Izrael riskuje katastrofální válku proti Hizballáhu z politických důvodů, varuje bývalý americký činitel

3. 7. 2024

čas čtení 5 minut





Harrison Mann, vojenský expert, který odešel z funkce kvůli Gaze, říká, že zničující válka v Libanonu by USA zatáhla do regionálního konfliktu



Izrael riskuje válku proti Hizballáhu, aby zajistil politické přežití Benjamina Netanjahua, ale byl by to chybný odhad, který by mohl vést k masovému úmrtí civilistů v Libanonu i Izraeli, varoval bývalý analytik americké vojenské rozvědky.



Harrison Mann, major z Agentury obranného zpravodajství, který minulý měsíc odešel z armády kvůli americké podpoře izraelské války v Gaze, rovněž řekl, že taková nová katastrofální válka by USA zatáhla do regionálního konfliktu.



Navzdory červnovému oznámení Izraelských obranných sil (IDF) o dokončení plánování libanonské ofenzívy a stále bojovnější rétorice izraelských politiků američtí představitelé v soukromí říkají, že Netanjahuova vláda si je vědoma, jak nebezpečná by válka s Hizballáhem byla, a o boj neusiluje.





Mann, dosud nejvýše postavený americký vojenský důstojník, který skončil kvůli Gaze, uvedl, že toto hodnocení je optimistické a že existuje vysoké riziko, že Izrael půjde do války na své severní hranici z vnitropolitických důvodů pod vedením premiéra, jehož setrvání u moci a následná izolace od obvinění z korupce závisí do značné míry na tom, zda bude země válčit.



"Konkrétně víme, že izraelský premiér musí být i nadále válečným vůdcem, pokud chce prodloužit svou politickou kariéru a vyhnout se soudům, takže tato motivace tu je," řekl Mann v rozhovoru. Dodal, že každá izraelská vláda by byla citlivá na politický tlak desítek tisíc Izraelců, kteří byli z pohraniční oblasti vysídleni kvůli raketovým a dělostřeleckým útokům Hizballáhu.



Kromě toho je izraelský vojenský establishment přesvědčen, že těžce vyzbrojené, Íránem podporované šíitské milici bude nutné čelit spíše dříve než později, protože její síla roste, řekl Mann, ale podle něj Izraelci špatně odhadli náklady na novou válku v Libanonu.



"Nevím, jak realistické jsou jejich odhady destrukce, kterou by Izrael utrpěl, a jsem si docela jistý, že nemají realistickou představu o tom, jak úspěšní by proti Hizballáhu byli," řekl bývalý armádní důstojník a zpravodajský analytik.



Tvrdil, že izraelská armáda si je dobře vědoma, že nemůže zasadit rozhodující úder obávanému arzenálu Hizballáhu preventivními údery, protože rakety, střely a dělostřelectvo jsou zakopány v hornaté libanonské krajině.



Místo toho Mann uvedl, že IDF provedou dekapitující údery proti vůdcům Hizballáhu a budou bombardovat šíitské obytné oblasti, aby demoralizovaly podpůrnou základnu hnutí, což je taktika známá jako doktrína Dahíja, podle bejrútské čtvrti Dahíja, na kterou se Izrael zaměřil ve válce v roce 2006.





"Není to jako skutečná psaná doktrína, ale myslím, že můžeme s velkým klidem posoudit, že bombardování civilních center jako způsob, jak donutit nepřítele, je v IDF a izraelském vedení jasně přijímaným a sdíleným přesvědčením. Právě jsme viděli, jak to v posledních devíti měsících dělali v Gaze," řekl Mann - ale zdůraznil, že takový plán by se jim vymstil.





"Mnoho lidí, se kterými jsem pracoval, se mi ozvalo, mnoho lidí, se kterými jsem také nepracoval, a vyjádřilo, že to cítí stejně," řekl. "Není to jen generační záležitost. Jsou tu poměrně starší lidé, kteří to cítí stejně."







Mann předpověděl, že Hizballáh by rozpoutal masový raketový a střelecký útok, pokud by měl pocit, že je existenčně ohrožen."Pravděpodobně mají schopnost alespoň částečně překonat izraelskou protivzdušnou obranu, zasáhnout civilní infrastrukturu v celé zemi a způsobit Izraeli takovou míru destrukce, jakou Izrael ve své historii - rozhodně ne v nedávné historii - ještě nezažil," řekl Mann.Pokud by se IDF nepodařilo zničit arzenál Hizballáhu ve vzduchu, zahájily by pozemní ofenzívu na jihu Libanonu, což by si vyžádalo vysoké izraelské ztráty. Mann varoval, že ostřelování izraelských měst mezitím znemožní Bidenově administrativě v předvolebním období odmítnout Netanjahuovy výzvy k většímu zapojení USA."Naší nejméně eskalační účastí budou případně údery na zásobovací linie nebo související cíle v Iráku a Sýrii, abychom pomohli odříznout komunikační linky a výzbroj proudící k Hizballáhu," řekl Mann. "To je však samo o sobě riskantní, protože pokud to začneme dělat, někteří z těch, které zasáhneme, mohou být Hizballáh, ale mohou to být i IRGC [íránské Islámské revoluční gardy]."Řekl, že se domnívá, že Bidenova administrativa se bude snažit vyhnout jakémukoli přímému střetu s Íránem, ale riziko takového konfliktu by se i tak zvýšilo."Věřím, že to administrativa neudělá, ale myslím si, že mezi námi nebo Izraelci, kteří udeří na íránské cíle mimo Írán, se riziko eskalace také mnohem zvýší," řekl Mann.Mann podal svou rezignaci poprvé v listopadu a v červnu vstoupila v platnost. V květnu zveřejnil na sociální síti LinkedIn rezignační dopis, v němž uvedl, že podpora USA izraelské válce v Gaze "umožnila a posílila zabíjení a hladovění desítek tisíc nevinných Palestinců".Jako potomek evropských židů Mann napsal: "Byl jsem vychován ve zvláště nelítostném morálním prostředí, pokud jde o téma nesení odpovědnosti za etnické čistky."Uvedl, že reakce jeho bývalých kolegů od doby, kdy se vzdal své funkce v komisi, byly většinou pozitivní.