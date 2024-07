Proč je počet mrtvých v Gaze podhodnocený

4. 7. 2024

Cílem demokratů a republikánů, kteří se plně podílejí na financování vyvražďování Palestinců v Gaze ze strany Izraele, není genocidu zastavit, ale skrýt. Pozměňovací návrh k návrhu zákona o rozpočtových prostředcích ministerstva zahraničí (1), který navrhli zákonodárci ve Sněmovně reprezentantů a který je součástí této snahy zahalit genocidu do tmy, obsahuje ustanovení (2), které "zakazuje, aby finanční prostředky přidělené tímto zákonem byly poskytnuty ministerstvu zahraničí na citování statistik získaných od ministerstva zdravotnictví Gazy". Masové zabíjení v Gaze, které trvá již devátý měsíc, bude podle izraelských generálů pokračovat ještě mnoho měsíců - někteří izraelští vojenští představitelé byli v izraelském tisku citováni, že celý útok na Gazu potrvá dva roky, píše na X držitel Pulitzerovy ceny Chris Hedges.

Ministerstvo zdravotnictví v Gaze dosud zaznamenalo přibližně 38 000 mrtvých a 85 000 zraněných. To je značně podhodnocený počet. Ministerstvo zdravotnictví počítá pouze jména zemřelých, která zaznamenaly nemocnice a márnice. Vzhledem k tomu, že Izrael vybombardoval většinu nemocnic, klinik a márnic a zablokoval zásobování zdravotnických potřeb a pohonných hmot, vzhledem k tomu, že se pohřešují desítky tisíc osob, které jsou pravděpodobně pohřbeny pod sutinami, je jisté, že počet mrtvých se pohybuje v desítkách tisíc, možná až 200 000 osob. Devi Sridhar, vedoucí katedry globálního veřejného zdraví na Edinburské univerzitě, odhaduje, že v roce 2024 zemře v Gaze půl milionu Palestinců. (Nejde jen o kulky a bomby. Ještě nikdy jsem neviděla, že by se zdravotnické organizace obávaly nemocí tak, jako se jich obávají v Gaze, uvedla Devi Sridhar). To je mnohem realističtější odhad počtu mrtvých.



Vzhledem k tomu, že Izrael pokračuje v systematickém bombardování a ostřelování Gazy, Palestinci nadále podléhají Izraelem organizovanému hladomoru a také šíření infekčních nemocí způsobených nedostatkem čisté vody, potravin, hygienických a zdravotnických zařízení - počet mrtvých prudce vzroste. Bojovníci Hamásu, kteří se mohou ukrývat v rozsáhlém systému tunelů v Gaze, nemají velký zájem na zveřejnění obrovského počtu civilistů, kteří zůstávají nad zemí a umírají. Izraelská vláda nemá zájem zveřejnit skutečný rozsah zabíjení. Ale i oficiální podhodnocování je pro mandaríny obou vládnoucích stran příliš tíživé, protože sněmovna nedávno schválila pozměňovací návrh k návrhu zákona o rozpočtových prostředcích ministerstva zahraničí, který "zakazuje, aby finanční prostředky přidělené tímto zákonem byly poskytnuty ministerstvu zahraničí k citování statistik získaných od ministerstva zdravotnictví v Gaze". A tak zamlčujeme všechna čísla, jako by se nejodpornější genocida v moderních dějinách, která si do svého konce vyžádá statisíce životů, neděla.

