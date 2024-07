Přečtěte si první projev Keira Starmera ve funkci britského premiéra přednesený v Downing Street

6. 7. 2024

čas čtení 4 minuty





Děkujeme. Dobré odpoledne. Právě jsem se vrátil z Buckinghamského paláce, kde jsem přijal pozvání Jeho Veličenstva krále k sestavení příští vlády tohoto velkého národa.



Chtěl bych poděkovat odstupujícímu premiérovi Riši Sunakovi. Jeho úspěch jako prvního britského asijského premiéra naší země - mimořádné úsilí, které to bude vyžadovalo - by neměl nikdo podceňovat.



Dnes mu vzdáváme hold a oceňujeme také jeho obětavost a pracovitost, kterou do svého vedení vnesl. Nyní však naše země rozhodně hlasovala pro změnu, pro národní obnovu a návrat politiky ke službě veřejnosti.



Když se propast mezi obětmi, které lidé přinášejí, a službou, kterou dostávají od politiků, takhle zvětšuje, vede to k únavě v srdci národa, k vyčerpání naděje, ducha, víry v lepší budoucnost - kterou potřebujeme, abychom společně šli kupředu. Tuto ránu, tento nedostatek důvěry, lze nyní léčit pouze činy, nikoliv slovy.

Vím to, ale můžeme začít už dnes prostým uznáním, že veřejná služba je výsadou a že vaše vláda by se měla chovat ke každému člověku v této zemi s respektem. Pokud jste včera volili labouristy, poneseme odpovědnost za vaši důvěru při obnově naší země.



Ale ať už jste včera volili labouristy, nebo ne - vlastně zejména, pokud jste je nevolili - říkám vám přímo: moje vláda vám bude sloužit. Politika může být silou dobra. My to ukážeme. Změnili jsme Labouristickou stranu, vrátili jsme ji ke službě - a tak budeme vládnout, země na prvním místě, strana na druhém.



Přesto, mám-li být upřímný, služba je pouze předpokladem naděje, a každému je jistě jasné, že naše země potřebuje větší reset, znovuobjevení toho, kdo jsme. Protože bez ohledu na to, jak prudké byly dějinné bouře, jednou z velkých předností tohoto národa vždy byla naše schopnost odplout do klidnějších vod.



A přesto to závisí na tom, zda politici, zejména ti, kteří se zasazují o stabilitu a umírněnost - jako já -, rozpoznají, kdy musíme změnit kurz. Příliš dlouho jsme zavírali oči před tím, jak se miliony lidí propadaly do stále větší nejistoty.



Zdravotní sestry, stavbaři, řidiči, pečovatelé, lidé, kteří dělají správnou věc, denně pracují tvrději, byli v podobných chvílích rozpoznáni už dříve, ale jakmile kamery přestanou natáčet, jejich životy jsou ignorovány. Těmto lidem chci jasně říct - tentokrát ne. Změnit zemi není jako cvaknout vypínačem. Svět je nyní mnohem nestabilnějším místem. Bude to chvíli trvat.



Ale nepochybujte o tom, že práce na změně začíná okamžitě. Nepochybujte o tom, že obnovíme Británii s bohatstvím vytvořeným v každé komunitě. Naše zdravotnictví se postaví na nohy a bude čelit budoucnosti. Bezpečné hranice, bezpečnější ulice, důstojné a respektující zacházení s každým v práci, možnost čisté britské energie, která nadobro sníží vaše účty za energii.



A cihlu po cihle obnovíme infrastrukturu příležitostí, školy a vysoké školy světové úrovně, cenově dostupné domy, o nichž vím, že jsou přísadou naděje pro pracující lidi, jistoty, na níž mohou rodiny pracující třídy, jako je ta moje, budovat svůj život.



Protože kdybych se vás teď zeptal, zda věříte, že Británie bude pro vaše děti lepší, vím, že příliš mnoho z vás by řeklo ne, a proto bude moje vláda bojovat každý den, dokud tomu znovu neuvěříte.



Od nynějška máte vládu nezatíženou doktrínou, která se řídí pouze odhodláním sloužit vašim zájmům a tiše vzdorovat těm, kteří naši zemi odepsali. Dali jste nám jasný mandát a my ho využijeme k uskutečnění změny. Vrátit do politiky službu a úctu, ukončit éru halasného vystupování, kráčet v životě lehčeji a sjednotit naši zemi.





Čtyři národy, které opět stojí při sobě a čelí, jako jsme to často dělali v minulosti, výzvám nejistého světa odhodlané ke klidné a trpělivé obnově. S úctou a pokorou vás tedy všechny vyzývám, abyste se připojili k této vládě služby v misi národní obnovy. Naše práce je naléhavá a začínáme ji dnes. Děkuji vám mnohokrát.



Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině ZDE

