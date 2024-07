Izrael 7. října zřejmě zabil více než dvanáct izraelských rukojmích

8. 7. 2024

Podle izraelského deníku Haaretz aktivoval Izrael při útoku 7. října direktivu Hannibal, jejímž cílem je zabránit zajetí izraelských vojáků i za cenu jejich zabití.



Podle deníku IDF likvidovala všechna vozidla jedoucí směrem do Gazy a mohla tak zabít i hodně unesených civilistů



Haaretz informuje, že tzv. Hannibalova směrnice byla použita na třech místech, aby se zabránilo únosu vojáků během útoku ze 7. října

Incident v kibucu Be'eri, při němž brigádní generál nařídil tanku vypálit granáty na dům s bojovníky Hamásu a 14 Izraelci uvnitř, přičemž 13 rukojmích bylo zabito, vyvolal otázky ohledně operačních postupů, které způsobily civilní oběti



V počátečním chaosu při útoku Hamásu 7. října použily izraelské ozbrojené síly podle zprávy takzvaný Hannibalův protokol, což je pokyn k použití síly k zabránění únosu vojáků i za cenu ohrožení životů rukojmích.



Izraelský deník Haaretz v neděli, přesně devět měsíců po útoku, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí a dalších 250 uneseno do pásma Gazy, uvedl, že tento operační postup byl použit ve třech armádních zařízeních napadených Hamásem, což mohlo ohrozit i civilisty.

Další zpráva předaná izraelské divizi v Gaze v 11.22 hodin, tedy asi pět hodin po zahájení útoku, nařizovala: "Do Gazy se nesmí vrátit ani jedno vozidlo."



Zdroj z jižního velení sdělil listu: "Všichni už věděli, že taková vozidla mohou převážet unesené civilisty nebo vojáky... Všichni věděli, co to znamená nedovolit žádnému vozidlu vrátit se do Gazy."



Haaretz uvedl, že stále není jasné, zda byli v důsledku těchto rozkazů zraněni civilisté nebo vojáci, případně kolik jich bylo, ale dokumenty a svědectví vojáků, jakož i středních a vyšších důstojníků Izraelských obranných sil (IDF) naznačují, že tato praxe byla 7. října používána "rozšířeným" způsobem v situaci nedostatku jasných informací, kdy se IDF snažily reagovat na útok.



Mluvčí IDF v reakci na tuto zprávu uvedl, že probíhá interní vyšetřování toho, co se stalo 7. října a v předchozím období. "Cílem těchto vyšetřování je poučit se a vyvodit závěry, které by mohly být využity při pokračování boje. Až budou tato vyšetřování ukončena, budou jejich výsledky transparentně předloženy veřejnosti," uvedl.



Vyšetřování deníku Haaretz je nejnovější zprávou izraelských médií, která vrhá světlo na selhání vojenského zpravodajství a operační reakce v souvislosti s ofenzivou Hamásu, nejsmrtelnějším jednotlivým útokem na izraelském území od založení státu v roce 1948.



Následná izraelská kampaň v Gaze stále nedosáhla několika stanovených cílů, což vede k obavám, že konflikt je na pokraji přerodu v trvalou válku ve stylu povstání. Podle místního ministerstva zdravotnictví bylo při izraelských operacích na palestinském území zabito více než 38 000 lidí a téměř všichni z 2,3 milionu obyvatel byli vyhnáni ze svých domovů v katastrofální humanitární krizi.



V lednu se poprvé objevila obvinění, že IDF možná použily Hannibalův protokol, aby zabránily bojovníkům Hamásu v návratu do Gazy s rukojmími. Zatímco směrnice byla vždy použita pouze ve vztahu k vojákům, známý incident v kibucu Be'eri, při němž brigádní generál nařídil tanku vypálit granáty na dům s bojovníky Hamásu a 14 Izraelci uvnitř, přičemž 13 rukojmích bylo zabito, vyvolal otázky ohledně operačních postupů, které způsobily civilní oběti.



Izraelská armáda při útoku 7. října pravděpodobně zabila více než tucet vlastních občanů, zjistilo minulý měsíc vyšetřování OSN.



V neděli také izraelský kanál 12 informoval, že sofistikovaný systém včasného varování na hranici s Gazou vyvinutý jednotkou 8200, která je součástí vojenského zpravodajského ředitelství IDF, nebyl řádně udržován a je známo, že často selhává. Ve zprávě se uvádí, že dokumentace předložená důstojníky jednotky 8200 před 7. říjnem podrobně popisovala propracované plány invaze Hamásu, včetně útoků na izraelská města a vojenská stanoviště, scénářů s rukojmími a možných výsledků.



V listopadu členky "pozorovatelské" jednotky, která byla nasazena pouze pro ženy na dvou místech podél hranice Gazy, uvedly, že se před útokem Hamásu snažily mnohokrát upozornit své nadřízené na neobvyklou aktivitu podél hraničního plotu, ale byly ignorovány. Patnáct pozorovatelů bylo 7. října zabito a dalších šest zajato jako rukojmí.

