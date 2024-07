Bye, bye, Biden...

Chválil prezidentovu minulost a jeho kvality jako politika i člověka, ale svěřil se, že když před třemi týdny sponzoroval Bidenovu sbírku, viděl už téhož člověka, kterého viděli všichni v katastrofální televizní debatě s jeho protikandidátem Donaldem Trumpem.





Clooney je dobře hodnocen a udržuje osobní vztahy v nejvyšších patrech moci po celém světě. Je jednou z těch celebrit, které využily své slávy k otevření dveří ve světě moci. Je součástí omezeného klubu, jehož vrcholným členem je i Sean Penn, i když ten je spíše spojen s krajní levicí, zatímco Clooney je středolevý humanista.





Susan Sarandonová je ženským protějškem v této roli megastar, jejíž názory rezonují v politice, což je role, kterou Jane Fondová hraje od konce šedesátých let, kdy se její fotografie na střeše komunistického vietnamského tanku se vztyčenou pěstí stala pin up plakátem levice a pravice ji pejorativně pojmenovala Hanoi Jane, až do současnosti, kdy je součástí protestů za životní prostředí a ve svých osmdesáti letech tráví noci ve vězení.