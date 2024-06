Prezidentská debata Trump - Biden byla katastrofa

28. 6. 2024

Trump lhal, zatímco Biden se neúspěšně snažil o souvislou reakci. Co si o tom myslí komentátoři Guardianu:



Moustafa Bayoumi: "Demokraté musí za svého kandidáta vybrat někoho jiného než Bidena"



To je ale katastrofa. Joe Biden se od začátku debaty choval zmateně, kličkoval a byl bez šarmu. Nikdy se to nezlepšilo. Donald Trump byl však relativně zdrženlivý, alespoň na Trumpa. Samozřejmě se po celých 90 minut uchyloval ke lžím, urážkám a přehánění. Citováním věcí zvaných "černošská pracovní místa" a "hispánská pracovní místa" a označením Bidena za "špatného Palestince" se Trumpovi podařilo udeřit do všech svých obvyklých rasistických not.



Přesto bylo prostě bolestné to celé sledovat, hlavně proto, že to bylo zbytečné v jakékoli praktické rovině. Tato tolik vzývaná konfrontace dvou politických nepřátel o nejdůležitější úřad na světě se ukázala být naprosto bezobsažná. Jediné, co vyvolávala, byla trapnost. Jediným tématem bylo sobectví.



Prezidentský úřad by neměl být pouhým projektem marnivosti, ale přesně tím se stal. Bidenův výkon byl tak hluboko pod hranicí přijatelnosti, že by se Demokratická strana měla stydět za to, že mu dovolila kandidovat ve volbách. S dnešním Bidenovým výkonem demokraté téměř jistě prohrají. Trumpův narcismus je pověstný a také on zničil Republikánskou stranu zevnitř. V sázce je příliš mnoho na to, aby nafouknutá ega těchto dvou mužů rozhodovala o osudech milionů lidí u nás i na celém světě. Pokud demokraté skutečně věří, že v těchto volbách jde o demokracii, musí za svého kandidáta vybrat někoho jiného než Bidena. Ještě je čas.



Jill Filipovicová: "Ani jeden z nich nezapůsobil dobře"



Tak to byla katastrofa.



Debata byla naprostou katastrofou, zejména pro Bidena. Prezident byl často těžko sledovatelný a občas nesouvislý; měl problém odpovědět na otázky, které by měly být snadnou záležitostí v otázkách příznivých pro demokraty. Bylo by hezké, kdyby na podstatě záleželo více než na stylu, protože podstata Bidenových výroků byla důležitá a slibovala Američanům prosperující, bezpečnější a svobodnější budoucnost než ta Trumpova. Ale jeho projev byl nesmírně obtížný pro sledování i pro ty nejzasvěcenější politiky, natož pro průměrného diváka doma.



Co se týče Trumpa, to, co neřekl, bylo výmluvnější než to, co řekl. Nebyl ochoten nebo schopen odpovědět na otázky, jak by pomohl rodinám s péčí o děti, jejíž náklady zatěžují nejen rodinné rozpočty, ale i americkou ekonomiku. Nebyl ochoten nebo schopen odpovědět na otázky týkající se opioidů a krize závislosti v USA. A co je možná nejdůležitější, odmítl jasně odpovědět na třikrát položenou otázku, zda bude akceptovat výsledky voleb - řekl pouze, že by tak učinil, pokud by takové volby byly spravedlivé, a pak tvrdil, že ty v roce 2020 spravedlivé nebyly. Jinými slovy, Trump bude výsledky voleb akceptovat pouze v případě, že vyhraje - a pokud ne, tak je zpochybní.



To je pozoruhodně nebezpečné. A jeho paušální nezájem o otázky, na nichž americkým rodinám nejvíce záleží, je pozoruhodně nedbalý. Ale bohužel se ukázalo, že jeho rádoby protihráč - Biden - prostě není schopen se postavit ani skutečně hroznému soupeři. Ani jeden z nich nedopadl dobře. Pokud však Američané spoléhají na to, že nás Biden zachrání, možná bychom si měli začít připravovat plán B.



Jill Filipovicová je autorkou knihy The H-Spot: The Feminist Pursuit of Happiness (Feministická snaha o štěstí).



Lloyd Green: "Biden vypadal ztraceně"



Věk a zmatenost Joea Bidena se dostaly do popředí zájmu. Vypadal ztraceně a demokraté téměř jistě panikaří. Prezident chvílemi sotva dokázal dát dohromady dvě souvislé věty. Večer vyhrál Donald Trump a nebylo to ani těsné.



Trump se od začátku ujal velení. Působil energicky a angažovaně. Na tom, co Trump řekl, záleželo méně než na tom, jak to řekl; důrazně reagoval na jakoukoli položenou otázku. Opakovaně se Bidenovi vysmíval, popichoval ho a tupil. Kdyby se jednalo o boxerský zápas, rozhodčí by zápas ukončil ve třetím kole.





