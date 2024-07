"Průlom je nepravděpodobný." Ruská ofenzíva na Ukrajině podle Washingtonu selhala

12. 7. 2024

Ruská armáda ztratila veškerou převahu, kterou donedávna na bojišti měla. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) úspěšně odolávají agresorovi, i když samy nemohou přejít do ofenzívy. Ale i když je nepravděpodobné, že by Ukrajina dokázala osvobodit všechna Ruskem okupovaná území, stále by mohla z války vyjít vítězně, podle amerických představitelů s tajnými zpravodajskými, vojenskými a diplomatickými informacemi. Ruská armáda ztratila veškerou převahu, kterou donedávna na bojišti měla. Ozbrojené síly Ukrajiny (AFU) úspěšně odolávají agresorovi, i když samy nemohou přejít do ofenzívy. Ale i když je nepravděpodobné, že by Ukrajina dokázala osvobodit všechna Ruskem okupovaná území, stále by mohla z války vyjít vítězně, podle amerických představitelů s tajnými zpravodajskými, vojenskými a diplomatickými informacemi.

Špatně vycvičené ruské jednotky nemohou prorazit ukrajinská obranná opevnění, která získala podporu v podobě západních zbraní. Proto je nepravděpodobné, že by ruská armáda byla schopna dosáhnout významných územních zisků, řekli američtí představitelé deníku The New York Times.

Problémy ruské armády podle nich výrazně změnily dynamiku vojenských operací. Až donedávna se zdálo, že se štěstí obrátilo proti Kyjevu: Ozbrojené síly Ukrajiny se potýkaly s vážným nedostatkem munice a živé síly, Rusko mělo značnou výhodu v palebné síle a počtech vojáků. Chystá rozsáhlou ofenzívu na začátku léta, Volodymyr Zelenskyj opakovaně varoval na jaře, Věrstka a Meduza psaly o tom samém s odkazem na zdroje blízké Kremlu, kde bylo dobytí Charkova považováno za "realistický cíl".

Zdálo se, že invaze do Charkovské oblasti 10. května, které ukrajinské jednotky zpočátku nedokázaly čelit, toto uspořádání potvrdila. Nyní však plukovník ve výslužbě Viktor Alksnis ve svém z-kanálu cituje monotónní úryvky ze zpráv generálního štábu Ruské federace za květen až červenec, že ruské jednotky u Volčansku (asi 6 km od hranic) pokračují v postupu a "vedou úspěšné boje". "O jaké úspěšné ofenzívě našeho uskupení můžeme hovořit, když... došlo k poziční slepé uličce modelu z roku 1916?" ptá se Alksnis. Téměř dva měsíce, od 16. května (kdy ozbrojené síly Ukrajiny zastavily průlom), "je celkový postup ruských jednotek ve směru Vovčansk až 200 metrů," upřesňuje.

Michael Kofman, vedoucí pracovník Carnegieho berlínského centra pro Rusko a Eurasii, který nedávno navštívil Ukrajinu, shrnuje:

"Ukrajinské jednotky jsou roztažené podél frontové linie a čelí obtížným měsícům bojů, ale velký ruský průlom je nyní nepravděpodobný."

Situace se může změnit pouze v případě nějaké revize ruské strategie, jako je vyhlášení nové mobilizace nebo změna přístupu k výcviku vojáků, říkají američtí představitelé.

Lídři zemí NATO, kteří se v úterý sešli na zahájení summitu aliance, mohou rozumně dospět k závěru, že jejich úsilí o podporu Ukrajiny přineslo výsledky, uvádí NYT. Na schůzce, které se účastní i Zelenskyj, bude představen plán koordinace dodávek zbraní, oznámena alokace 40 miliard eur na roční vojenskou pomoc (zatím nebylo možné se dohodnout na pravidelných platbách na delší období) a také se v nějaké formě slibuje, že se Ukrajina bude moci v budoucnu stát členem NATO.

Přestože Kyjev trvá na tom, že bojuje za osvobození okupovaných území, ve Washingtonu podle zdrojů NYT stále více věří, že válka již probíhá hlavně proto, aby se zajistilo místo Ukrajiny v NATO a Evropské unii, přičemž bude téměř nemožné osvobodit všechna území. Ale i bez toho by Ukrajina mohla vyjít z vojenského střetu s Ruskem vítězně tím, že by se přiblížila Evropě a NATO, říkají někteří představitelé.

