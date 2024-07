Ukrajina: Ruský útok na Kyjev byl jedním z nejhorších za dva roky války

Ruský útok na Kyjev byl jedním z nejhorších za dva roky války, říká starosta, počet obětí stoupl na sedm



Kyjevský starosta Vitalij Kličko říká, že dětská nemocnice Ohmatdyt byla vážně poškozena, a vyzývá obyvatele, aby se uchýlili do krytů



Ruský útok na Kyjev je jedním z nejhorších za dva roky války, říká starosta, počet obětí se zvýšil na sedm



Pondělní ruský útok na Kyjev byl jedním z nejhorších během dva roky trvající plné invaze Moskvy, uvedl kyjevský starosta Vitalij Kličko.



"Je to jeden z nejhorších útoků. Vidíte: je to dětská nemocnice," řekl agentuře Reuters. Podle úřadů bylo při útoku ve městě zabito nejméně sedm lidí (oproti předchozím pěti mrtvým).

- Zelenskyj se ve Varšavě setká s polským premiérem, aby podepsal bezpečnostní dohodu

- Zelenskyj se ve Varšavě setká s polským premiérem, aby podepsal bezpečnostní dohodu



Volodymyr Zelenskyj v pondělí přicestoval do Varšavy a měl se setkat s polským premiérem Donaldem Tuskem.



Oba představitelé plánují podepsat dohodu o bezpečnostní spolupráci a projednat svá očekávání před summitem NATO ve Washingtonu, který začíná zítra.



Budou rovněž hovořit o účasti Polska na obnově Ukrajiny, rozvoji obchodu a humanitární spolupráci, uvedla prezidentská kancelář.



EU a dvě její členské země, Litva a Estonsko, podepsaly se Zelenským bezpečnostní dohody na summitu v Bruselu minulý měsíc.



Tusk využívá své platformy k tomu, aby se pokusil vnést do evropských debat o obraně a pomoci Ukrajině naléhavost, a to uprostřed obav o budoucnost americké pomoci (za prezidentství Donalda Trumpa) a obav o kapacity obranného průmyslu.



Tusk, který byl premiérem v letech 2007-2014 a do funkce se vrátil v prosinci, vyzval k naléhavé pomoci Kyjevu a prohlásil, že příští dva roky války rozhodnou o všem





- Největší ukrajinský soukromý výrobce energie DTEK uvedl, že při posledním ruském raketovém úderu byly poškozeny tři rozvodny a elektrické sítě v hlavním městě Kyjevě.



Ukrajinská energetická soustava byla v posledních čtyřech měsících vážně poškozena při ruském bombardování. Ukrajina začala 15. května zavádět průběžné výpadky elektřiny, kdy v zájmu úspory energie odpojila od sítě celé čtvrti hlavního města.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý měsíc nastínil plány, kterými se snaží ochránit ukrajinský energetický systém a které zahrnují rozvoj alternativních obnovitelných zdrojů energie.



Zelenskij uvedl, že vláda bude "pokračovat v práci na vytváření nových energetických zdrojů a nových decentralizovaných energetických kapacit". V plánu byla také "výstavba nových vyvážených a manévrovatelných energetických kapacit".



"Tento proces je ve válečných podmínkách poměrně náročný, ale musíme ho realizovat, stejně jako jsme již realizovali mnoho složitých projektů," řekl.



- Ruský prezident Vladimir Putin povede v pondělí v Moskvě osobní jednání se svým indickým protějškem Naréndrou Módím, uvedl Kreml.



Jeden z vysokých indických představitelů minulý týden podle agentury Reuters uvedl, že mezi Módího hlavní priority v Moskvě bude patřit náprava obchodní nerovnováhy Indie s Ruskem a zajištění propuštění indických občanů, kteří byli svedeni do bojů ve válce na Ukrajině.



Módí, který byl v červnu znovu zvolen na třetí funkční období, navštívil Moskvu naposledy v roce 2015. Od té doby se s Putinem několikrát setkal na mezinárodních summitech a oba lídři spolu často telefonovali.



- Při útoku v Kyjevě za denního světla byly použity hypersonické střely, sděluje ukrajinské letectvo



Při denním útoku na Kyjev byly použity hypersonické rakety Kinžal, jedna z nejmodernějších ruských zbraní, uvedlo ukrajinské letectvo.



Ruský prezident Vladimir Putin označil rakety Kinžal, určené k odpálení ze stíhačky MiG, za "ideální zbraň". Může letět až desetinásobnou rychlostí zvuku a - podobně jako pomalejší řízené střely - může manévrovat za letu, což ztěžuje sledování a zachycení systémy protivzdušné obrany. Více informací o technických možnostech hypersonické střely si můžete přečíst v tomto vysvětlení.



- Kyjevská městská správa v pondělí informovala o padajících troskách, pravděpodobně ze zachycených raket, v Solomjanském, Dněprovském, Holosijevském a Ševčenkovském obvodu Kyjeva, které způsobily požáry.



- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Rusko v pondělí vypálilo na ukrajinská města více než 40 raket, které zasáhly dětskou nemocnici v Kyjevě a poškodily obytné budovy a infrastrukturu po celé zemi. Zasaženou dětskou nemocnicí byla podle ukrajinského zpravodajství Suspline nemocnice Ochmatdyt, největší dětské zdravotnické centrum na Ukrajině. Nebylo vydáno žádné oficiální prohlášení, zda zde došlo k nějakým obětem na životech.



Kyjev byl naposledy terčem útoků bezpilotních letounů a raket v polovině června. Kyjevský starosta Vitalij Kličko uvedl, že úlomky střel sestřelených systémy protivzdušné obrany dopadly do dvou centrálních čtvrtí hlavního města. Podle zpráv byly dnes ráno napadeny také Dněpr, Kryvyj Rih, Slovjansk a Kramatorsk.



- Viktor Orbán se zúčastní summitu NATO ve Washingtonu



Maďarský premiér Viktor Orbán se tento týden zúčastní summitu NATO ve Washingtonu, potvrdil úřad jeho vlády.



Maďarský vůdce v pondělí uvedl, že do Washingtonu pojede poté, co v Pekingu projednal "čínský mírový plán pro Ukrajinu".



Maďarsko se dostalo do rozporu s ostatními západními zeměmi kvůli Orbánovu neustálému pěstování úzkých vazeb s Ruskem a odmítání posílat zbraně na Ukrajinu.



Summit NATO budou dychtivě sledovat diplomaté a tisk. Očekáváme vojenská prohlášení o podpoře Kyjeva a dozvíme se, kdo bude protikandidátem Donalda Trumpa v prezidentských volbách v USA. Všechny oči se však budou pevně upírat na Joe Bidena, prezidenta USA, poté, co jeho katastrofální vystoupení v debatě potvrdilo obavy mnohých z jeho kognitivních schopností a vedlo k výzvám, aby z prezidentského klání odstoupil.



Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že v rámci rozpočtu pro svůj resort na rok 2025 obdržel "výrazně méně", než požadoval.



Pistorius usiloval o zvýšení ročních výdajů na obranu v roce 2025 o 6,7 miliardy eur (7,25 miliardy USD). On ani vláda se k tomu, kolik dostane, nevyjádřili.



"Je to pro mě nepříjemné, protože to znamená, že nemohu iniciovat určité věci tak rychle, jak to vyžaduje 'Zeitenwende' a situace ohrožení," řekl Pistorius.



Několik dní po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 kancléř Olaf Scholz oznámil vytvoření zvláštního fondu v hodnotě 100 miliard eur, který by měl armádu opět uvést do stavu odpovídajícímu potřebám.



"Musím se tomu přizpůsobit a vytěžit z toho maximum," řekl Pistorius v souvislosti s obranným rozpočtem na rok 2025.



- NATO bude potřebovat 35 až 50 dalších brigád, aby mohlo plně realizovat své nové plány na obranu proti útoku z Ruska, uvedl vojenský zdroj pro agenturu Reuters.



- Čínský vojenský personál zahájí v pondělí společný "protiteroristický výcvik" se svými protějšky v Bělorusku, poblíž hranic s Polskem. Cvičení "Eagle Assault" obou ruských spojenců uprostřed války na Ukrajině bude probíhat 11 dní v běloruském pohraničním městě Brest a bude zahrnovat úkoly, jako je záchrana rukojmích a protiteroristické operace, uvedlo čínské ministerstvo národní obrany. Stalo se tak několik dní poté, co Bělorusko oficiálně vstoupilo do Šanghajské organizace pro spolupráci vedené Čínou a Ruskem, čímž se prohloubila jejich koordinace ve vojenských, hospodářských a politických záležitostech.



- Ruská Federální bezpečnostní služba (FSB) zablokovala pokus Ukrajiny zorganizovat únos ruského strategického bombardéru Tu-22M3 a odletět s ním na Ukrajinu, uvedla FSB v pondělí. "Ukrajinská rozvědka měla v úmyslu naverbovat ruského vojenského pilota za finanční odměnu a poskytnutí italského občanství, přesvědčit ho, aby letěl a přistál s raketovým nosičem na Ukrajině," uvedla FSB. Tato tvrzení zatím nebyla nezávisle ověřena.



- Nizozemsko začne "neprodleně" posílat na Ukrajinu stíhačky F-16 poté, co mu byly uděleny vývozní licence, uvedl ministr zahraničí Caspar Veldkamp během víkendové návštěvy Kyjeva.





- Nově jmenovaný britský ministr obrany John Healey v neděli oznámil nový balíček britské vojenské pomoci Ukrajině, když navštívil jižní přístavní město Oděsa a setkal se se svým protějškem Rustemem Umerovem. Cílem tohoto kroku je uklidnit Ukrajinu a ukázat Moskvě, že vojenská podpora Spojeného království zůstává po změně vlády z minulého týdne nezměněna, a to před summitem NATO, který se koná tento týden a na němž se bude jednat o další vojenské pomoci Kyjevu. Předseda Sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson se se Zelenským setká ve středu během summitu.