Přestože se Biden snažil Trumpovi vytknout jeho vlastní prezidentské výsledky, Trumpa se to většinou nedotklo.. Zdálo se, že si stojí za svými jmenováními do Nejvyššího soudu a za ukončením procesu Roe v. Wade. V jednu chvíli Trump zdánlivě vyřkl slova "nechovejme se jako děti", což byla možná nejpamátnější věta večera.

Trump hojně lhal. Tvářil se, jako by nikdy neřekl, že v Charlottesville byli na obou stranách "dobří lidé", a předstíral, že neznevažoval americké válečné oběti. Ale na tom může v listopadu pramálo záležet. Američané chtějí prezidenta, z něhož vyzařuje elán. A tím Biden není.Debata poskytne Trumpovi spoustu materiálu pro předvolební reklamy. Možná je čas na sjezd demokratů. Srpen by mohl být zajímavý.Moje očekávání od této debaty byla nejen nízká, ale přímo žalostně nízká. Přesto jsem nebyla připravena na to, jak šokující to ve skutečnosti bude. Trump bezostyšně lhal, Biden nesouvisle kecal a moderátoři jen často děkovali a šli dál. Tohle nebyla ani tak "debata" jako spíš fraška.Pokud si Bidenův tým myslel, že tato debata uklidní obavy o prezidentův věk a kompetenci, jejich plány se velkolepě zvrtly. V první polovině debaty vypadal Biden jako omámený a sotva ze sebe dostával slova. Ke konci se jeho projev znatelně zlepšil, přesto to nebyl muž, který by vzbuzoval důvěru. Trump blafoval a lhal, ale pokud byste se řídili pouze optikou, měl tento odsouzený zločinec navrch.Pro ty z nás, kteří jsou rozrušeni situací v Gaze, byl tento večer niterným připomenutím, že oběma kandidátům jsou palestinské životy ukradené. Trump použil slovo "palestinský" jako nadávku a Biden mezitím zopakoval svou podporu Izraeli bez ohledu na to, kolik palestinských dětí bude zabito. Ani jeden z kandidátů neodpověděl na otázku, zda podporují palestinský stát, a moderátoři na ně ani netlačili.Bezútěšné byly i odpovědi na otázky týkající se potratů. Trump rozvíjel dezinformace o pozdních potratech a Biden nevypadal, že by měl zájem mluvit o potratech podrobně - dokonce se o nich nezmínil ani ve svých závěrečných prohlášeních. Zdálo se, že ho mnohem více zajímá rozhovor o golfu. Jediná část večera, kdy se zdálo, že oba muži skutečně ožili, byla skutečně ta, kdy se pohádali kvůli svým golfovým handicapům.Po půlhodině nejhorší prezidentské debaty všech dob položil Jake Tapper kandidátům konečně otázku týkající se "problému demokracie". Tapper řekl, že Trump jako prezident složil přísahu ústavě, kterou podle názoru mnoha voličů porušil tím, že 6. ledna vyvolal vzpouru. Co by těmto voličům řekl?"No, nemyslím si, že by tomu příliš mnoho lidí věřilo," odtušil Trump. "A dovolte mi, abych vám řekl něco o 6. lednu. Šestého ledna jsme měli pevné hranice. Nikdo tudy neprocházel. Velmi málo. Šestého ledna jsme byli energeticky nezávislí. Šestého ledna jsme měli nejnižší daně v historii. Měli jsme nejnižší regulace vůbec... Byli jsme respektováni po celém světě." Byl znovu dotázán a místo toho blábolil o dceři Nancy Pelosiové.To byla Bidenova zlatá příležitost. Protože jakkoli mohou být Američané tvrdohlavě pesimističtí, pokud jde o ekonomiku nebo Bidenův věk, Trumpovy snahy zvrátit volby v roce 2020 ukazují, že v sázce je samotná demokracie. Je to jednoduché, jasné a silné poselství. Bidenovi se ho nepodařilo účinně komunikovat. "Mluvil o tom, že tito lidé jsou velcí američtí vlastenci," vyhrkl Biden. "Ve skutečnosti říká, že jim teď odpustí, co udělali. On bude ... a oni byli odsouzeni. Říká, že jim chce zmírnit tresty... a říká, že... že ne, že se obrátil na všechny soudy v zemi, nevím, kolik případů, desítky případů, včetně nejvyššího soudu. A oni řekli, řekli: 'Ne, ne, tenhle člověk, tenhle člověk je zodpovědný za to, co se děje, že se dělo'."Obecně platí, že na podstatě témat probíraných v prezidentských debatách záleží mnohem méně než na několika jednovětých a zvučných výrocích, které se mohou dobře šířit. To bude platit zejména o tomto debaklu - souboji mezi zavilým lhářem a mužem, který nedokázal přednést víc než zkomolené odpovědi dokonce ani na téma, o němž by jeho kampaň ráda, aby si novináři mysleli, že je jeho nejlepším tématem.Bohužel lze pochybovat, že se Bidenovy schopnosti do listopadu zlepší. Ačkoli Biden občas ovládá fakta a čísla, ztratil schopnost efektivně komunikovat - což není něco, co by si člověk přál u politického kandidáta nebo, když už jsme u toho, u prezidenta.