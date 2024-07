Tisíce Palestinců prchají před těžkým izraelským útokem na město Gaza

Nejnovější izraelský vpád do východního sektoru města Gazy přišel v době, kdy izraelské krajně pravicové koaliční strany opět pohrozily, že zastaví v Kataru probíhající jednání o příměří, a tvrdily, že zastavit boje nyní by byla obrovská chyba.

Nejděsivější noc na severu Gazy:



“The most terrifying night in the North of Gaza.”



Palestinian content creator Yahya Mahmoud, who is besieged in northern Gaza, described the Israeli attack on Sunday night as the most terrifying he has endured since the war began in October last year. pic.twitter.com/ank5nNEBSt