Británie: Očekává se, že labouristé nebudou protestovat proti zatykači na Netanjahua

9. 7. 2024

Zdá se, že nová labouristická britská vláda pravděpodobně nebude pokračovat v právním protestu proti návrhu na zatykač pro Netanjahua, kterou připravovala předchozí konzervativní vláda





Očekává se, že nová labouristická vláda upustí od návrhu na zdržení rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) o vydání zatykače na Benjamina Netanjahua kvůli válečným zločinům v Gaze.



Tento vývoj nastal v době, kdy nový britský premiér Keir Starmer řekl prezidentovi Palestinské samosprávy Mahmúdu Abbásovi, že podle něj mají Palestinci nezpochybnitelné právo na palestinský stát. Starmer v neděli s Abbásem hovořil o "pokračujícím utrpení a ničivých ztrátách na životech" v Gaze.





Hovořil také s izraelským premiérem Netanjahuem, kterému vyložil "jasnou a naléhavou" potřebu příměří v Gaze. "Dodal, že je rovněž důležité zajistit dlouhodobé podmínky pro dvoustátní řešení, včetně zajištění finančních prostředků pro efektivní fungování palestinské samosprávy," uvádí se v přečteném záznamu telefonátu.



Starmer uvedl, že situace na severní hranici Izraele, kde dochází k přestřelkám s libanonským Hizballáhem, je "velmi znepokojivá" a je "zásadní, aby všechny strany jednaly obezřetně".



Představitelé labouristů informovali, že strana nadále zastává názor, že Mezinárodní trestní soud se sídlem v Haagu má jurisdikci nad Gazou. V podání k ICC, které předložila předchozí vláda, Spojené království tvrdilo, že soud nemá jurisdikci nad izraelskými občany. Žádost Británie o podání námitky byla podána 10. června v tajnosti, ale ICC ji odhalil před čtrnácti dny.



Předsoudní komora soudu dala Spojenému království lhůtu do 12. července, aby předložilo svou úplnou žádost, ale nyní se zdá být velmi nepravděpodobné, že nová vláda bude v této žádosti pokračovat, čímž se zruší potenciální odklad rozhodnutí předsoudní komory ICC o žádosti o vydání zatykače.



Spojené království ve své právní námitce zpochybnilo, že by ICC mohl nařídit zatčení izraelských občanů. Ministerstvo zahraničí za předchozí vlády tvrdilo, že palestinské orgány nemají podle dohod z Osla žádnou pravomoc nad izraelskými občany, a proto nemohou přenést pravomoc na ICC.



V roce 2021 ICC rozhodl, že přestože stát Palestina není svrchovaným státem, má ICC pravomoc rozhodovat o jakémkoli údajném porušení Římského statutu, základní listiny ICC, na Západním břehu Jordánu, ve východním Jeruzalémě a v Gaze.



Ministr zahraničních věcí David Lammy uvedl, že tento týden začne přezkoumávat otázky, jako je budoucí financování palestinské agentury pro humanitární pomoc Unrwa, a právní poradenství poskytnuté předchozí vládě, podle něhož neexistuje riziko, že by prodej zbraní ve Spojeném království byl izraelem využíván v rozporu s mezinárodním humanitárním právem.



Spojené království je nyní jednou z mála zemí, které odmítly obnovit financování Unrwy poté, co se objevilo tvrzení, že až desítka jejích zaměstnanců se mohla podílet na útoku na Izrael 7. října. Financování Unrwa mělo být ve Spojeném království obnoveno v květnu, ale konzervativní vláda uvedla, že počká na výsledek vyšetřování OSN.



Lammy zdůraznil, že má právo tuto otázku pečlivě zvážit, a dodal: "Vznesli jsme otázky týkající se financování UNRWA v parlamentě a vyjádřily skutečné obavy, aby Spojené království nepřispívalo k obrovskému strádání v Gaze."



Ke zveřejnění oficiálního doporučení ohledně legálnosti prodeje zbraní Lammy uvedl: "V parlamentu jsem se slavnostně zavázal, že se podívám na toto právní posouzení, a tento proces samozřejmě zahájím, jakmile budu moci. Očekávám, že to začne příští týden, až si sednu s úředníky."



Při obhajobě labouristického postoje po ztrátě podpory mnoha muslimských voličů v parlamentních volbách dodal: "V otázce mezinárodního humanitárního práva jsem se vyjádřil naprosto jasně. Nebudu od toho ustupovat, protože je důležité, abychom byli všichni vnímáni jako zastánci řádu založeného na pravidlech zejména v době, kdy ho autoritářské státy zavrhují. Na tomto základě vstupuji do této role a beru to velmi, velmi vážně."





Lammy rovněž uvedl, že je hluboce znepokojen takzvaným "dnem poté", včetně plánování jakési obnovené palestinské samosprávy v Gaze. Odmítl, že by se Hamás měl podílet na budoucí správě Gazy, a prohlásil: "Je těžké si představit, jak může být organizace, která se nezavázala k řešení v podobě dvou států a která se zavázala k terorismu, součástí tohoto řešení. Uznávám však také, že v současné době existují skutečné problémy s palestinskou samosprávou, a proto to bude vyžadovat hodně práce s našimi partnery."







