Nejvyšší soud USA rozhodl, že Trump má "absolutní imunitu" na úřední úkony, které vykonal jako prezident

2. 7. 2024

Soud rozhodl, že bývalí prezidenti mají nárok na určitý stupeň imunity před trestním stíháním



Nejvyšší soud USA rozhodl, že bývalí prezidenti mají nárok na určitý stupeň imunity před trestním stíháním, což je významné vítězství Donalda Trumpa, které zmařilo jeho trestní stíhání pro podvracení voleb v roce 2020 a jakoukoli vyhlídku na soudní proces před listopadem.



Trump je obviněn z dohledu nad rozsáhlým úsilím o zvrácení voleb v roce 2020, včetně dvou bodů obžaloby ze spiknutí s cílem zmařit potvrzení výsledků voleb, spiknutí s cílem podvést vládu a spiknutí s cílem zbavit voliče hlasovacích práv.



Mezi obviněními je i následující: Trump šířil falešná tvrzení o volebních podvodech, zosnoval nábor falešných listin volitelů, tlačil na úředníky amerického ministerstva spravedlnosti, aby zahájili falešné vyšetřování volebních podvodů, a tlačil na svého viceprezidenta Mikea Pence, aby bránil Kongresu v potvrzení vítězství Joea Bidena.



K určení, zda údajné Trumpovy pokusy o zvrácení výsledků voleb v roce 2020 byly úředními úkony, vrátil Nejvyšší soud případ předsedkyni okresního soudu USA Tanye Chutkanové, která bude muset obžalobu přezkoumat řádek po řádku.



Přezkum bude probíhat podle třídílného testu: zda je konkrétní jednání základní prezidentskou funkcí, která nese absolutní imunitu, úředním aktem v rámci vnějšího perimetru prezidentství, který nese předpokládanou imunitu, nebo neoficiálním aktem, který žádnou imunitu nemá.



Aby byla presumptivní imunita zmařena, bude muset Chutkanová podle stanoviska rozhodnout, zda by obvinění Trumpa "představovalo nějaké nebezpečí zásahu do pravomocí a funkcí výkonné moci".



Soud ponechal tuto analýzu na Chutkanové. Předseda Nejvyššího soudu John Roberts, který psal za většinu, však předběžně určil, že Trumpovy interakce s úředníky ministerstva spravedlnosti jsou úředními úkony, protože jsou součástí výkonné moci a odpovídají prezidentovi.



Roberts rovněž určil, že Trumpovy interakce s Pencem jsou předběžně imunní, protože prezident diskutující o povinnostech s viceprezidentem je případem úředního jednání. Důkazní břemeno je na žalobcích, aby prokázali opak, napsal Roberts.



A pokud jde o Trumpovy výroky z 6. ledna, Roberts napsal, že i ty jsou pravděpodobně chráněny, protože prezidentské projevy jsou nedílnou funkcí úřadu. Ve stanovisku však také připustil, že v Trumpově případě může být vhodné jeho projev klasifikovat jako projev kandidáta na úřad.



Nejškodlivější částí rozsudku pro státní zástupce bude zákaz používat jakákoli jednání označená za úřední úkony jako důkaz u soudu. Prokurátoři doufali, že budou moci úřední jednání - i když nebylo předmětem obžaloby - předložit jako důkaz, který by prokázal Trumpův úmysl.



Toto rozhodnutí bylo jedním z posledních, které Nejvyšší soud v tomto volebním období vynesl. Tím, že konzervativní většina vyčkávala až do konce, nahrála Trumpovi ve prospěch a právní strategii, která se snažila co nejvíce oddálit případný soudní proces.



Důsledek rozhodnutí o zablokování rychlého soudního procesu poté, co soud v březnu rychle rozhodl o ponechání Trumpa na volebním seznamu, již podnítil ostrou kritiku liberálů a dalších, kteří se domnívají, že Trumpův případ by měl být vyřešen dříve, než voliči odevzdají své hlasy v nadcházejících volbách.



Trumpovou právní strategií u všech jeho federálních trestních kauz - na Floridě čelí také obvinění z nezákonného uchovávání tajných dokumentů - bylo jejich odložení až do doby po volbách v naději, že bude znovu zvolen a bude moci jmenovat generálním prokurátorem svého věrného člověka, který by obvinění stáhl.



Za současného stavu kalendáře nemůže soud v Trumpově případu podvracení voleb začít dříve než 20. září, protože Trumpovým právníkům zbývá 88 dní na přípravu obhajoby poté, co byl případ automaticky zmrazen, když podali odvolání kvůli imunitě.



Trump ze svého klubu Mar-a-Lago na Floridě oslavil rozsudek celým prohlášením na své platformě Truth Social: "VELKÉ VÍTĚZSTVÍ PRO NAŠI ÚSTAVU A DEMOKRACII. JSEM HRDÝ NA TO, ŽE JSEM AMERIČAN!"



Loni v říjnu Trump podal žádost o zrušení obvinění s odůvodněním, že požívá absolutní imunity před trestním stíháním. Poté, co Chutkanová žádost zamítla, Trump 8. prosince podal návrh na napadení jejího rozhodnutí u amerického odvolacího soudu pro obvod DC.



Odvolání s sebou neslo automatické pozastavení, které zmrazilo soudní řízení, protože pokud by Trump svou žádost o imunitu vyhrál, vyloučilo by to jakékoli trestní stíhání.



Případ Trumpova podvracení voleb zůstal zmrazen, protože Nejvyšší soud posuzoval jeho žádost o imunitu poté, co obvod DC odvolání zamítl, přičemž konzervativní soudci při ústním jednání neprojevili žádnou naléhavost případ vyřešit, částečně proto, že se zdálo, že případ považují za politicky motivovaný.





Zatímco soudci pracovali s potenciálními testy pro rozlišení mezi úředním a soukromým jednáním, soudkyně Amy Coney Barrettová navrhla, že zvláštní poradce může vždy obejít časově náročný proces tím, že upraví svou vlastní obžalobu a podá žalobu na jednoznačně soukromé jednání.







Podrobnosti v angličtině ZDE

