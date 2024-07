Kongo se obává eskalace, když skupina M23 obsadila klíčová města

8. 7. 2024

Pokračující konflikt v Demokratické republice Kongo (DRK) a v celém regionu se zintenzivnil, což vedlo k rozsáhlému vysídlování a vyvolalo vážné obavy ohledně humanitární situace zejména v provincii Severní Kivu.

Ve dnech 28. a 29. června povstalci ze skupiny M23 na východě Demokratické republiky Kongo obsadili města Kanyabayonga a Kirumba.

Obyvatelé Kirumby, jako je Tsongo Augustin, říkají, že stále více lidí je nuceno opustit oblast, která se stala domovem mnoha lidí, kteří již byli vysídleni konfliktem.

"Kirumbu obyvatelstvo postupně opouští, a proto je humanitární situace velmi komplikovaná. Tato oblast přivítala mnoho vysídlených rodin z Rutshuru a nyní znovu prchají," řekl Augustin.

Strategický význam regionu

Kirumba je největší osada na teritoriu Lubero s více než 120 000 obyvateli.

Kanyabayonga je domovem více než 60 000 lidí, ale desítky tisíc lidí tam v posledních měsících uprchly, vyhnané ze svých domovů postupem rebelů.

Region je považován za "strategickou pevnost, která má zablokovat postup rebelů směrem k regionu Grand North," řekl profesor Adolphe Agenonga Chober, přednášející na univerzitě v Kisangani, který je také odborníkem na ozbrojená hnutí.

Sílící humanitární krize – a frustrace

Dobytí měst Kanyabayonga a Kirumba nyní vyvolalo další vlnu masového vysídlování, která zhoršila již tak zoufalou humanitární situaci.

"Otázka, kterou si klademe, zní, kam všechny tyto vysídlené rodiny půjdou?" řekl Augustin.

Jiní se cítí rozčarovaní z těch, kteří jsou ve vedení. Wema Kennedy, obyvatelka Kirumby, si stěžovala, že komunita "nevidí, že by vláda dělala něco pro to, aby převzala kontrolu nad územími obsazenými skupinou M23".

"Například Bunagana je pod kontrolou M23 už asi dva roky a mnozí se obávají, že pro vládu nebude snadné znovu převzít kontrolu nad Kirumbou. Máme dojem, že M23, která začínala jako menší skupina, dnes všechno přemáhá, a kvůli tomu jsou lidé frustrovaní," řekla DW.

Nedávný útok na konvoj v provincii Severní Kivu dále zhoršil bezpečnostní situaci a humanitární krizi v oblasti i mimo ni. Při nedávném útoku byli zabiti dva jihoafričtí vojáci a dva členové humanitárního personálu se stále pohřešují.

Mezinárodní křesťanská humanitární a rozvojová organizace Tearfund se sídlem ve Velké Británii ve svém prohlášení odsoudila útok na humanitární pracovníky, "kteří neúnavně pracují na službě lidu Demokratické republiky Kongo".

"Naléháme na všechny strany, aby respektovaly a chránily humanitární pracovníky a zajistily jejich bezpečnost při plnění jejich životně důležitého poslání," uvedl Tearfund.

Mlčení ze strany mezinárodního společenství

Mezinárodní společenství a Africká unie zatím o tomto posledním vývoji v souvislosti s eskalujícím napětím převážně mlčí. Profesor Agenonga to připisuje rozdílům zájmů a přístupů.

"Mezinárodní společenství a Africká unie se zasazují o dialog mezi stranami zapojenými do tohoto konfliktu – což je přístup, který vláda v Kinshase odmítá," řekl Agenonga DW a dodal, že "se také nezdá, že by to dělalo dost pro to, aby se situace změnila a zastavil postup M23."

Norská rada pro uprchlíky (NRC) znovu zdůraznila závažnost humanitární krize v Demokratické republice Kongo. Eric Batonon, ředitel NRC pro Kongo, řekl, že je třeba urychleně jednat.

"Je opravdu důležité, aby se mezinárodní společenství a všichni světoví lídři spojili, aby se pokusili najít řešení těchto konfliktů a umožnili milionům žen a dětí vrátit se domů a zajistit jim bezpečnou budoucnost," řekl Batonon.

Obvinění proti konžské armádě

Pod drobnohled se mezitím dostal i výkon konžské armády, která je obviňována z pasivity uprostřed stupňujících se útoků a z neefektivity velitelských struktur.

Augustin Muhesi, profesor politologie na východě Demokratické republiky Kongo, zdůraznil potřebu přehodnotit strategii armády:

"Mohlo by to souviset s morálkou vojáků. Mnozí bojují dlouhou dobu bez odpočinku. Patřím k těm, kteří si myslí, že bychom měli uvažovat o nahrazení těchto vojáků," řekl Muhesi DW - a jako další faktor uvedl problémy s koordinací kvůli překrývajícím se velitelským strukturám v Severním Kivu.

Údajné neshody mezi armádními veliteli také frustrují místní obyvatele a přerůstají v násilí. Mládež ve městě Butembo zaútočila na armádní důstojníky a obvinila je z nečinnosti.

"Domníváme se, že existuje problém s hierarchií vedení v první linii, a to je to, co rozčiluje obyvatelstvo," řekl DW Mathe Saanane, prezident sítě skupin občanské společnosti v Butembu.

Prezident v krizovém režimu

V reakci na postup skupiny M23 svolal konžský prezident Félix Tshisekedi zasedání Rady obrany a ujistil národ o svém závazku zachovat územní celistvost země.

V projevu ke Dni nezávislosti 30. června Tshisekedi vyjádřil obavy o postižené obyvatelstvo.

"Nemohu ignorovat vážnou bezpečnostní situaci, která otřásá naší zemí. Našim bratrům a sestrám v Kanyabayonze a okolních regionech chci vyjádřit svou hlubokou solidaritu a soucit tváří v tvář utrpení, které snášíte," prohlásil.

Jeho slova ujištění však mohou narazit na hluché uši, protože provincie Severní Kivu je sužována násilím už od roku 2021, kdy povstalecká skupina M23 poprvé obnovila svou ozbrojené tažení v regionu.

