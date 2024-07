"Morálka a etika by neměly hrát žádnou roli": Úniky odhalují, jak ruská zahraniční zpravodajská služba vede dezinformační kampaně na Západě

8. 7. 2024

Insider získal hacknutou korespondenci od důstojníků ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR), která je zodpovědná za "informační válku" se Západem, píší Michael Weiss, Roman Dobrochotov a Christo Grozev. Insider získal hacknutou korespondenci od důstojníků ruské zahraniční zpravodajské služby (SVR), která je zodpovědná za "informační válku" se Západem,

Uniklé dokumenty, určené různým vládním agenturám, odhalují strategii Kremlu: Šíření dezinformací o citlivých západních tématech, zveřejňování nepravd a vystupování jako radikální ukrajinské a evropské politické síly (skutečné i speciálně vytvořené), apelování na emoce – především strach – namísto racionality a využívání nových internetových platforem namísto zastaralých, jako jsou RT a Sputnik. Dokumenty také podrobně popisují lokální kampaně proti ruským emigrantům, včetně snahy zdiskreditovat sbírku pro Protikorupční nadaci Alexeje Navalného, která se přestěhovala do Spojených států.

Tajná operace dostala krycí název "Projekt Kylo", možná v narážce na zastaralé ruské slovo pro "krumpáč", nebo narážku na válečníka Temné strany z pokračování Hvězdných válek, který je odhodlán vládnout galaxii. Nebo možná obojí. Operace měla být také "dokonale nevystopovatelná – bez jakýchkoli vazeb na ruské zpravodajské služby", ale to nezabránilo The Insider a jeho investigativnímu partnerovi Der Spiegel, aby ji vystopovali zpět k ruským zpravodajským službám, konkrétně SVR, která se zabývá zahraniční špionáží. Cílem, jak je nastíněno v tranši uniklých e-mailů a dokumentů, bylo rozdmýchat protivládní nálady na Západě, zejména kvůli podpoře Ukrajiny liberálními demokraciemi. A klíčovými emocemi, které bylo možné využít, byli pro plánovače SVR "strach", "panika" a "hrůza" – psychosociální manipulační kampaň jako vystřižená z příručky Oddělení D prvního hlavního ředitelství sovětské KGB. Písmeno D znamenalo dezinformace.

Architektem Kyla byl Michail Kolesov, zavalitý, holohlavý, pětačtyřicetiletý důstojník SVR, který dříve působil v afghánském Kábulu. Dne 23. května 2022 si Kolesov poslal e-mailem dokument ve Wordu s jednoduchým názvem "Propaganda". Zdálo se, že jde o osnovu prezentace, kterou měl Kolesov přednést o tři dny později na soukromé diskusi u kulatého stolu v ruském Senátu o "informační válce se Západem". Na tomto fóru, vedeném bývalým sovětským diplomatem, kterým se stal jestřábí protizápadní senátor Alexej Puškov, se objevily známé hlásné trouby režimu Vladimira Putina, včetně mluvčí ministerstva zahraničí Marie Zacharové, specialistů na psychologickou válku z ministerstva obrany a loajálních novinářů. Puškov byl vážně znepokojen tím, jak na západních internetových platformách převládají proukrajinské nálady, a to pouhých šest měsíců po začátku ochabující dobyvačné války Ruska, která neměla trvat déle než tři dny.

Kreml prohrával na dvou bojištích: Fyzickém a informačním. Používání "starých" státem kontrolovaných mediálních orgánů, jako jsou RT a Sputnik, "prokazuje téměř nulovou účinnost po celá desetiletí, nikoli roky" a pokusy kultivovat přátelské platformy sociálních médií, jako jsou kanály Telegram, "nenaplňují očekávání kladená na umělce a demiurgy. Nedostatek kreativity, pokrytectví a moralizování současnou situaci zhoršují."

Kolesovův čerstvý návrh, vypracovaný v kostrbatém jazyce – rovným dílem kritická teorie, pseudověda a marketingový žargon – byl proto navržen tak, aby do propagandistického přístupu Kremlu vnesl nové schéma: "Systematické, cílené a aktivní, svou povahou ofenzivní".

