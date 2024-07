Nová Starmerova britská vláda začala okamžitě jednat, víkend nevíkend. A to i v zahraniční politice

7. 7. 2024

- Nový labouristický ministr obrany John Healey je na Ukrajině. V černomořském městě Oděsa uspořádal tiskovou konferenci se svým ukrajinským protějškem Rustemem Umerovem.



V květnu Healey prohlásil, že labouristé podporují všechny závazky, které vláda Rishiho Sunaka přijala vůči Ukrajině, včetně nedávného závazku poskytovat Kyjevu vojenskou pomoc ve výši 3 miliard liber ročně (v čemž bude labouristická vláda pokračovat).



- Nový labouristický ministr zahraničních věcí David Lammy napsal článek do Local Europe, v němž nastínil zahraničněpolitickou vizi nové labouristické vlády. Uvedl, že Británie musí být "dobrým sousedem" EU a zaměřuje se na "užší partnerství" s blokem. Labouristé vyloučili, že by se znovu připojili k EU, jednotnému trhu nebo celní unii. Keir Starmer, předseda Labouristické strany a nově zvolený premiér, místo toho uvedl, že jeho strana by mohla dosáhnout lepších obchodních ujednání s EU v některých odvětvích, například v oblasti výzkumu a vývoje a bezpečnosti.



Lammy využil své první zahraniční cesty ve funkci nejvyššího britského diplomata k tomu, aby svým protějškům v Německu, Polsku a Švédsku jasně řekl o šanci "využít příležitost k resetu" a "ještě těsněji spolupracovat při řešení společných problémů".

Za oblasti, v nichž se to může podařit, označil podporu Ukrajiny a změny klimatu spolu s dovolenými a studentskými výměnami v rámci programu Erasmus.



Lammy napsal pro Local Europe:



"Jako nový britský ministr zahraničí s naším premiérem Keirem Starmerem tato vláda obnoví vztahy s Evropou jako spolehlivým partnerem, spolehlivým spojencem a dobrým sousedem.



Proto se okamžitě vydávám na cestu k některým našim klíčovým evropským partnerům. Při setkání s Annalenou Baerbockovou, Radkem Sikorskim a Tobiasem Billströmem bude mé poselství jednoduché: využijme příležitosti k resetu a ještě těsněji spolupracujme na řešení společných problémů.



Nejbližší z těchto výzev je samozřejmě Ukrajina. Budeme stát při statečném ukrajinském lidu, který brání svou svobodu proti nové formě fašismu Vladimira Putina. Britská vojenská, hospodářská, politická a diplomatická podpora Ukrajině zůstane i nadále neochvějná.



Vždy jsme však silnější, když spolupracujeme s ostatními. Německo, Polsko a Švédsko jsou rovněž věrnými podporovateli Ukrajiny. Evropská bezpečnost bude zahraniční a obrannou prioritou této vlády.



Barbarská invaze Ruska jasně ukázala, že musíme udělat více pro posílení naší vlastní obrany. Příští týden pojedeme premiér, ministr obrany a já všichni do Washingtonu na summit NATO."



- Keir Starmer: Palestinský stát je "nepopiratelným právem" jako součást mírového procesu



Keir Starmer řekl palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi, že uznání státu Palestina v rámci blízkovýchodního mírového procesu je "nepopiratelným právem". Labouristé se ve svém volebním manifestu zavázali, že uznají palestinský stát jako součást procesu, jehož výsledkem bude řešení dvou států po boku Izraele. Labouristé v pátek utrpěli výrazný volební neúspěch v oblastech s velkým počtem muslimského obyvatelstva v důsledku nespokojenosti s jejich postojem k izraelské válce v Gaze. Starmer, britský premiér, čelil kritice za to, že se jen postupně posouvá směrem k výzvě k příměří.



V souvislosti s nedělním ranním jednáním s palestinským vůdcem Starmer uvedl, že je "potěšen, že může s prezidentem Abbásem hovořit tak brzy na začátku jeho funkčního období, a to vzhledem k naléhavým problémům v regionu, pokračujícímu utrpení a ničivým ztrátám na životech v Gaze". "Při diskusi o důležitosti reforem a zajištění mezinárodní legitimity pro Palestinu premiér řekl, že jeho dlouhodobá politika uznání, která má přispět k mírovému procesu, se nezměnila a je nepopiratelným právem Palestinců."



Závazek uznat palestinský stát "jako součást mírového procesu" je ozvěnou lednových komentářů Davida Camerona, bývalého ministra zahraničí. Je pravděpodobné, že to Izrael podráždí. Netanjahu reagoval hněvivě, když Irsko, Španělsko a Norsko v květnu oficiálně uznaly Palestinu, a označil tento krok za "odměnu za terorismus".



Zde je několik dalších rozhovorů, které v neděli Starmer vedl se světovými lídry:



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu. V záznamu z telefonátu s Netanjahuem Downing Street uvedla: "Vedoucí představitelé jednali o významu regionální bezpečnosti na Blízkém východě a premiér prohlásil, že je odhodlán pokračovat v zásadní spolupráci Spojeného království a Izraele s cílem odvrátit zhoubné hrozby. Premiér uvedl, že situace na severní hranici Izraele je velmi znepokojivá a je nezbytné, aby všechny strany jednaly obezřetně."

