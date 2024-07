I kdyby válka skončila, Moskva nejspíš nesníží vojenské výdaje, aby se ekonomika nezhroutila

5. 7. 2024

Rusko v současné době vynakládá 8,7 % svého HDP na armádu a bezpečnostní služby, dvakrát více než v kterékoli západní zemi, se 40 % jeho federálního rozpočtu zaměřených na tyto cíle. V tuto chvíli vojenské výdaje posilují ekonomiku a je nepravděpodobné, že by od nich Moskva výrazně ustoupila, i kdyby válka skončila, protože hrozí kolaps ekonomiky, tvrdí Oleg Icchoki.

Současný růst ruské ekonomiky je z velké části výsledkem stimulu poskytnutého velkými vládními výdaji na válku, přičemž přibližně třetina růstu byla způsobena nárůstem vojensko-průmyslového komplexu.

Výdaje na vojenství jsou tak velké, že i když tu není přímá potřeba pokračovat ve výrobě bezpilotních letounů a dělostřeleckých granátů, Rusko nicméně zachová vysokou úroveň vojenských výdajů do budoucna bez ohledu na svou politiku vůči Západu.

To nebude odrážet žádnou kremelskou logiku o potřebě udržet věčný konflikt se Západem. Místo toho to bude produkt prostého ekonomického uvažování: Náhlé přerušení injekcí více než 8% HDP ve vládních výdajích je nemožné, aniž by to způsobilo vážný ekonomický kolaps.

Proto vysoká úroveň vojenských výdajů pravděpodobně zůstane nedílnou součástí ruské hospodářské politiky až do okamžiku, kdy rozpočet a Fond národního blahobytu budou vyčerpány. Snížení pak přijde jen jako vynucený ekonomický krok způsobený nějakou rozpočtovou krizí.

Dokud se tak nestane, ruská ekonomika bude určitě pokračovat v nalévání nehorázného množství svého průmyslového a lidského kapitálu do produkce smrti a destrukce.