SVR by se podle něj měla zaměřit spíše na "prohloubení vnitřních rozporů mezi vládnoucími elitami" na Západě vytvořením falešné nevládní organizace – ve skutečnosti odnože financované a řízené agenty Kremlu – která by vybičovala demonstrace proti establishmentu na území označované jako "glavnyj protivnik", neboli "hlavního protivníka". "Spojené státy jsou známy pod tímto označením mezi ruskými tajnými službami a v rámci svých "satelitních" zemí.

Falešné reklamy maskované jako novinové titulky, všechny vytvořené rekruty SVR, by byly viditelné na téměř každé obrazovce stolního počítače nebo mobilního zařízení používaném cílovým publikem na Západě a lákaly by je k prokliku a přistání na "námi kontrolovaných internetových zdrojích".

Jednou ze strategií, kterou Kolesov prosazoval, bylo vystupovat ostřeji proukrajinsky než legitimní skupiny občanské společnosti a vznášet přehnané požadavky na ukrajinské uprchlíky, aby obhajoba v jejich prospěch působila nerozumně nebo odcizujícím způsobem vůči domácím voličům.

"Vedení síťových válek v kyberprostoru EU na základě rostoucích požadavků ukrajinských migrantů a nových vln podráždění místního obyvatelstva, které to vyvolává, bude mít podle předběžných odhadů velmi vysokou účinnost jak nyní, tak v dohledné budoucnosti."

Tato metoda únosu a následné diskreditace věci zevnitř prostřednictvím extremistických póz je pro ruské tajné služby posvátným řemeslem.

Nejznámějším příkladem byla operace Trust, brzký a naprostý úspěch Čeky Felixe Džerzinského, předchůdce KGB, která používala v podstatě stejnou strategii vůči protibolševické běloruské diaspoře v Evropě. Agenti vyslaní Moskvou, aby infiltrovali řady tohoto exilového hnutí, v něm zasévali sváry a nabízeli falešná ujištění o široké podpoře doma, což vedlo k tomu, že vedení bylo vlákáno do čekisty zkonstruovaných pastí v Rusku a nakonec k delegitimizaci běloruských organizací v zahraničí.

To, že SVR zneužila uprchlickou otázku, nebylo jen teoretické. Německé úřady identifikovaly více než dva tucty legitimně vypadajících zpravodajských webů, které vycházejí vstříc přesně těmto obavám, s články s titulkem (v plynulé němčině) "Jak Ukrajinci okrádají Německo o ekonomickou prosperitu". Berlín zjistil, že tyto portály jsou součástí rozsáhlé ruské vlivové operace, stejně jako stovky tisíc účtů na sociálních sítích, které zveřejňují posty se senzacechtivými slogany přímo z výmarské éry – "Německo se propadá do bezdomovectví", "I chléb je luxus" – odkazující na weby s falešnými zprávami.

Evropští politici už tehdy křičeli, že Ukrajinci prchají před válkou a stávají se zátěží pro státní zdroje. Například v září 2022 Friedrich Merz, vůdce Křesťanskodemokratické unie Německa, konzervativní strany v zemi, obvinil ukrajinské uprchlíky ze "sociální turistiky", za což se později omluvil.

Kolesov se o svůj návrh podělil s kolegou z SVR, Michailem Kuleminem, jehož avatar na WhatsAppu je v karikaturní verzi nevystopovatelnosti obrázkem Jamese Bonda. Mezi květnem 2022 a zářím 2023 si totiž vyměnili více než 10 iterací projektu Kylo, přičemž v jednom případě předali kopii 29. května 2023 Eduardu Černovolcevovi, šéfovi technicko-vědecké služby FSB, ruské domácí bezpečnostní agentury. Tato služba dohlíží mimo jiné na hlavní hackerskou jednotku FSB a na Institut forenzních věd, orgán, který vyrábí jedy, jako je novičok, nervově paralytická látka vojenské kvality použitá při pokusech o atentát na Sergeje Skripala a Alexeje Navalného.

