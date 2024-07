Británie se nevrátí do EU za mého života, říká Starmer

4. 7. 2024

Předseda labouristů také říká, že si nedokáže představit okolnosti, za kterých by Spojené království znovu vstoupilo na jednotný trh nebo do celní unie



Keir Starmer trvá na tom, že Velká Británie se během jeho života nevrátí do EU, jednotného trhu ani celní unie, a dává tak zatím nejtvrdší slib, že labouristé nebudou usilovat o příliš těsné vztahy s Evropou, dokud bude premiérem.



Předseda labouristů ve středu novinářům řekl, že si nemyslí, že by se Velká Británie vrátila do některého ze tří bloků, dokud bude naživu, a zcela vyloučil, že by se k nim vrátila, i kdyby získal druhé funkční období.





V posledních dnech začal předseda labouristů otevřeněji hovořit o tom, co by jeho strana dělala, kdyby byla u moci, protože průzkumy veřejného mínění stále naznačují, že směřuje k drtivému vítězství. Ve středu například uvedl, že bude usilovat o prodloužení parlamentního harmonogramu hned po volbách, aby měl více času na tvorbu zákonů před létem.





Starmer se během kampaně do značné míry vyhýbal rozhovorům o vztazích s EU, neboť labouristé se snaží vyvarovat chyb, kterých se dopustili v roce 2019, kdy si slibem druhého referenda znepřátelili brexitéry.





Starmer řekl: "Velmi mnoho výzev zde v Evropě a na celém světě bude muset být podle mého názoru řešeno progresivními odpověďmi. A je na nás, abychom tuto argumentaci předložili - a abychom na ní spolupracovali s ostatními."



304

Někteří naznačovali, že tato neochota mluvit o této otázce maskuje touhu usilovat o opětovný vstup do celní unie nebo na jednotný trh během druhého volebního období labouristů, což jiní vysoce postavení představitelé strany nedokázali vyloučit. Starmer však ve středu trval na tom, že tomu tak není.Na otázku, zda si dokáže představit okolnosti, za nichž by se Spojené království během jeho života vrátilo na jednotný trh nebo do celní unie, Starmer odpověděl: "Ne. Nemyslím si, že se to stane. Mluvil jsem opravdu jasně o tom, že se k EU, jednotnému trhu ani celní unii nevrátím - ani [neumožním] návrat k volnému pohybu osob."Zopakoval však svůj názor, že labouristé by mohli dosáhnout lepších obchodních ujednání s EU v některých odvětvích. "Myslím si, že bychom mohli dosáhnout lepší dohody než té zpackané, kterou jsme uzavřeli za Borise Johnsona v oblasti obchodu, výzkumu a vývoje a bezpečnosti," řekl.Starmer strávil poslední den své kampaně cestováním po Velké Británii, které začalo zastávkou v jižním Walesu za účasti desítek labouristických aktivistů a kandidátů.Na téma legislativního programu řekl: Starmer na toto téma uvedl: "Kolik legislativy stihneme do konce července, je podle mého názoru sporné, protože časový plán je velmi napjatý, i když se mi zdá zřejmé, že ho budeme muset prodloužit. Budeme pracovat velmi tvrdě."První dny ve funkci Starmer pravděpodobně stráví bojem s různými krizemi, včetně té v plných britských věznicích, kterou by podle středečního návrhu Institutu pro vládu mohlo zmírnit snížení průměrných trestů.Starmer naznačil, že je takové myšlence otevřený, a řekl: "Pokud jde o konkrétní věci, které budeme dělat, musíme počkat a uvidíme, co to bude, ale nemohu tu stát a předstírat vám nebo všem ostatním, že můžeme postavit věznici za 24 hodin po vyhlášení výsledku voleb."Musíme se pustit do těžkých prací, abychom ten nepořádek vyřešili, ale je to jeden obrovský nepořádek."Kromě bezprostředních krizí, s nimiž se bude potýkat, začal Starmer hovořit také o dlouhodobých výzvách, kterým labouristická vláda čelí, včetně přijetí hrozby pravicového populismu.Novinářům řekl, že boj proti přitažlivosti stran, jako je Reform UK, považuje za součást svého úkolu progresivního lídra, a dokonce naznačil, že by byl ochoten v tomto směru pracovat napříč stranami. Takový scénář se odehrává ve Francii, kde se kandidáti středolevých a středopravých stran vzdávají účasti v parlamentních volbách, aby se ujistili, že nebudou stát v cestě ostatním, kteří porazí tvrdou pravicovou Národní frontu.