Ukrajina přenáší boj proti Rusku do Afriky nebo Sýrie

5. 7. 2024

Když Rusko v roce 2022 zahájilo totální invazi na Ukrajinu, očekávalo, že během několika týdnů oslaví vítězství v Kyjevě. Ukrajina se však nebránila jen na svých vlastních bojištích, ale také přenesla boj proti Rusku do jiných částí světa, píše David Kirichenko.

Frontová linie rusko-ukrajinské války nyní zasahuje do Afriky a na Blízký východ, kde ukrajinské speciální jednotky loví ruské síly, aby narušily ekonomické zdroje a vliv Moskvy.

Podle uniklého přísně tajného dokumentu americké rozvědky ukrajinská vojenská zpravodajská služba již dříve vymyslela plány na útok na ruské síly v Sýrii s tajnou kurdskou pomocí na začátku roku 2023. Cílem útoků na ruské jednotky v Sýrii bylo potenciálně donutit Rusko, aby přesměrovalo své vojenské prostředky z Ukrajiny a posílilo svou obranu v Sýrii. Ukrajinští důstojníci zvažovali výcvik operativců Syrských demokratických sil, aby mohli útočit na ruské cíle bezpilotními letouny.

V čele ukrajinského útoku na Rusko kdekoli, kde se Rusové vyskytují, stojí generálmajor Kyrylo Budanov, který velí ukrajinské obranné rozvědce. Sám Budanov se po roce 2014 zúčastnil tajných misí s cílem zaútočit na Rusko na okupovaném Krymském poloostrově a pomohl zabít generálporučíka ruské tajné služby FSB. Budanovova agentura je oddělená od ukrajinské domácí zpravodajské služby, podobně jako jsou FBI a CIA oddělené v USA. Obě ukrajinské zpravodajské služby jsou však zodpovědné za četné útoky dronů v Rusku.

Ukrajinské obranné zpravodajství má úzké vazby na CIA, která pomohla vytvořit přísně tajnou ukrajinskou zpravodajskou organizaci po první ruské invazi v roce 2014. Od svého vzniku má pravomoc shromažďovat zpravodajské informace mimo Ukrajinu. Podle New York Times byla Budanovova původní jednotka známá svými odvážnými misemi za nepřátelskými liniemi a on sám byl vycvičen CIA.

Budanov v březnu 2024 oznámil záměr přenést boj do Ruska a potvrdil zprávy, že Ukrajina bojuje s ruskými žoldáky v Africe. "Provádíme takové operace zaměřené na snížení ruského vojenského potenciálu, kdekoli je to možné," řekl Budanov deníku Washington Post. "Proč by Afrika měla být výjimkou?"

V Africe Rusko spolupracovalo se súdánským vojenským vedením na odklonění miliard dolarů ve zlatě, čímž výrazně připravilo občany Súdánu o značné státní příjmy, aby pomohlo Rusku obejít západní sankce. V roce 2021 Rusko podpořilo vojenský převrat, který svrhl přechodnou civilní vládu Súdánu a podkopal prodemokratické hnutí, které úspěšně odstranilo dlouholetého diktátora Umara al-Bašíra. Podle bývalého amerického představitele Rusko využilo súdánské zdroje a podpořilo převrat, aby si zajistilo trvalý přístup k těmto cenným aktivům.

V srpnu 2023 ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba slíbil, že "osvobodí Afriku ze sevření Ruska", když vedl diplomatickou protiofenzívu. Mezitím, v srpnu 2023, ukrajinská vojenská zpravodajská jednotka "Timur" vedla vojenské tažení s cílem pronásledovat ruské žoldáky v Súdánu.

CNN uvedla, že ukrajinské speciální služby pomáhaly v září 2023 provádět útoky dronů proti silám podporovaným Ruskem v Súdánu. Sergej Suchankin, vedoucí pracovník Jamestown Foundation, se domnívá, že mezi Ukrajinou a jejími západními spojenci musela existovat dohoda, která poskytla vojenskou podporu proti Rusku v případě, že by Ukrajina zaútočila na ruské síly v Africe.

Kromě bojových operací Wall Street Journal uvedl, že ukrajinští vojáci v Súdánu učí súdánské vládní síly taktice, která se ukázala jako účinná proti ruským jednotkám na Ukrajině. To zahrnuje použití bezpilotních letounů řízených z pohledu první osoby k zaměřování ruských pozic, což zlepšuje bojovou efektivitu súdánské armády. Britský zpravodajský důstojník, který spolupracoval s ukrajinskou rozvědkou, to přirovnal k izraelskému Mossadu a uvedl, že "když jdou po cíli, opravdu udělají cokoli, co je potřeba".

Angažovanost Ukrajiny v Súdánu naplňuje několik klíčových cílů. Za prvé, tím, že Ukrajina učí súdánské síly a útočí na ruské žoldáky z Wagnerovy skupiny, podkopává ruský vliv v regionu a ukazuje, že ruské síly jsou zranitelné i v Africe. Podle Carnegie Endowment for International Peace ukrajinské útoky bezpilotních letounů na Moskvu dokonce ovlivnily vnímání lidí ve válkou zmítaném Afghánistánu, kde "mnozí nyní vidí Rusko jako nebezpečné místo, kde drony pravidelně útočí na hlavní město".

Za druhé, může to odklonit ruské zdroje od Ukrajiny a přimět Rusy, aby posílili v Africe. Kromě toho se Ukrajina oslabením Wagnerovy skupiny (nyní Afrického sboru) a snížením ruského vlivu v Africe zaměřuje na ruské využívání súdánských zdrojů a snahu obcházet západní sankce.

Na opevněných bojištích Ukrajiny jednotky speciálních sil zjišťují, že jejich specializované dovednosti a schopnosti jsou nedostatečně využívány v konvenčních bojích. Tyto jednotky však vynikají v provádění nezávislých obtěžujících útoků a nájezdů na odlehlých územích, jako je Súdán, kde se plně uplatňují jejich výcvik a odborné znalosti.

V březnu 2024 Kyiv Post uvedl, že ukrajinská vojenská rozvědka spolupracuje se syrskými rebely na útocích proti ruským žoldákům v Sýrii. Tyto operace byly namířeny proti ruským silám umístěným v blízkosti Golanských výšin, které izraelské síly okupují od roku 1967. Útoky ukrajinských vojáků se zaměřily na "nepřátelská kontrolní stanoviště, pevnosti, pěší hlídky, kolony vojenských vozidel a další cíle" v Sýrii.

Od začátku roku 2024 Rusko zřídilo již více než 10 pozorovacích stanovišť podél pohraniční oblasti mezi syrským územím a Golanskými výšinami. Íránské milice aktivně operují v jižní Sýrii, což vede k častým izraelským náletům. Maurizio Molinari píše, že Rusko shromažďuje zpravodajské informace o zbraních používaných Izraelem v Sýrii, které jsou podobné západním zbraním dodávaným na Ukrajinu. V důsledku toho mohou ukrajinské útoky narušovat sběr ruských zpravodajských informací a bránit jejich schopnosti analyzovat tyto zbraně na Ukrajině a přizpůsobit se jim.

Ukrajina má schopnost vojensky se angažovat v regionech, kde by západní mocnosti mohly váhat s intervencí, jako je Súdán a jižní Sýrie. Návratnost investic od západních mocností za malé množství ukrajinského vstupu by mohla být docela značná.

Západ by jednal moudře, kdyby Ukrajině poskytl více zdrojů, včetně zpravodajských informací, aby podpořil její úsilí udeřit na Rusko, kdekoli to bude nutné.

Zdroj v angličtině: ZDE