Nejpropracovanější verze Projektu Kylo byla datována 9. ledna 2023 a byla označena bizarně vyhlížejícím znakem, který hláskoval "SVR-Project" v kombinaci azbuky a angličtiny, kde ruské písmeno В ("V") je logo Bitcoinu a O ve slově "project" je zeměkoule nevystopovatelně vypůjčená přímo ze znaku SVR.

Podle tohoto dokumentu by SVR nabírala týmy pro práci v různých cílových zemích. Byla by vytvořena webová stránka a falešně označena jako "nezávislá vyšetřovací agentura" jako informační středisko pro manipulativní obsah, který by zahrnoval nejen tisk, ale také audio a video hostované na YouTube nebo jiných platformách sociálních médií.

Video by bylo spojováno do "krátkých filmů" publikovaných jednou nebo dvakrát denně, pravděpodobně pro stravitelnější konzumaci jako na TikToku. Odkazy na obsah generovaný SVR by byly "vloženy do elektronických komunikačních prostředků cílového publika pomocí jedinečného algoritmu založeného na novém modulu platformy "Storm" a speciálním softwaru.

V roce 2012 vypsal vojenský útvar SVR č. 54939 výběrová řízení na výzkum soukromého sektoru, jehož úkolem bylo "masové šíření informačních sdělení na vybraných sociálních sítích s cílem formovat veřejné mínění". Jeden z výzkumných programů, navržený společností Iteranet, byl označen kódovým označením "Storm-12".

Podle Kolesova by SVR dokonce vyvinula metriky týkající se aktivity uživatelů: Míry prokliku, času stráveného čtením materiálů generovaných SVR a zveřejněných komentářů.

"Leitmotivem naší kognitivní kampaně v [západních] zemích je vštěpování nejsilnější emoce do lidské psychiky – strachu," uvádí se v dokumentu. "Je to právě strach z budoucnosti, nejistota zítřka, neschopnost dělat dlouhodobé plány, nejasný osud dětí a budoucích generací. Kultivace těchto spouštěčů zaplavuje podvědomí jedince panikou a hrůzou.

Cíl projektu by byl kumulativní, což by přineslo počáteční výsledky za pouhé čtyři až pět týdnů a "střednědobé komplexní cíle" přibližně za tři až šest měsíců. SVR to první označuje za odmítnutí statu quo v liberálních demokraciích a v Evropské unii, doplněné lidovými protesty – ne více než 100 lidí, každý je odškodněn 100 eury – proti státním a nadnárodním institucím, které jsou všechny natáčeny a nahrávány pro "následné šíření v médiích". Střednědobé cíle spočívají v diskreditaci Ukrajiny a "nacistů orientovaných na ni v očích kolektivního Západu".

Náklady na takovou operaci vlivu jsou uvedeny jako docela levné: 3 dolary na uživatele měsíčně.

Zajímavé je, že v roce 2023 došlo po celé Evropě k řadě Ruskem sponzorovaných provokací, které se zdánlivě shodovaly s operací Kylo. Výzkum evropského mediálního konsorcia odhalil, že na protestech ve velkých městech, jako je Paříž, Brusel, Madrid a Haag, se neustále objevovala potulná skupina ruských námezdních pracovníků, kteří odsuzovali západní dodávky zbraní na Ukrajinu. Konsorcium dospělo k závěru, že tito muži byli pravděpodobně najati ruskými tajnými službami. Zjistilo se dokonce, že jedním z nich je student z Petrohradu, který jako by se doslovně poučil z Kolesovovy příručky a hledal na internetu dobrovolníky, kteří by se nechali vyfotografovat za 80 až 100 eur. Snímky měly být použity na sociálních sítích k tomu, aby se ukázalo, že protiukrajinské protesty jsou v Evropě masovým jevem.

Následovaly další kaskadérské kousky. V říjnu, nedlouho po útoku Hamásu na Izrael, byly na zdi židovských institucí po celé Paříži nasprejovány stovky Davidových hvězd, jejichž obrázky se staly virálními na internetu. Pachateli byl ve skutečnosti rusky mluvící pár z Moldavska, který byl přistižen při činu a vysvětlil, že byl naverbován, aby provedl tuto operaci pod falešnou vlajkou prostřednictvím messengeru Telegram. Tato kampaň připomíná bývalou operaci Ředitelství KGB D v 50. letech, kdy sovětští a východoněmečtí agenti znesvěcovali židovské hřbitovy a synagogy v západním Německu, aby zveličili hrozbu opětovného nacismu.

