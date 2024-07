Rusko bude nakupovat mýdlo, šampony a oblečení z KLDR

5. 7. 2024

Rusko bude ze Severní Koreje nakupovat mýdlo, předměty osobní hygieny a toaletní potřeby. Žádost o registraci ochranné známky pro příslušné produkty podala společnost Ryongaksan Soap Faktori z Pchjongjangu. Rusko bude ze Severní Koreje nakupovat mýdlo, předměty osobní hygieny a toaletní potřeby. Žádost o registraci ochranné známky pro příslušné produkty podala společnost Ryongaksan Soap Faktori z Pchjongjangu.

Severokorejští výrobci také zvažují možnost dodávek džínů, tašek a bot. S ohledem na zvláštnosti této uzavřené země však může být modelová řada oblečení omezená. Zejména se tam šijí pouze klasické džíny - v sortimentu severokorejských továren nejsou žádné roztrhané ani úzké.

Rezoluce Rady bezpečnosti OSN z roku 2017 zakazuje vývoz textilu z KLDR. Tyto sankce byly uvaleny na Pchjongjang, aby byl odříznut od zdrojů zahraniční měny, která by mohla být použita v jeho jaderných zbraních a programech balistických raket. Rada bezpečnosti také zakázala využívání pracovní síly z KLDR, protože severokorejským pracovníkům strhává stát až 70 % mezd.

Ruské velvyslanectví v Pchjongjangu již dříve oznámilo, že Moskva si přeje obnovit dovoz oblečení a obuvi z KLDR, jako tomu bylo za dob SSSR. Zdroj VPost obeznámený se situací poznamenal, že taková spolupráce může znamenat především šití produktů na míru ruským společnostem. Severokorejské švadleny podle něj pracují velmi efektivně a výrobní náklady v KLDR jsou výrazně nižší než v Číně a jsou srovnatelné s Indonésií a Bangladéšem.

Od února 2022 uzavřely stovky zahraničních značek v reakci na invazi na Ukrajinu své ruské prodejny. Z výrobců obuvi, oblečení a doplňků se o to postaraly Adidas, Nike, Reebok, Decathlon, Puma, Levi's, H&M, Zara, Pull & Bear, Bershka, Massimo Dutti, Michael Kors, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga a další.

Ministerstvo průmyslu a obchodu v reakci na to legalizovalo tzv. "paralelní dovozy". To umožňovalo dovážet zahraniční zboží do Ruska bez oficiálního povolení držitele autorských práv, což bylo dříve považováno za pašování.

Zdroj v ruštině: ZDE

