Patrioti pro Putina

10. 7. 2024 / Boris Cvek

Vlastně jsem rád, že v unijním parlamentu vzniká nová frakce tzv. patriotů pro Evropu. Na prvním místě stojí za pozornost, kdo v ní chybí. Zdá se, že to bude německá krajně pravicová AfD, která se spojí s českými okamurovci. Problémy s AfD měli už před volbami krajní pravičáci z Francie, kteří mají tvořit zdaleka největší díl nové frakce.

Ale v patriotech chybí také patriotické, ba krajně pravicové strany jako ta, kterou vede v Itálii paní Meloni, a polská PiS. Tito tzv. konzervativci se zdáli být po volbách třetí největší frakcí v unijním parlamentu. Nyní si zřejmě kladou otázku, co se to vlastně děje a zda Orbán je větší kámoš než lidovci a socialisté. Prekérní situace. Zejména PiS je v dvojím ohni: je lepší trojský kůň Putina, nebo integrační snahy parlamentní většiny?

Samo složení patriotů je výmluvné. Francouzské Národní sdružení (lepenovci) má 30 poslanců, Orbán 11, Salvini 8, ANO 7, nizozemská a rakouská krajní pravice po šesti, pak už jsou to jen drobné včetně českých motoristů (ti mají dva poslance). Celkem to má být 84 poslanců. Když sečtete Francouze, Italy, Nizozemce a Rakušany, dostanete číslo 50. Slavná véčtyřka je zastoupena jen dvaceti poslanci.

Nevím, jak Orbán nebo Babiš chtějí v takové frakci dělat nacionalistickou politiku. Už jen Babišův návrh, aby byly jižní hranice Unie obsazeny policií, může být pro Francouze a Italy problém. Kdo to bude platit a personálně zabezpečovat? Česko? Ale i kdyby zdroje byly, je to samozřejmě zcela mimo realitu.

Patrioti a jejich společné postoje určitě zaslouží v budoucnosti drobnohlednou pozornost. Stejně tak jako jejich vztahy s frakcí Meloniové a PiSu. A pochopitelně nezapomínejme na AfD a Okamuru. Nějak se nám ta krajní pravice drolí. Co je vlastně skutečný společný zájem patriotů? U socialistů, lidovců, zelených a liberálů víme, co je ideově spojuje a můžeme i věřit, že jde o nadnárodní frakce. Patrioti jsou úplně noví. Opravdu jsou Orbán, Le Penová a Salvini na jedné lodi? A co Babiš? Tomu by tohle spojenectví možná mohlo ublížit ve sněmovních volbách u nás v Česku.

