařů o drobných vstupních ranách odpovídají také kluzákovým bombám a tankovým střelám opatřeným tříštivými obaly, jako je střela M329 APAM, která je určena k pronikání budovami, a střela M339, kterou její výrobce, společnost Elbit Systems z Haify, popisuje jako "vysoce smrtící proti pěchotě bez jezdce".



Některé zbraně jsou navrženy tak, aby pronikaly budovami a zabíjely všechny uvnitř zdí. Když jsou však svrženy na ulici nebo mezi stany, taková ochrana neexistuje.



"Problém nastává s tím, jak se tato malá munice používá," řekl Ball. "I relativně malá munice použitá v přeplněném prostoru, zejména v prostoru s malou nebo žádnou ochranou proti fragmentaci, jako je například uprchlický tábor se stany, může vést ke značným ztrátám na životech a zraněním."



Amnesty International poprvé identifikovala munici naplněnou kovovými kostkami používanými ve střelách Spike v Gaze v roce 2009.



"Zdá se, že jsou navrženy tak, aby způsobily maximální zranění, a v některých ohledech se zdají být sofistikovanější verzí kuličkových ložisek nebo hřebíků a šroubů, které ozbrojené skupiny často balí do surových raket a sebevražedných bomb," uvedla Amnesty v tehdejší zprávě.



Ball uvedl, že zbraně opatřené tříštivými objímkami jsou "relativně malou municí" ve srovnání s bombami, které mají širokou oblast výbuchu a poškodily nebo zničily více než polovinu budov v Gaze. Protože jsou však naplněny dalším kovem, jsou v bezprostřední blízkosti velmi smrtící. Střepiny ze střely Spike obvykle zabíjejí a těžce zraňují v okruhu 20 metrů.



Další expert na zbraně, který si nepřál být jmenován, protože občas pracuje pro vládu USA, zpochybnil použití těchto zbraní v oblastech Gazy přeplněných civilisty.



"Tvrdí, že tyto zbraně jsou přesnější a omezují ztráty na menší oblast. Ale když jsou vypáleny do oblastí s vysokou koncentrací civilistů žijících pod širým nebem, kteří se nemají kam ukrýt, armáda ví, že většinu obětí budou tvořit tito civilisté," řekl.



V odpovědi na otázky týkající se použití tříštivých zbraní v oblastech s koncentrací civilistů Izraelské obranné síly uvedly, že vojenští velitelé jsou povinni "zvážit různé bojové prostředky, které jsou stejně schopné dosáhnout stanoveného vojenského cíle, a vybrat prostředek, u něhož se očekává, že za daných okolností způsobí nejmenší vedlejší škody.



"IDF vynakládají různé úsilí, aby snížily škody na civilním obyvatelstvu v míře, která je proveditelná za operačních okolností rozhodných v době úderu," uvedly.



"IDF před údery přezkoumávají cíle a vybírají vhodnou munici v souladu s operačními a humanitárními hledisky, přičemž berou v úvahu posouzení příslušných strukturálních a geografických vlastností cíle, prostředí cíle, možných dopadů na blízké civilisty, kritickou infrastrukturu v okolí a další."



Dětská agentura OSN Unicef uvedla, že při izraelském útoku na Gazu byl zraněn "ohromující" počet dětí. Organizace spojených národů odhaduje, že Izrael v současné válce zabil v Gaze více než 38 000 lidí, z nichž nejméně 8 000 jsou potvrzené děti, ačkoli skutečný počet je pravděpodobně mnohem vyšší. Desítky tisíc lidí byly zraněny.



V červnu OSN zařadila Izrael na seznam států, které se během konfliktu dopouštějí porušování práv dětí, a rozsah zabíjení v Gaze označila za "bezprecedentní rozsah a intenzitu závažného porušování práv dětí", a to především ze strany izraelských sil.



Mnoho případů, na které chirurgové vzpomínají, se týkalo dětí těžce zraněných při dopadu raket do oblastí, kde stovky tisíc Palestinců žijí ve stanech poté, co je izraelský útok vyhnal z jejich domovů, nebo v jejich blízkosti.



Perlmutter popsal, že se s podobnými zraněními setkává opakovaně.



"Většina našich pacientů byla mladší 16 let," řekl. "Výstupní rána je velká jen několik milimetrů. Vstupní rána je stejně velká nebo menší. Ale je vidět, že má extrémně vysokou rychlost, protože poškození způsobuje uvnitř. Když máte více malých úlomků, které se pohybují šílenou rychlostí, způsobí to poškození měkkých tkání, které daleko převyšuje velikost úlomku."



