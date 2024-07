Debakl Zemana a Klause ve srovnání s Havlem

1. 7. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Hlavním hostem nedělních Otázek V. Moravce byl prezident Petr Pavel. Hned na začátku mě udeřila do tváře slova Václava Havla z roku 2000 o strašné situace v naší zemi plné korupce, zlodějiny, bezpráví. Ačkoli prezident Pavel řekl, že tato slova platí plně i dnes, uvědomil jsem si svůj pocit, že jsme se opravdu od dob opoziční smlouvy posunuli hodně dopředu.

Ještě více na mě zapůsobily výsledky průzkumu hodnocení českých prezidentů. Nejlépe dopadl právě Havel, pak následuje Pavel, pak Zeman a nejhůře je na tom Klaus. Klaus a Zeman získali přitom srovnatelných 13 vs. 11 procent. Havel 43 a Pavel 21. Pro mě je výsledek Zemana a Klause velmi příjemným překvapením. Oba patří k sobě a oba patří do minulosti. Havel by se naopak měl stát naší budoucností.