Británie: Exit poll naznačuje, že labouristé získali obrovskou většinu

4. 7. 2024

čas čtení 2 minuty

Průzkum veřejného mínění při východech z volebních místností, zveřejněný ve 23.00, naznačuje, že labouristé v parlamentních volbách ve Velké Británii zvítězí velkou většinou



Exit poll předpovídá, že labouristé získají 410 křesel a zajistí si většinu 170 křesel oproti 131 křeslům konzervativců.





Konzervativci: 131



Labouristé: 410



Liberální demokraté: 61



SNP: 10



Reform UK: 13



Plaid Cymru: 4



Zelení: 2











Průzkum veřejného mínění ukazuje, že Keir Starmer má nakročeno k drtivému vítězství ve volbách ve Spojeném královstvíAčkoli se jedná o obrovský a nemyslitelný cíl, když se Keir Starmer stal v roce 2020 lídrem labouristů, čísla exit pollů nejsou tak vysoká pro labouristy, jak naznačovaly průzkumy MRP, ale vyšší pro torye. Pokud Keir Starmer skutečně získá většinu 170 hlasů, jen těsně mu unikne překonání rekordu, který v roce 1997 stanovil Tony Blair pro labouristickou většinu (179 hlasů).Keir Starmer v příspěvku na Twitteru zveřejněném krátce po oznámení výsledků exit polls poděkoval všem, kteří "vložili důvěru do naší změněné labouristické strany".Vysílací společnosti zadávají exit polly již od 70. let 20. století a v minulosti došlo k několika spektakulárním přehmatům. V říjnu 1974 BBC v průzkumu uvedla, že labouristé zvítězí s přehledem, zatímco ve skutečnosti Harold Wilson vyhrál těsnou většinou. V roce 1987 BBC a ITV (které v té době připravovaly konkurenční průzkumy) silně podcenily většinu Margaret Thatcherové a v roce 1992 předpověděly, že parlament bude nerozhodný, přestože John Major získal malou většinu.V roce 2005 se však metodika změnila a od té doby jsou exit polly obecně velmi přesné. Prof. Sir John Curtice je vedoucím týmu a práci společně zadávají BBC, ITV a Sky News. Z pěti předchozích exit pollů vypočtených touto metodou se dva trefily přesně, dva byly o méně než 10 hlasů a jeden o 22 hlasů. Zde jsou podrobnosti.2005 - přesné: Předpověděl labouristům většinu 66 hlasů, což bylo správně.2010 - přesné: Podle této metody chybělo konzervativcům k většině 19 křesel, což se také stalo.2015 - mimo o 22 křesel: Předpověděl, že konzervativcům bude chybět 10 křesel do většiny, ale získali většinu 12 křesel.2017 - mimo o 4: Tvrdil, že konzervativcům bude chybět 12 křesel k většině, ale chybělo jim 8 křesel.2019 - mimo o 6: Předpovídal toryům většinu 86 křesel, ale bylo jich 80.