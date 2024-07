Nejvyšší soud právě udělal z Trumpa prvního amerického krále

4. 7. 2024

Nejvyšší soud USA přisoudil bývalému prezidentovi Donaldu Trumpovi obrovské vítězství v této takzvané "imunitní" kauze a bude pravděpodobně trvat rok nebo i déle, než bude moci být postaven před soud za pokus o svržení volebního procesu v roce 2020, a tedy i vlády Spojených států. Šest republikánů v Nejvyšším soudu v podstatě předalo Trumpovu kauzu zpět soudu nižší instance (s výhradami), kde bude třeba učinit řadu rozhodnutí - proti nimž se lze dále odvolat, čímž se kauza resetuje, takže Trump může věc protahovat další rok či déle. Ale to není ta nejhorší zpráva. Z Trumpa nebo jakéhokoli budoucího fašistického prezidenta soud udělal našeho prvního amerického krále nebo führera, míní Thom Hartmann.

Pokud Kongres rychle nezakročí a toto obscénní rozhodnutí nezruší - což se nestane, dokud budou Sněmovnu reprezentantů ovládat republikáni - bude demokracie v Americe devastována, možná fatálně, a z prezidenta se stane diktátor, pokud se tak rozhodne.

A samozřejmě bez ohledu na to, zda bude Trump na podzim zvolen, jmenuje zkorumpovaného ministra spravedlnosti, který Trumpovy pokusy o zvrácení voleb v roce 2020 okamžitě vyžehlí.

Předseda Nejvyššího soudu John Roberts šel v tomto zkorumpovaném rozhodnutí tak daleko, že uvedl, že Trumpův projev, v němž nabádal lidi k útoku na Kapitol a k pokusu oběsit viceprezidenta Mikea Pence - a to, že nepovolal Národní gardu nebo nepožádal své zběsilé stoupence, aby se stáhli, patří k jeho "úředním povinnostem".

Když mluvíme o tom, že Trump vyzval své výtržníky ke zničení volebního procesu, předseda Nejvyššího soudu Roberts bizarně píše, že: "Veřejná komunikace prezidenta pravděpodobně spadá do vnějšího perimetru jeho úředních povinností."

Soudkyně Sonia Sotomayor si to nenechává líbit:

Dnešní rozhodnutí přiznat bývalým prezidentům trestněprávní imunitu přetváří instituci prezidentství. Zesměšňuje zásadu, která je základem naší ústavy a systému vlády, že nikdo nestojí nad zákonem.Spoléhaje se jen na svou vlastní pomýlenou moudrost o potřebě "odvážného a neochvějného jednání" prezidenta, poskytuje soud bývalému prezidentu Trumpovi veškerou imunitu, o kterou žádal, a ještě více. Nesouhlasím s tím, protože naše ústava nechrání bývalého prezidenta před odpovědností za trestné a vlastizrádné činy.

A dodává:

Soud nyní stojí před otázkou, na kterou ještě nikdy v historii národa nemusel odpovídat: Zda bývalý prezident požívá imunitu před federálním trestním stíháním. Většina si myslí, že by měl, a tak vymýšlí atextuální, ahistorickou a neodůvodněnou imunitu, která staví prezidenta nad zákon. Většina činí tři kroky, které v podstatě zcela izolují prezidenty od trestní odpovědnosti.

Šest republikánů v tomto soudu v podstatě prohlásilo, že oni a Trump jsou natolik nad zákonem, že celý koncept, na němž byl tento národ založen - že "nikdo nestojí nad zákonem" - je neplatný.

Jediné, co musí budoucí prezident udělat, pokud chce spáchat trestný čin, jak ukazuje disentní posudek soudkyně Ketanji Brown Jackson, je tvrdit, že bez ohledu na to, co udělal, jde pouze o "úřední čin". Včetně toho, že konkrétně nařídí ministru spravedlnosti, aby sám páchal trestné činy.

Takového rozhodnutí byste se dočkali od soudu v Putinově Rusku.

Jak jasně uvádí soudkyně Sotomayor:

Hlavním závěrem dnešního rozhodnutí je, že všechny úřední úkony prezidenta, definované bez ohledu na motiv nebo úmysl, mají nárok na imunitu, která je "přinejmenším... předpokládaná" a dost možná "absolutní". Většina říká, že kdykoli prezident využívá obrovskou moc svého úřadu, trestní právo se ho nemůže dotknout.Tato úřední imunita nemá "žádnou pevnou oporu v ústavním textu, historii nebo precedentu". Ve skutečnosti všechny tyto "standardní důvody pro ústavní rozhodování" ukazují opačným směrem. Ať se na to podíváte jakkoli, imunita úředních aktů většiny je naprosto neobhajitelná.

Správně dodává:

Text Ústavy neobsahuje žádné ustanovení o imunitě bývalých prezidentů vůči trestnímu stíhání.

Soudce Jackson ještě jasněji a stručněji říká, že tento soud učinil z bývalého prezidenta svého krále s malou nebo žádnou odpovědností vůči právnímu státu:

Aby bylo možné plně docenit hlubokou změnu, kterou většina soudců provedla, je třeba si nejprve uvědomit, co to znamená mít imunitu před trestním stíháním. Zjednodušeně řečeno, imunita je "osvobození" od povinností a odpovědnosti, které ukládá zákon.Ve své nejčistší podobě se pojem imunity omezuje na maximu "král nemůže páchat zlo" - pojem, který byl "při zrodu [naší] republiky důrazně odmítnut". Říci, že někdo je imunní vůči trestnímu stíhání, znamená říci, že stejně jako král "není pod donucovací mocí zákona", který "nepředpokládá, že by byl schopen spáchat hloupost, natož zločin". Být imunní tedy není jako mít obranu před zákonem. Spíše to znamená, že se na imunizovanou osobu zákon vůbec nevztahuje. Udělením imunity se tedy "vytváří privilegovaná třída osvobozená od odpovědnosti za způsobené zlo nebo hrozící újmu".

Imperiální prezidentství je nyní oficiálně tady, a to nejen rétoricky, ale i fakticky. Šest republikánů v Nejvyšším soudu dnes udělalo obrovské, možná nenapravitelné násilí na naší republice.

Jsme v obrovském průšvihu, tento soud se vymkl kontrole a Senát musí jednat.

Pokud bude Trump zvolen, těchto šest republikánů mu právě dalo pravomoci téměř jako Putinovi, aby ukončil naši demokratickou republikánskou formu vlády, jak řekl soudce Gorsuch, "na věky".

Celý článek v angličtině ZDE