Nedávno tři muži položili před Eiffelovu věž rakve s francouzskými vlajkami a nápisem "Francouzští vojáci Ukrajiny" – s odkazem na návrh francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, že by jednoho dne mohly být francouzské jednotky nasazeny k ochraně přístavního města Oděsa. Muži údajně dostali na kampaň až 400 eur.

Aby nezůstaly žádné pochybnosti o zákeřné povaze projektu SVR, Kolesov a Kulemin se shodují, že morálka a etika by neměly hrát žádnou roli v této skryté formě psychologické války, vzhledem k tomu, že nepřátelé Ruska "evidentně žádné takové úvahy ve svých vlastních metodách netolerují".

"Skutečně finální verzi" projektu poslal Kulemin svému otci, generálu Alexandru Kuleminovi, penzionovanému vysokému důstojníkovi 12. hlavního ředitelství ministerstva obrany, které dohlíží na jaderné zbraně. Tato verze objasňuje, že hlavním cílem budou "masové protestní akce v zemích NATO, následované šířením obsahu v mediálním poli nepřítele. Máme nezbytné kapacity k tomu, abychom pro takové události přilákali speciální kontingent trvale pobývající v zahraničí," možná s odkazem na "ilegály" SVR nebo špiony umístěné na Západě bez diplomatického krytí. Kolesov totiž pracuje u vojenského útvaru SVR č. 33949 (útvar v rámci odboru S), který se zabývá obsluhou ilegálů.

Soudě podle korespondence mezi Kolesovem a Kuleminem byly jejich aktivity koordinovány s GRU, ruskou vojenskou rozvědkou. Z korespondence například vyplývá, že Kuleminův otec předal 30. května 2023 verzi projektu šéfovi technicko-vědecké služby FSB Černovolcovovi. Černovolcovovy fakturační záznamy naznačují, že série telefonátů s generálem Andrejem Averjanovem – velitelem jednotky GRU č. 29155, nechvalně proslulé svou prací při provádění atentátů a sabotážních operací v zahraničí – začala okamžitě po obdržení této verze. Jeden z Kolesovových dopisů Kuleminovi, který vysvětluje kognitivní aspekt projektu, je nazván "Odpověď AA" – což možná odkazuje na otázky týkající se projektu, které vznesl Averjanov.

"Bezpečnostní otázky navrhovaných akcí byly důkladně propracovány, aby byla zajištěna jejich téměř úplná nedohledatelnost a eliminována možnost odhalení ruského zapojení," pokračuje "skutečně finální verze". "Zvláštní pozornost je věnována financování zahraničních akcí. Abychom dosáhli stanovených cílů, disponujeme nezbytnými nástroji nové generace, které umožňují mezinárodní tajné transakce mimo operační kontrolu zahraničních zpravodajských služeb."

Ačkoli v e-mailové korespondenci mezi Kolesovem a Kuleminem není žádná zmínka o tom, kdy byla operace Kylo oficiálně schválena, v březnu 2023 začali oba důstojníci SVR rozesílat desítky životopisů potenciálních kandidátů na nejrůznější pozice – všichni kandidáti měli nějakou předchozí historii zpravodajské práce a alespoň jednu znalost cizích jazyků. "Chtěl bys zajímavou novou práci? :) :)?" Kolesov v jednu chvíli píše bývalému kolegovi z SVR.

Mezi přílohami, které unikly z jeho e-mailové schránky, je i Kolesovův vlastní životopis – nebo spíše životopisy, protože existují dvě, veřejná a soukromá verze. Veřejná uvádí, že je vedoucím oddělení v Peacemakeru, ruském "bezpečnostním think tanku a holdingu služeb", jehož webová adresa je peacemaker.ru. (Stránka je v současné době ve výstavbě.) V osobním životopise je uvedeno, že Kolesov pracoval pro SVR posledních 19 let a v roce 2019 mu byl udělen Řád za zásluhy o vlast 2. stupně. Mezi jeho specializace patří: "rozvoj a podpora agitačních a propagandistických kampaní na podporu ruské zahraniční politiky na mezinárodní scéně (uskutečnilo se více než 1 500 akcí)".