Adusumilli popsal ošetření šestiletého chlapce, který přišel do nemocnice po zásahu izraelskou raketou v blízkosti stanu, kde žila jeho rodina poté, co utekla ze svého domova pod izraelským bombardováním. Chirurg uvedl, že dítě mělo dírkové rány, které nenaznačovaly rozsah poškození pod kůží.



"Musel jsem mu otevřít břicho a hrudník. Měl tržné rány na plicích, na srdci a díry po celém střevě. Všechno jsme museli opravit. Měl štěstí, že na jednotce intenzivní péče bylo volné lůžko. Ale přesto ten mladý chlapec po dvou dnech zemřel," řekl.



Americký lékař z pohotovosti, který nyní pracuje v centrální části Gazy a který si nepřál být jmenován z obavy, aby neohrozil svou práci v této oblasti, uvedl, že zdravotníci nadále ošetřují hluboce pronikající rány způsobené střepinami. Lékař uvedl, že právě pracoval na dítěti, které utrpělo poranění srdce a hlavních cév a nahromadění krve mezi žebry a plícemi, které mu ztěžovalo dýchání.



Sidhwa uvedl, že "asi polovina pacientů, které jsme ošetřovali, byly děti". O několika z nich si vedl záznamy, včetně devítileté dívky Jouri, která byla vážně zraněna střepinami při leteckém útoku na Rafáh.



"Jouriho jsme našli umírat v koutě na sepsi. Odvezli jsme ji na operační sál a zjistili, že má úplně rozpárané obě hýždě. Nejspodnější kost v její pánvi byla skutečně obnažena až na kůži. Tyto rány byly pokryté červy. Na levé noze jí chyběl velký kus svalů na přední a zadní straně nohy a pak asi dva centimetry stehenní kosti. Kost v noze byla prostě pryč," řekl.



Sidhwa uvedl, že lékaři dokázali Jouriové zachránit život a vyléčit septický šok. Aby však zachránili to, co z její nohy zbylo, chirurgové ji při opakovaných operacích zkrátili.



Problémem je, řekl Sidhwa, že Jouriová bude potřebovat stálou péči ještě několik let a v Gaze ji pravděpodobně nenajde.



"Potřebuje pokročilý chirurgický zákrok každý rok až dva roky, jak roste, aby se její levá stehenní kost vrátila do délky, kterou potřebuje, aby odpovídala její pravé noze, jinak bude chůze nemožná," řekl.



"Pokud se nedostane z Gazy, pokud vůbec přežije, bude trvale a úplně zmrzačená."



Adusumilli uvedl, že tříštivé zbraně mají za následek vysoký počet amputací u dětí, které přežily.



"Bylo neuvěřitelné, kolik amputací jsme museli provést, zejména u dětí, řekl. "Možnost, kterou máte, abyste jim zachránili život, je amputovat jim nohu, ruku nebo paži. Byl to neustálý přísun amputací každý den."



Adusumilli operoval sedmiletou dívku, kterou zasáhla střepina z rakety, jež dopadla nedaleko stanu její rodiny.



"Přišla s úplně utrženou levou rukou. Její rodina přinesla ruku zabalenou v ručníku a v sáčku. Měla střepinami poraněné břicho, takže jsem jí musel otevřít břicho a kontrolovat krvácení. Nakonec jí byla levá ruka amputována," řekl.



"Přežila, ale vzpomínám si na ni proto, že když jsem spěchal na operační sál, připomínala mi mou vlastní dceru a tak nějak bylo velmi těžké to emocionálně přijmout."



Unicef odhaduje, že jen během prvních deseti týdnů konfliktu přišlo kvůli amputaci jedné nebo obou nohou asi 1 000 dětí.



Lékaři uvedli, že mnoho končetin by bylo možné zachránit za normálnějších okolností, ale nedostatek léků a operačních sálů omezuje chirurgy na provádění nouzových zákroků k záchraně životů. Některé děti podstoupily amputaci bez anestetik a následných léků proti bolesti, což jim ztěžovalo rekonvalescenci, stejně jako problémy s bujícími infekcemi kvůli nehygienickým podmínkám a nedostatku antibiotik.



Adusumilli uvedl, že v důsledku toho některé děti zachráněné na operačním stole později zemřely, i když mohly být zachráněny za jiných podmínek.





"Smutné je, že děláte, co můžete, abyste se pokusili těmto dětem pomoci. Ale nakonec to, že je nemocnice tak přeplněná a nemá prostředky na intenzivní péči, vede k tomu, že prostě později zemřou."







Podrobnosti v angličtině ZDE

