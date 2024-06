Pchjongjang tvrdí, že do měsíce vyšle vojáky na Ukrajinu

28. 6. 2024

Minulý týden prezident Vladimir Putin uskutečnil oficiální státní návštěvu Korejské lidově demokratické republiky (KLDR) – Severní Koreje, svou první po téměř čtvrt století. V rámci této návštěvy podepsali Putin a Kim Čong-un 19. června v severokorejském hlavním městě takzvaný obranný pakt.

Vojenská smlouva uvádí: "V případě, že se některá ze dvou stran dostane do válečného stavu ozbrojenou invazí jednoho státu nebo několika států, druhá strana poskytne vojenskou a jinou pomoc všemi prostředky, které má k dispozici, bez odkladu."

V reakci na to Pchjongjang začátkem tohoto týdne oznámil, že vyšle vojáky ve formě vojenské ženijní jednotky na podporu ruských sil v Doněcké oblasti. Očekává se, že vojáci dorazí na bojiště již příští měsíc.

KLDR od září, kdy se oba vůdci setkali v Rusku, již dodala téměř dva miliony kusů dělostřelecké munice, rakety pro ruské raketomety a údajně i balistické rakety na podporu Putinových sil. Aktivní účast severokorejských bojových jednotek vyvolává přízrak eskalace konfliktu, zejména proto, že komentátoři si myslí, že to pro ženisty Pchjongjangu na bojišti nedopadne dobře.

Mluvčí Pentagonu Pat Ryder během brífinku 25. června řekl, že severokorejští vojáci byli v podstatě posláni na porážku, a zpochybnil moudrost rozmístění vojáků. Řekl: "Myslím, že kdybych byl personálním ředitelem severokorejské armády, zpochybňoval bych rozhodnutí vyslat své síly, aby se staly potravou pro děla v nezákonné válce proti Ukrajině – viděli jsme ztráty, jaké ruské síly [utrpěly]."

Dodal, že USA monitorují to, co se zdá být stále se prohlubujícími vojenskými vazbami mezi oběma zeměmi.

Ilja Ponomarjov, bývalý ruský poslanec, řekl britskému deníku Daily Express, že Severní Korea se stala důležitým mostem mezi Kremlem a Čínou. Peking může nepřímo předávat vojenské vybavení do Moskvy přes Pchjongjang, aniž by se dostal do konfliktu se západními sankcemi.

Jak vysvětlil: "Severní Korea je jedním z klíčových ruských partnerů a důvodem, proč se stala takovým partnerem, je to, že působí jako most mezi Čínou a Ruskem."

"V podstatě veškeré vojenské vybavení, které je dodáváno ze Severní Koreje, bylo vyvinuto pro Severokorejce Číňany."

"Čína je opatrná, aby se nedostala do konfliktu se sekundárními sankcemi ze strany USA, ale Severní Korea není v nebezpečí."

"Takže pro Číňany není problém pomáhat Severokorejcům a pak přes Severokorejce obchodovat s Ruskem a těžit z toho jak finančně, tak vojensky."

Michael Carpenter, člen americké Národní bezpečnostní rady, den poté, co Putin a Kim podepsali svou obrannou smlouvu, poznamenal, že koalice, kterou Putin buduje mezi Ruskem, Severní Koreou, Íránem a Sýrií, je v ostrém kontrastu se skupinou 50 zemí, které stojí po boku Ukrajiny v Kontaktní skupině pro obranu "Ramstein", a s přibližně 100 zeměmi, které podpořily principy Charty OSN na Globálním mírovém summitu, který se konal v červnu ve Švýcarsku 15. a 16. června.

Zdroj v angličtině: ZDE

