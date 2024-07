Šok. Ve francouzských volbách vítězí levicově zelená koalice

7. 7. 2024

Volební místnosti ve Francii jsou uzavřeny a byly zveřejněny první projekce.



Francouzské národní shromáždění má 577 křesel, přičemž pro absolutní většinu je potřeba 289 křesel.



Zde jsou první odhady rozdělení mandátů od společnosti Ipsos. Podle něj vede levice, což je výrazný posun oproti průzkumům veřejného mínění během kampaně.



Levicově-zelená Nová lidová fronta: 172-192 křesel



Spojenci Emmanuela Macrona: 150-170 křesel



Krajně pravicové Národní shromáždění a jeho spojenci: Národní fronta: 132-152 křesel



A zde jsou prognózy agentury Ifop.



Stejně jako Ipsos, i prognóza Ifopu dává na první místo levicově zelenou Novou lidovou frontu.



Levicově-zelená Nová lidová fronta: 180-215



Macronovi spojenci: 150-180



Krajně pravicová Národní fronta a její spojenci: 120-150 křesel

Agentura Ifop přináší zajímavé rozdělení předpokládaných mandátů podle jednotlivých stran.



Národní shromáždění: 120-130



Renesance: 107-115



Francie neskloněná: 85-94



Socialistická strana: 55-65



Republikáni: 60-63

