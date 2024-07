"Šimpanzi užívají vlastní antibiotika"

12. 7. 2024

Před několika týdny se vědci dozvěděli, že byl pozorován orangutan, který si na vážnou ránu na obličeji přikládá obklad z listů léčivé rostliny. Nyní, tisíce mil odtud, na jiném kontinentu, bylo odhaleno, že jiný lidoop – šimpanz – používá k léčbě svých nemocí řadu rostlin, od listů až po kůru stromů. Analýza těchto rostlin, z nichž některé se běžně vyskytují v tradiční medicíně, ukázala, že většina z nich má antimikrobiální vlastnosti, zatímco třetina má protizánětlivé vlastnosti. Autoři práce věří, že lidoopi mohou jednoho dne pomoci lidem objevit nové léky.

Lesní rezervace Budongo v Ugandě je domovem několika šimpanzích komunit. Dvě z nich – Sonso a Waibira – jsou zvyklé na přítomnost vědců, kteří studují dvě populace (první se skládá z 68 šimpanzů a druhá ze 105) od minulého století. Příležitostně byli viděni, jak jedí rostliny neznámé nebo žádné nutriční hodnoty. Skupina vědců se domnívala, že by mohly být využity k léčebným účelům, a proto shromáždila desítky extraktů ze 17 vzorků specifických pro jednotlivé části u 13 různých druhů (odebírala vzorky z odumřelého dřeva, listů a kůry), které nebyly součástí obvyklé stravy šimpanzů. Souběžně analyzovali vzorky stolice a moči obou skupin, aby odhalili nemoci, přičemž tým věnoval velkou pozornost chování a zdraví 51 zvířat.

Jak je podrobně popsáno ve vědeckém časopise PLoS ONE, vzorky byly analyzovány na Neubrandenburg University of Applied Sciences v Německu – v laboratoři vedené Dr. Fabienem Schultzem, spoluautorem studie – za účelem stanovení jejich protizánětlivých a antibiotických vlastností. Vědci shromáždili 53 extraktů pomocí různých metod a poté analyzovali jejich farmakologické účinky.

"Testovali jsme tyto extrakty na jejich antibakteriální a protizánětlivé účinky," říká Schultz, etnofarmakolog, který strávil roky studiem spojení mezi tradiční medicínou v lidských komunitách a léčivými rostlinami konzumovanými primáty. "V našich in vitro studiích s antibiotiky jsme zkoumali účinky extraktů proti růstu 11 různých kmenů bakteriálních patogenů. Jednalo se o klinické izoláty takzvaných patogenů ESKAPE, které WHO považuje za jednu z největších hrozeb pro globální zdraví," dodává.

Vědci také testovali proti patogenním kmenům bakterií, jako je Escherichia coli, a multirezistentním kmenům, jako je Staphylococcus aureus nebo Klebsiella pneumoniae. "Všechny kmeny použité v naší studii měly rezistenci vůči více lékům, často proti nejdůležitějším antibiotikům, která existují," říká Schultz. Téměř všechny měly nějaký účinek: 45 rostlinných extraktů (88 %) vykazovalo alespoň nějakou antibakteriální aktivitu při nejnižší testovací koncentraci proti alespoň jednomu kmeni.

Vědci ukázali, že rostlinné extrakty mají antibakteriální účinky, ale jak zdůrazňuje Schultz, "neříká nám to nic o účinnosti těchto bylinných přípravků; jednoduše to, že existují účinné látky, které takové účinky způsobují."

Účinnost byla hodnocena pomocí experimentů s odezvou na dávku. Tímto způsobem vědci identifikovali nejsilnější extrakty, jako je extrakt získaný z mrtvého dřeva Alstonia boonei, listnatého stromu vyskytujícího se ve velké části subsaharské Afriky a používaného mnoha lidskými komunitami jako lék. V experimentech extrakt fungoval nejlépe proti S. aureus - bakterii, která je znepokojující pro nemocnice - a Enterococcus faecium, která se běžně vyskytuje v lidském trávicím systému, ale může se stát patogenní a způsobit meningitidu u novorozenců.

