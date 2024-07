"Potenciálně historická" vlna veder ohrožuje v USA více než 130 milionů lidí

7. 7. 2024

Teploty by mohly v mnoha regionech překročit 38 °C poté, co překonaly rekordy a vyvolaly desítky požárů



Dlouhotrvající vlna veder, která již překonala rekordy, vyvolala desítky lesních požárů a ohrozila asi 130 milionů lidí vysokými teplotami, se chystá zesílit natolik, že ji Národní meteorologická služba (NWS) označila za "potenciálně historickou".



Tísnivé horko a vlhkost vzduchu by se mohly spojit a v některých částech pacifického severozápadu, středního Atlantiku a severovýchodu by mohly teploty stoupnout nad 100F (asi 38C), uvedl Jacob Asherman, meteorolog z NWS.



Podle NWS byly v pátek překonány teplotní rekordy nejméně ve čtyřech oregonských městech. V Medfordu, kde byla v roce 1926 naměřena nejvyšší teplota 39 C, se teplota vyšplhala na 43 C.



"Určitě se jedná o dost anomální jev, který zde očekáváme a který, jak se zdá, bude pokračovat přinejmenším do poloviny týdne," řekl Asherman.



Na bluesovém festivalu Waterfront v Portlandu ve státě Oregon se hudební fanoušci v pátek vypořádávali s vedrem tak, že pili studenou vodu, hledali útočiště ve stínu nebo se osvěžovali pod vodními mlhami.



Jednatřicetiletá Angela Quirozová si na hudebním festivalu nechala mokrý šátek a klobouk a použila opalovací krém, aby se ochránila před horkem.



"Rozhodně je rozdíl mezi stínem a sluncem," řekla Quirozová. "Ale když jste na slunci, máte pocit, že se vaříte."



V dusném Las Vegas, kde teplota v půl jedenácté dopoledne dosáhla 37,7 °C, Marko Boscovich řekl, že nejlepší způsob, jak překonat horko, je sedět u hracího automatu se studeným pivem v klimatizovaném kasinu.



"Ale to víte, když se teplota vyšplhá na trojciferné číslo (Fahrenheita) , je to pro mě asi tak všechno jedno," řekl Boscovich, který přijel ze Sparkse v Nevadě, aby později v sobotu večer navštívil koncert Dead & Company v klubu Sphere. "Možná zahrají jednu z mých oblíbených: "Studený déšť a sníh."



V sobotu v poledne Las Vegas překonalo svůj denní teplotní rekord 46 C, uvedla NWS a požádala lidi, aby v extrémním horku nenechávali děti nebo domácí zvířata ve vozidlech.



V pátek padl nový denní teplotní rekord v kalifornském Údolí smrti, jednom z nejteplejších míst na Zemi, kde se rtuť teploměru vyšplhala na 53 °C.



V blízké předpovědi se očekávají další extrémně vysoké teploty. Nejvyšší teplota, která kdy byla na Zemi oficiálně zaznamenána, byla 57 °C v Údolí smrti v červenci 1913.



Ojedinělá varování před vedry byla rozšířena i na vyšší polohy, včetně okolí jezera Tahoe, přičemž Národní meteorologická služba v Renu varovala před "velkými dopady rizika veder, a to i v horách".



"O jakém horku mluvíme? No, vysoké teploty v celé [západní Nevadě a severovýchodní Kalifornii] klesnou pod 37,8 °C až příští víkend," uvedla služba na internetu. "A bohužel se příliš neuleví ani přes noc."



Intenzivní vedra - v kombinaci s větrem a nízkou vlhkostí vzduchu - znamenají vysoký potenciál šíření požárů.



Na většině území Kalifornie platí až do sobotního večera varování před požáry s červenou vlajkou, uvedlo kalifornské ministerstvo lesnictví a požární ochrany neboli Cal Fire. Úřady vyzvaly lidi, aby zůstali ostražití a dbali zvýšené opatrnosti, například aby se vyhýbali činnostem, které mohou vyvolat požár, a dodržovali příkazy k evakuaci.



V Kalifornii hoří více než dvě desítky lesních požárů po celém státě, přičemž dva největší, v centrální části státu, mají dohromady rozlohu více než 24 000 akrů. Požár Thompson v severokalifornském okrese Butte pohltil od 2. července, kdy byl ohlášen, nejméně 3 700 akrů.



Do soboty si požár vynutil evakuaci tisíců lidí a zranil dva hasiče. Požár byl lokalizován na 71 %. Cal Fire oznámil, že požár zničil 26 staveb.



Francouzský požár, který vypukl 4. července poblíž Yosemitského národního parku a rychle se rozrostl na více než 900 akrů (364 hektarů), se podle Cal Fire udržel na stabilní úrovni poté, co přes noc pracovalo více než 1 000 pracovníků, aby se podařilo dosáhnout jeho 25 % omezení.



Východ USA se také připravoval na další vysoké teploty. V Baltimoru a dalších částech Marylandu bylo vyhlášeno varování před nadměrným horkem, protože hodnoty indexu horka se mohly vyšplhat až na 110 F, uvedli meteorologové.



"Pijte hodně tekutin, zůstaňte v klimatizované místnosti, nevycházejte na slunce a zkontrolujte příbuzné a sousedy," uvádí se v doporučení Národní meteorologické služby pro oblast Baltimoru. "Malé děti a domácí zvířata by v žádném případě neměly být ponechávány bez dozoru ve vozidlech."



V arizonském okrese Maricopa, pod který spadá Phoenix, bylo letos potvrzeno nejméně 13 úmrtí v důsledku horka a více než 160 podezření na úmrtí v důsledku horka se stále vyšetřuje, jak vyplývá z nejnovější zprávy okresu.





Do tohoto počtu není zahrnuto úmrtí desetiletého chlapce, který začátkem tohoto týdne ve Phoenixu podle policie utrpěl "zdravotní příhodu související s horkem" při túře s rodinou v parku a rezervaci South Mountain.







