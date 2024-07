Británie: Labouristé usilují o společné prohlášení s EU o rozsáhlém bezpečnostním paktu

10. 7. 2024

Labouristé usilují o rozsáhlou společnou deklaraci s EU, která by zavedla rozsáhlý bezpečnostní pakt zahrnující obranu, energetiku, klimatickou krizi, pandemie a dokonce i nelegální migraci, řekl ministr zahraničí David Lammy.

Jako součást plánu nové vlády na obnovení vztahů s EU a "ukončení éry brexitu" Lammy řekl Guardianu, že široce definovaná bezpečnostní dohoda by nepodkopala závazek labouristů zůstat mimo jednotný trh EU a celní unii.

Podle plánů labouristů by dohoda znamenala, že by Británie těsněji spolupracovala s blokem v řadě oblastí souvisejících s bezpečností, v ideálním případě bez potřeby právně závazné dohody, jejíž vyjednání by mohlo trvat roky.

Lammy také přijal pozvání od šéfa diplomacie EU Josepa Borrella, aby se zúčastnil říjnového zasedání Rady EU pro zahraniční věci, což předchozí konzervativní vláda odmítla.

Je vzácné, aby se zahraničního zasedání účastnily i nečlenské státy EU, a labouristé si myslí, že by mohlo být možné se zúčastnit zasedání neregulérně, pokud uspěje plánovaný bezpečnostní pakt.

V rozhovoru během své první cesty do Evropy ve funkci ministra zahraničí Lammy řekl: "V našem manifestu jsme řekli, že chceme ambiciózní bezpečnostní pakt, a to proto, že jsme o tom s Evropou hovořili posledních několik let, a myslím, že existuje chuť, zejména po válce na Ukrajině a výzvách, kterým EU čelí v souvislosti s energetikou a klimatem, jít dál než jen k obraně."

"Takže se samozřejmě musíte dostat do diskusí s Evropou a najít tyto otázky společného zájmu. Doufám, že jakmile bude ustanoveno nové evropské vedení, budeme moci v této věci pokročit nějakým společným prohlášením. Je zřejmé, že pod tím by byly balíky pracovních toků."

Labouristé se údajně opírají o právně závazný společný dokument, jehož vyjednávání by mohlo trvat roky, ale také by mohl začít být v rozporu se samostatnou prací na revizi dohody o obchodní spolupráci mezi Spojeným královstvím a EU, což je jednání, které může trvat až do roku 2026 a je nepravděpodobné, že by začalo, dokud nebude jmenována nová Evropská komise.

Labouristé uvažují v souvislosti s bezpečnostním paktem o tom, zda by bylo možné vytvořit něco podobného jako Rada EU-USA pro technologie, která má řadu podvýborů a pořádá každoroční summit. Spojené království je jedním z mála vnějších partnerů, s nimiž EU nepořádá každoroční summit.

Na otázku, zda by se spolupráce v oblasti bezpečnosti mohla rozšířit i na otázky, jako je kybernetická bezpečnost, nelegální migrace, pandemie, dekarbonizace a přístup ke kritickým nerostným surovinám, Lammy odpověděl: "Ano, mohla."

A dodal: "Zejména pokud jde o kritické nerostné suroviny, musíme spolupracovat s našimi evropskými partnery. A po pandemii jsme si velmi dobře vědomi našich schopností v oblasti zdraví, farmacie a vysokoškolského vzdělávání. Takže si myslím, že hovoříme o věcech, o kterých s námi Evropa chce mluvit.

"Řekl jsem, že si velmi přeji, abychom se dostali do bodu, kdy budeme mít strukturovaný dialog s EU, takže doufám, že se nám to podaří."

Poté, co Labouristická strana drtivě zvítězila ve volbách, vydal se Lammy na cestu, aby se setkal se svými protějšky v Polsku, Německu a Švédsku.

Řekl: "Myslím to s resetem vážně. Cítil jsem, že v Polsku a Německu jsou potěšeni, že mají novou vládu. Máme naprosto jasno v tom, že chceme hledět do budoucnosti. Myslím si, že je mnoho otázek, které musíme koordinovat, ale vše je otázkou vyjednávání a diskuse. Ale směr cesty jsem nastavil já."

Lammy tuto otázku nastolil s polským ministrem zahraničí Radosławem Sikorskim, který řekl, že diskutovali o "některých kreativních nápadech" ohledně budoucí spolupráce.

Polsko bude příští rok předsedat EU a pravděpodobně bude klíčovým spojencem při přesvědčování ostatních států EU, že Spojené království nehledá zadní vrátka pro přístup na jednotný trh, aniž by převzalo odpovědnost.

V rámci EU potřebu větší obranné spolupráce po boku NATO obvykle prosazuje francouzský prezident Emmanuel Macron a Spojené království si je vědomo, že anglo-francouzská bilaterální obranná spolupráce je v období změn, protože Macron bojuje o politické přežití.

Lammy se zdráhal zavázat se k tomu, zda oživí plány na celoevropský program mobility mládeže. Předchozí vláda i labouristé odmítli plány EU, které měly usnadnit studentům ve věku 18 až 30 let v EU a ve Velké Británii studium a práci v zahraničí. V rámci tohoto režimu by účastníci ze Spojeného království mohli pobývat pouze v první zemi EU, která by je přijala.

Dodal ale, že německá ministryně zahraničí Annalena Baerbock s ním nastolila otázku návštěv škol.

"Například v Německu panují velké obavy z toho, že se naši mladí lidé nebudou navzájem potkávat. Pokud to tak půjde dál, můžete mít generaci lidí, kteří ve skutečnosti nemají žádný kontakt. Ona sama byla studentkou LSE. Doufám, že se nám podaří vyřešit problém s návštěvami škol, ale otázky týkající se mobility jsou obecnější problémy, které vyvolávají složitější otázky."

Trval na tom, že Labouristická strana má jasno v tom, že se nehodlá vrátit k systému volného pohybu pracovních sil. Řekl, že s návrhy Evropské komise jsou problémy, ale dodal: "V duchu otevřenosti jsem velmi rád, když slyším, co říkají."

Zdroj v angličtině: ZDE