Zatímco autoři projektu jsou strozí ohledně přesné technologie, o které ruské zpravodajské agentury tvrdí, že ji vyvinuly a která může masově cílit na jednotlivé obyvatele Západu a zároveň obcházet kurátorství západních mediálních platforem, některá vodítka k tomu, co by to mohlo být, pocházejí z jiného vedlejšího projektu, na kterém Kolesov a Kulemin podle všeho pracují. Tento projekt se jmenuje "Ledorub", což je současný ruský výraz pro cepín, a je to nepříliš jemný odkaz na vražednou zbraň, kterou použil Ramón Mercader, vrah NKVD, který byl vyslán na Stalinův rozkaz zlikvidovat Lva Trockého v Mexiku v roce 1940. Zdá se, že dnešní operace "Cepín" zahrnuje ničení nepřátel Kremlu v exilu, i když reputačně. (SVR údajně ukončila svůj vražedný program v 90. letech pod vedením svého bývalého ředitele Jevgenije Primakova.)

E-mailová korespondence mezi Kulesovem a Kuleminem obsahuje tři plány na atentáty na postavy "Cepínu", z nichž každý je zaměřen na disidenty žijící v zahraničí. Nejdůkladnější spis se týká bývalého bankéře z Ruska, který v současné době žije v Bostonu a je zapojen do získávání finančních prostředků pro Nadaci proti korupci zesnulého ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného. (Vzhledem k tomu, že tato osoba je na seznamu k zabíjení, The Insider nezveřejňuje její jméno.)

Briefing Cepínu o tomto cíli zahrnuje jeho "naprostou diskreditaci" v jeho společenském kruhu tak, že "dokonce i sousedé ho přestanou zdravit". Tento přístup je podobný Projektu Strach v tom, že zahrnuje manipulaci s lidmi na psycho-emocionální úrovni a vytváření efektu vyvrhele kolem subjektu: V tomto případě ne země, jako je Ukrajina, ale jednotlivce. Kolesov navrhuje, aby se o bývalém bankéři šířily falešné zprávy, které naznačují, že byl finančníkem pro darebácké důstojníky FSB a pro čečenského prezidenta Ramzana Kadyrova. Cíl by navíc měl být obviněn ze zpronevěry Kadyrovových peněz.

"Rozšířili bychom fámu, že ho Kadyrov hledá, po celém světě," poznamenal Kolesov, "a připomněli bychom cílovému publiku, že naposledy, když Čečenci přijeli do Bostonu, skončilo to bombovým útokem na maraton v roce 2013."

V části o technické implementaci tohoto návrhu Kolesov napsal:

"Jako nejúčinnější metoda dopadu se jeví cílený zásah nástrojů elektronické komunikace, a to jak pracovní, tak osobní, cílového publika na základě geografických kritérií (čtvrť, kde cílová skupina žije, školní obvod, státní zastupitelství, FBI, imigrační služby, radnice atd.) nebo informačních kritérií (relevantní vyhledávací dotazy na internetu). Navenek tato aktivita připomíná cílenou kontextovou reklamu – jasný banner s hlasitým sloganem v proudu elektronických stránek, které si uživatelé prohlížejí. Vyvinuté algoritmy zároveň umožňují plně sledovat reakci cílových jedinců na nabízený obsah (míra prokliku na hlavní stránky, doba prohlížení materiálu, vyjádření názoru na obsah, rychlé průzkumy atd.)"

Další prognóza očekávaného dosahu diskreditační kampaně, kterou poskytl Kolesov, se blíží 600 000 lidem. "Páni, s bostonskou populací 646 000," odpověděl Kulemin v březnu 2023, "to bude znamenat, že jsme oslovili prakticky každého! My vládneme!"