"Pokud jde o konflikt v Gaze, premiér znovu vyjádřil soustrast s tragickými ztrátami na životech po říjnových útocích. Poté vytyčil jasnou a naléhavou potřebu příměří, návratu rukojmích a okamžitého zvýšení objemu humanitární pomoci, která se dostává k civilistům. Dodal, že je rovněž důležité zajistit dlouhodobé podmínky pro dvoustátní řešení, včetně zajištění finančních prostředků pro efektivní fungování palestinské samosprávy."



Jihoafrický prezident Cyril Ramaphosa. Mluvčí premiérova úřadu uvedl: "Premiér dnes ráno hovořil s jihoafrickým prezidentem Cyrilem Ramaphosou. Prezident na úvod poblahopřál premiérovi k volebnímu vítězství a uvedl, že vítá tuto brzkou příležitost k rozhovoru. Vedoucí představitelé se zamysleli nad významem státní návštěvy Jihoafrické republiky v roce 2022 a poznamenali, že se jednalo o první oficiální státní návštěvu za vlády Jeho Veličenstva krále Karla III." "Pokud jde o silné pouto mezi Spojeným královstvím a Jihoafrickou republikou, premiér uvedl, že se těší na posílení a pokrok ve vztazích mezi oběma zeměmi. Předseda vlády a prezident se dohodli, že budou před zasedáním skupiny G20 v Jihoafrické republice v příštím roce pokračovat ve spolupráci v oblasti změny klimatu, hospodářského růstu a příležitostí a rovnosti."



Prezident Spojených arabských emirátů šejk Mohamed bin Zayed al-Nahyan. Downing Street uvedla, že premiér "poděkoval šejkovi bin Zayedovi za milá slova k jeho volebnímu vítězství a poblahopřál šejkovi bin Zayedovi k úspěchu loňského summitu COP28 ve Spojených arabských emirátech". "Vedoucí představitelé se dohodli na prohloubení spolupráce v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, obchodu a investičních vazeb mezi Spojeným královstvím a SAE," uvedl mluvčí Downing Street.



Od pátku, kdy se Starmer stal britským premiérem, telefonoval s mnoha dalšími světovými lídry, včetně amerického prezidenta Joea Bidena, australského premiéra Anthonyho Albanese, indického premiéra Naréndry Módího, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, německého kancléře Olafa Scholze a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.



- Konzervativní strana již není "životaschopným subjektem", tvrdí bývalý poslanec za torye



Bývalý konzervativní poslanec Marcus Fysh prohlásil, že Konzervativní strana již není "životaschopným subjektem", protože poslanci toryů nejsou ochotni (nebo k tomu nejsou ideologicky nakloněni) udělat to, co je potřeba, aby se stala opět volitelnou.



V rozhovoru pro Times Radio v neděli ráno ráno Fysh řekl:



"Prostě si myslím, že už to není životaschopný subjekt. Myslím, že při současném složení - nebo novém složení strany v parlamentu - si nemyslím, že existuje nějaká šance, že bude dělat věci, které jsou nutné k tomu, aby byla skutečně znovu volitelná.



Takže si prostě myslím, že s tím všichni ztrácejí čas, a já to jen nazývám tak, jak to opravdu vidím. Kdyby to byla moje věc, tak bych tu stranu zrušil."



- Nový ministr zahraničí David Lammy vyslal varování Číně, aby se nezapletla do ruské snahy ochromit Ukrajinu.



Lammy, který stál po boku polského ministra zahraničí Radislawa Sikorského, varoval před nebezpečím, které Západu hrozí ze strany autoritářských států:



"Jsem znepokojen, když vidím, že se na Ukrajině objevují íránské drony. Jsem znepokojen, když vidím, že se zde na evropské půdě používají střely ze Severní Koreje.



A samozřejmě mě znepokojuje partnerství, které vidím, že Rusko zprostředkovává tyto autoritářské státy. Myslím, že Čína by měla být velmi opatrná, pokud jde o prohlubování těchto partnerství v nadcházejících týdnech a měsících."



Hovořil po dvouhodinovém jednání se Sikorským na venkovském sídle ministra zahraničí nedaleko polského města Bydhošť.



Nový britský ministr zahraničí se vyjádřil ke Gaze:



K příměří vyzýváme již od konce loňského roku. Všichni doufáme, že v následujících dnech může být Bidenův plán přijat Hamásem a samozřejmě i izraelskou vládou a že se dočkáme příměří. Chceme, aby se rukojmí dostali ven.



A nelze odhlédnout od množství lidí, kteří v Gaze přišli o život, z nichž mnozí jsou ženy a děti, a nechtít, aby se tyto ztráty na životech zmírnily.



Je naprosto nezbytné, aby se pomoc dostávala bez omezení způsobem, po kterém jsme v mezinárodním společenství volali.





Sikorski poblahopřál Lammymu k drtivému vítězství labouristů a řekl, že nedávno zvolená polská koaliční vláda je také výsledkem toho, že veřejnost je unavená z nadšenců na nacionalistické straně politiky.







