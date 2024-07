Obavy z dlouhé války v Gaze

7. 7. 2024

čas čtení 5 minut





Izraelská pozemní ofenziva se prý blíží ke svému závěru v situaci, kdy hrozí časově neomezená okupace a pokračující povstání

Benjamin Netanjahu prohlásil, že fáze "intenzivních bojů" proti Hamásu v Gaze se chýlí ke konci, ale bez veřejně představených plánů na další fázi izraelské kampaně se Palestinci i Izraelci obávají, že rozvíjející se kapitola konfliktu by mohla znamenat dlouhé období války ve stylu povstání a okupace na dobu neurčitou. Benjamin Netanjahu prohlásil, že fáze "intenzivních bojů" proti Hamásu v Gaze se chýlí ke konci, ale bez veřejně představených plánů na další fázi izraelské kampaně se Palestinci i Izraelci obávají, že rozvíjející se kapitola konfliktu by mohla znamenat dlouhé období války ve stylu povstání a okupace na dobu neurčitou.



Očekává se, že izraelští generálové brzy oznámí, že poslední hlavní pozemní ofenzíva v pásmu Gazy, v nejjižnějším městě Rafáhu, skončila, ačkoli premiér dal jasně najevo, že válka neskončí, dokud Izrael nedosáhne "totálního vítězství", které definuje jako úplné vymýcení Hamásu jako civilní a vojenské entity.





Po devíti měsících kampaně, která měla skončit v lednu, však zůstává několik deklarovaných cílů Izraelských obranných sil (IDF) nesplněno a v oblastech, které jsou údajně pod izraelskou vojenskou kontrolou, stále propuká nový boj.

"Nevidím žádnou alternativu k tomu, aby Hamás nadále řídil civilní sféru v Gaze. Nevím, jestli máme ochotu nebo kapacitu obsadit celou Gazu pozemními botami," řekl. "Neexistují žádné dobré možnosti."







Při sobotním izraelském úderu na školu v centrální části Gazy zahynulo nejméně 16 lidí, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví. Sděluje, že útok na školu v Al-Nuseiratu, která údajně poskytovala útočiště vysídleným rodinám, si vyžádal také více než 50 zraněných. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na ozbrojence operující v okolí, a to po přijetí bezpečnostních opatření, aby minimalizovala riziko pro civilisty.Přestože obě strany minulý týden naznačily předběžný pokrok, jednání o příměří a propuštění rukojmích se opakovaně zadrhla. Navzdory velkému domácímu i mezinárodnímu tlaku izraelská vláda stále nezveřejnila podrobnosti svých poválečných návrhů pro Gazu. Jeden izraelský pozorovatel, který byl o plánech informován, je označil za "fantazie"."Žádný ze scénářů, které Netanjahu a jeho lidé dosud předložili, není myšlen vážně. Jediný závěr, který z toho můžeme vyvodit, je, že se snaží získat čas," řekl Nour Odeh, politický analytik z Ramalláhu. "Netanjahu nechce válku ukončit z vlastních politických důvodů."Veřejná prohlášení izraelských představitelů a uniklé podrobnosti naznačují, že ve třetí části izraelského válečného plánu zůstanou v Gaze dvě armádní divize.Jedna bude umístěna na nově vytvořeném koridoru Netzarim, který rozděluje severní a jižní polovinu pásma a brání obyvatelům města Gazy v návratu do jejich domovů. Druhá bude založena na koridoru Filadelfie, podél hranice mezi Gazou a Egyptem, s cílem uzavřít hlavní záchrannou linii Hamásu - rozsáhlou síť tunelů a pašeráckých tras v oblasti.Tyto jednotky budou mít za úkol podnikat časté útoky na podezřelé cíle Hamásu a palestinského Islámského džihádu v celé Gaze, což je strategie známá jako "kosení trávy", která se již používá na Západním břehu Jordánu. Izrael se obrátil na arabské státy, jako je Egypt a Spojené arabské emiráty, aby projednaly vytvoření bezpečnostních sil, které by mohly v Gaze působit po válce, ačkoli podle regionálních diplomatů zůstává podpora vlažná.Očekává se, že nárazníková zóna mezi separačním plotem a vlastním Izraelem se rozšíří na hloubku nejméně dvou třetin míle (1 km) na celém území.Podle analýzy satelitních snímků neziskové organizace Gisha, která se zaměřuje na právo Palestinců na svobodu pohybu, by nárazníková zóna a dva koridory půdy vyvlastněné pro vojenské účely mohly tvořit celkem 32 % území. Nezákonně zabrané oblasti tvoří velkou část zemědělské půdy v Gaze, která již nyní nestačí pokrýt potřeby 2,3 milionu obyvatel.Zdá se, že původní plány podporované Spojenými státy, jejichž cílem bylo vrátit Palestinskou samosprávu se sídlem na Západním břehu do správy Gazy poté, co ji Hamás v roce 2007 z Gazy vyhnal, ztroskotaly. Po 18 letech bez voleb nemá úřad politickou legitimitu a jeho premiér již dříve prohlásil, že se do pásma nevrátí "na palubě izraelského tanku".Podle Financial Times je Izrael místo toho blízko k opětovnému zavedení neúspěšného plánu z počátku konfliktu - "bublin" vedených místními lidmi, například váženými staršími, bez vazeb na Hamás. Tyto prověřené osobnosti budou řídit distribuci pomoci a v případě úspěchu se jejich odpovědnost rozšíří i na oblasti civilní správy."Před půl rokem stejná myšlenka, vyjednávání s hlavami klanů, skončila popravou několika z nich Hamásem," řekl Michael Milshtein, vedoucí palestinského studijního fóra na univerzitě v Tel Avivu. "Nemůžete předstírat, že něco dramaticky změníte, když to nemáte pod kontrolou."Podle Milshteina se izraelští činitelé musí zavázat, že v dohledné době budou kontrolovat celou Gazu, nebo být připraveni uzavřít bolestivou dohodu o ukončení války, v níž s největší pravděpodobností zůstane u moci Hamás.