Vědci také zjistili, že kůra a pryskyřice velkého stromu Khaya anthotheca mají velkou odolnost jak proti Enterococcus faecium, tak proti E. coli. V posledních dvou letech sledování vědci pozorovali několik šimpanzů se střevními parazity, kteří požírali dřevo Alstonia boonei a kůru a pryskyřici Khaya anthotheca.

Před touto studií bylo známo, že několik šimpanzích komunit požívá listy nebo jiné části rostlinných druhů v boji proti střevním parazitárním infekcím. U mnoha listů je však jejich léčivý účinek mechanické povahy: neobsahují žádnou účinnou látku. Šimpanzi nejsou schopni strávit listy, které jsou pokryty hrubými trichomy, jsou ale schopni odstranit střevní červy, jako jsou háďátka, když opustí tělo. Použití rostlin s antibiotickými vlastnostmi však nebylo tak podrobně zdokumentováno. A nebyly to jen antibiotické vlastnosti, které vědci zjistili.

Jak vysvětluje výzkumnice z Oxfordské univerzity a hlavní autorka studie Elodie Freymann, "šimpanz s poškozenou rukou hledal listy kapradiny se silnými protizánětlivými vlastnostmi; žádní jiní jedinci v okolí nejedli kapradiny, a to bylo za 30 let pozorování pozorováno pouze jednou." Kapradina patřila druhu Christella parasitica.

Třetina druhů, které vědci analyzovali, měla nějaký protizánětlivý nebo analgetický účinek. Ačkoli je obtížné spojit záměrnost s akcí a výsledkem, podle Freymann "to poskytuje důkazy, které naznačují, že šimpanz mohl kapradiny vyhledávat pro jejich protizánětlivé vlastnosti". Tým plánuje provést další studii, aby potvrdil hypotézu, že přinejmenším v těchto komunitách šimpanzi vyhledávají určité rostliny a jiné ne, když mají určité onemocnění.

"Je důležité, abychom si uvědomili, že rány nejsou jedinými nemocemi, kterými zvířata trpí, a že existují vnitřní nemoci, které si zvířata budou muset léčit sama," říká oxfordská výzkumnice. "To může být obtížnější studovat než rány, protože nemůžete fyzicky vidět, co je se zvířetem, které studujete, špatně, takže k tomu musíte zaujmout multidisciplinární přístup a analyzovat behaviorální příhody spolu se zdravotními údaji a farmakologickými výsledky," dodává.

"Příroda je plná léků, na kterých jsme závislí, stejně jako naši nelidští sousedé. Pokud chceme tato zvířata udržet v bezpečí, musíme chránit jejich lékárničku," pokračuje a propojuje příběh orangutana Rakuse z indonéské Sumatry se šimpanzi v Ugandě.

Tato "lékárnička" by měla být chráněna i ze sobeckých důvodů. Schultz, který nyní zkoumá využití léčivých rostlin horskými gorilami, poukazuje na to, že "najít úspěšný lék z přírodních materiálů je často jako najít jehlu v kupce sena; naše práce však přispěla k objevování léků v rané fázi."

Samozřejmě, že je před námi ještě dlouhá cesta; extrakt může obsahovat více než 1 000 různých látek. "Zatím nevíme, které látky jsou přítomny, zda jsou pro vědu nové a jak jsou silné. Mohou existovat i synergické účinky, tj. účinek způsobuje kombinace látek, ne jediná," říká Schultz.

A co víc, vědci poskytli pouze vědecké důkazy o účinnosti extraktů in vitro a stále musí izolovat účinnou látku (složky) a určit, zda by mohly být použity ve studiích na zvířatech. Schultz uzavírá: "Je před námi ještě dlouhá cesta, ale teoreticky se my lidé můžeme učit od našich nejbližších zvířecích předků a jednoho dne mohou být lidské životy zachráněny díky znalostem šimpanzů."

Zdroj v angličtině: ZDE

