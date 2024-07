Čínské banky odmítly přijímat platby za zboží přepravované do Ruska po železnici

8. 7. 2024

čas čtení 5 minut

Zatímco Rusko narychlo zvyšuje kapacitu železnic na východě, velké čínské banky masivně odmítají zpracovávat platby z Ruska za zboží, které má být přepravováno po železnici. Zatímco Rusko narychlo zvyšuje kapacitu železnic na východě, velké čínské banky masivně odmítají zpracovávat platby z Ruska za zboží, které má být přepravováno po železnici.

Problém je asi s polovinou dodávek, tvrdí dovozci, s nimiž hovořil deník The Moscow Times. Existují také odmítnutí jiných druhů dopravy - ale mnohem méně často, asi v 10 % případů. A to navzdory skutečnosti, že velké banky jsou již velmi opatrné v povolování plateb z Ruska v jakékoli měně - do června bylo do Číny bezpečně provedeno pouze asi 15 % plateb z Ruska. Zbytek buď narazil na mnohaměsíční kontroly, zatímco banky pod mikroskopem studovaly informace o zboží, jeho příjemcích, přepravní trase atd., nebo se vrátily odesílateli.

Faktem je, že čínské banky, s výjimkou malých regionálních, které nepůsobí na zahraničních trzích, se bojí sekundárních sankcí – odřízly by je od dolarového systému. Proto všechny hlavní banky v Číně, včetně "Velké čtyřky" (Industrial and Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China a China Construction Bank) pečlivě kontrolují vše, co souvisí s placeným zbožím. Požadují mimo jiné údaje o trase přepravy - a často velmi podrobné, až po číslo kontejnerové nebo železniční plošiny, na které bude exportní náklad přepravován, DIČ všech osob zapojených do přepravy, vysvětluje zaměstnanec velké logistické společnosti. A pokud je v řetězci sankcionovaná společnost, následuje odmítnutí.

Podniky z železniční dopravní infrastruktury jsou na sankčním seznamu zastoupeny nejvíce, takže je zde zejména mnoho odmítnutí platit za zboží, které mělo být přepravováno po železnici, potvrzuje ruský podnikatel, který vlastní obchodní dům v Charbinu.

Nejnepříjemnější je, že zakázána je i neschválená železniční doprava - banky se prý pojišťují, říká další logistik. Podle jeho odhadů u těch zákazníků jeho společnosti, kteří se snaží platit přímo do Číny, od května nastaly problémy s placením každé druhé přepravy po železnici a přibližně každé desetiny po moři nebo kombinovaných trasách.

Nejtvrdší bankou z tohoto hlediska je státní Bank Of China: Podle vyjádření mluvčího pro The Moscow Times nepovoluje žádné "sankce" v logistice. S jeho hodnocením četnosti odmítnutí platby v železniční dopravě souhlasí další tři zdroje ve společnostech zahraničního obchodu. "Zákazníkům, kteří mají v itineráři TransContainer nebo železniční terminál ze sankčního seznamu, okamžitě doporučujeme, aby neplatili přímo, ale prostřednictvím agentů," říká manažer spediční společnosti.

Největší ruský provozovatel železničních kontejnerů TransContainer je od února pod blokačními americkými sankcemi a od konce června je na evropském sankčním seznamu. Tato bývalá dceřiná společnost Ruských železnic, která je nyní součástí skupiny Delo, má vlastní flotilu 140 000 kontejnerů a 40 000 železničních nástupišť pro jejich přepravu. Společnost vybudovala terminál v Zabajkalsku, aby mohla přijímat zboží dodané po železnici z Číny, její struktury vlastní také hlavní železniční terminál pro příjem zboží v Moskevské oblasti, Vorsino.

Další aktivum Delo Group je pod blokujícími americkými sankcemi - moderní ruský námořní kontejnerový terminál VSK v Primorje (je součástí Global Ports). Z tohoto důvodu tam odmítl vstoupit velký jihokorejský dopravce Sinkor. Podle amerického ministerstva zahraničí byly TransContainer i GlobalPorts napojeny na ruský vojenský komplex a podílely se na dodávkách munice ze Severní Koreje.

Sankce se vztahují i na vlastníka největšího námořního dopravce na Dálném východě, FESCO Group, i když zatím pouze britského - a vlastníka největšího námořního dopravce na Dálném východě. FESCO má vlastní nákladní terminály v hlavních ruských exportních branách, v přístavech Vladivostok, Petrohrad a Novorossijsk.

Rusko a Čína chtějí omezení obejít tím, že budou provádět platby prostřednictvím malých regionálních čínských bank: Nebojí se sankcí, stejně nefungují na zahraničních trzích. První místopředseda centrální banky Vladimir Čisťuchin vyzval k použití jakýchkoli vypořádacích mechanismů - dokonce i to, co se ještě nedávno "zdálo být nepopulární" - jinak, bez normálního vypořádání zahraniční ekonomické aktivity, "pro naši zemi závislou na vývozu a dovozu je to prostě hotovo, smrt". Ruské společnosti podle něj využívají digitální aktiva při vypořádání, podle místopředsedy vlády Alexandra Novaka se také uchylují k barteru. Situace s přeshraničními platbami se v poslední době zkomplikovala, připustila předsedkyně centrální banky Elvira Nabjullina s tím, že to vede ke zvýšení transakčních nákladů a v důsledku toho ke zvýšení nákladů na dovážené zboží.

Zdroj v ruštině: ZDE

0