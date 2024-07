Izrael se nikdy nepoučí ze svých chyb: Proč Netanjahu v Gaze selže?

4. 7. 2024

čas čtení 5 minut

To, co se izraelský premiér Benjamin Netanjahu snaží v Gaze realizovat, je jen špatnou kopií předchozích strategií, které v minulosti použili jiní izraelští představitelé. Kdyby tyto strategie uspěly, Izrael by se v této situaci vůbec nenacházel.

Hlavním důvodem Netanjahuova mlžení ohledně skutečných cílů v Gaze je skutečnost, že ani on, ani jeho generálové nedokážou určit výsledky své marné války v pásmu; války, která zabila desítky tisíc nevinných civilistů.

A ať se Netanjahu snaží sebevíc, minulost se mu zopakovat nepodaří, soudí na webu middleeastmonitor.com Ramzy Baroud.