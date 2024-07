Obránci zvířat reaguji na žalobu od supermarketu. Takovou omluvu zřejmě Albert nečekal

9. 7. 2024

čas čtení 3 minuty



Praha 8. 7. 2024 - Zástupci a podporovatelé spolku OBRAZ – Obránci zvířat dnes přišli předat vedení supermarketu Albert satirickou omluvu. Reagují tak na jednu z žalob, ve které Albert mimo jiné požaduje právě omluvu za kritiku podmínek v chovech. Během středečního dopoledne si mohlo vedení supermarketu Albert ze svých kanceláří v OC Nové Butovice přečíst hned několik omluv, které si soudně vyžádalo. Satirické velkoformátové omluvy přímo pod okna kanceláří rozmístili zástupci spolku OBRAZ.







Akce má poukázat na bizarnost Albertových žalob. I proto se členové spolku rozhodli předat Albertu satirickou omluvu ve jméně kuřat. Zástupci supermarketu si tak mohli přečíst omluvu od kuřat z velkochovů, o kterých donedávna tvrdili, jak mají spokojené životy.

OMLOUVÁME SE...

...že nás neudrží vlastní nohy

...že se nám pod tíhou vlastní váhy lámou kosti a selhávají plíce

...že chceme trochu lepší život

...že chceme víc místa, abychom se neušlapali

...že nám chybí okna a denní světlo

...že jsme si dovolili chtít bidlo a trochu slámy

...že vzbuzujeme v lidech soucit

Závěrem akce se členové spolku OBRAZ vydali omluvu předat přímo vedení Albertu. To se však neodvážilo postavit se k situaci čelem a omluvu osobně nepřevzalo.

„Albert chce omluvu za odhalenou pravdu o tom, v jakých podmínkách se chovají kuřata pro jeho profit. Realističnost záběrů dříve potvrdili samotní chovatelé. Je to obyčejný výsměch všem lidem, kterým záleží na zvířatech. Albert je ten, kdo by se měl omluvit za to, jak se chová ke kuřatům,” komentuje žalobu vedoucí kampaně Albertova krutost Radim Trojan.

Spolek čelí smršti hned několika žalob ze strany supermarketu Albert. Ten je žaluje za kritiku podmínek v chovech, odkud řetězec odebírá kuřata pro svou značku „Albertovo čerstvé“. Žaloba požaduje po Obráncích zvířat omluvu a ukončení kampaně Albertova krutost.

Kampaň Albertova krutost (www.albertovakrutost.cz) má za cíl přesvědčit supermarket Albert, aby se zavázal k European Chicken Commitment (ECC), který upravuje standardy pro podmínky chovu kuřat. Upřednostňuje šetrnější plemena, která nejsou přešlechtěna do obřích rozměrů. Požaduje více světla v halách, obohacení ve formě bidel a klovacích substrátů, i šetrnější způsob porážky.

Albert v Nizozemsku a Belgii už tyto požadavky splňuje. V ČR se k závazku zatím nepřihlásil.

Kontakt:



Pavel Buršík, mluvčí OBRAZu, email: pavel.bursik@obrancizvirat.cz

OBRAZ – Obránci zvířat je nezisková organizace, jejíž vizí je společnost vnímající zvířata jako živé bytosti s vlastními zájmy, nikoliv jako prostředky k lidskému užitku. Usiluje o změny, které jsou v podmínkách současného světa dosažitelné a pozitivně ovlivní co největší počet životů. Do svých kampaní zapojuje širokou veřejnost. Tímto přístupem dosáhla dvou výrazných legislativních úspěchů – zákazu kožešinových farem a klecových chovů slepic v ČR.





Web kampaně Albertova krutost: https://www.albertovakrutost.cz/





Fotografie a videa z protestu 8. 7. ke stažení a volné publikaci:

https://drive.google.com/drive/folders/1H3NWAlkW8wZdo6Vn7nYtcmfL78vFp3nJ?usp=drive_link





Videogalerie se záběry chovů kuřat chovaných pro Albert ke stažení a volné publikaci:

https://drive.google.com/drive/folders/10KvZCAAl1jb3exqcL352kHCBn00Ih-FM?usp=sharing





Fotogalerie se záběry chovů kuřat chovaných pro Albert ke stažení a volné publikaci: https://drive.google.com/drive/folders/1658RL_Cs66B7eRpfj8LAQFnxSwB--bqd?usp=sharing

0