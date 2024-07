Média prosí Bidena, aby se vzdal kandidatury na prezidenta a zachránil Spojené státy před Trumpovou katastrofou

Deník The New York Times ve svém úvodníku konstatuje, že Biden se v debatě objevil "ve stínu velkého veřejného činitele" a "kdysi obdivuhodného prezidenta", zdůrazňuje, že "nejednou měl problém dostat se na konec věty", a uvádí, že americký prezident "už není tím mužem, kterým byl před čtyřmi lety", kdy Trumpa porazil. Publikace tvrdí, že je třeba, aby existoval jiný demokratický kandidát, který by byl schopen Trumpa, "nebezpečí pro americkou demokracii", porazit.

"Ve čtvrteční debatě musel prezident přesvědčit americkou veřejnost, že je schopen dostát obrovským nárokům úřadu, který hodlá zastávat i v dalším funkčním období. Nelze však očekávat, že voliči budou ignorovat to, co bylo zřejmé: Biden už není tím mužem, kterým byl před čtyřmi lety," uvádí úvodník.



Také deník The Wall Street Journal a časopis The Economist v pátek večer zveřejnily úvodníky, v nichž se vyslovily pro odstoupení demokrata. Na nové obálce časopisu Time, která byla zveřejněna dnes odpoledne, je obrázek Bidena, jak jde přes okraj časopisu, a slovo "panika".

"Nevyhnutelnou otázkou je, proč Bidenovi nejbližší dovolili, aby znovu kandidoval. My i mnozí další jsme je varovali. Z jeho strany to byl zjevně sobecký čin, že usiloval o druhé funkční období. Ale opravdu si mysleli, že mohou jeho úpadek skrývat před veřejností po celou volební kampaň?" píše deník.



V článku nazvaném "Joe Biden musí nyní ustoupit alternativnímu kandidátovi" týdeník The Economist připomíná, že již požádal Bidena, aby se na konci roku 2022 neucházel o znovuzvolení, a tvrdí, že prezident byl během "mučivé 90minutové debaty" "ohromen" a "nesouvislý". "(Výkon) upřímně řečeno příliš vratký na to, aby zvládl další čtyři roky v nejtěžší práci na světě," píše časopis.

Deník Financial Times v pátečním úvodníku rovněž zpochybnil schopnost amerického prezidenta porazit bývalého republikánského prezidenta. Píše se v něm, že "Joe Biden se zdá být příliš křehký na to, aby dokončil svou misi a porazil Donalda Trumpa".

"On (Biden) porazil Trumpa v roce 2020 a zastával prezidentský úřad, který prosadil některá z nejpodstatnějších legislativních opatření v poslední době. Historie si ho za tyto úspěchy bude pamatovat. Nyní se však zdá, že je příliš křehký na to, aby pokračoval ve své misi porazit Trumpa podruhé. Debaty by mohly ovlivnit volby, a to by mohl být okamžik, kdy se naděje ztratí," píše se v úvodníku.

Časopis Time rovněž zveřejnil zprávu o Bidenově špatném výkonu s ilustrací na obálce nazvanou "Panika" a montáží s fotografií prezidenta, který odchází z okraje publikace. "Panika", píše se v textu, "není příliš silné slovo pro popis pocitu, který se v Demokratické straně rozhostil v průběhu debaty".

Tento pátek na shromáždění v Severní Karolíně Biden naznačil, že bude pokračovat ve volebním klání. Řekl, že volby vyhraje. Koordinátor jeho kampaně řekl, že se nevzdá.



Samozřejmě by bylo riskantní navrhnout nové jméno tak krátce před volbami, ale ti, kteří by volili Bidena jen proto, aby se vyhnuli Trumpovi, by stejně přišli k volbám, protože ať už by byl kandidátem kdokoli, splnil by jejich účel - zabránit podvodníkovi v návratu do prezidentského úřadu. Padala jména jako kalifornský guvernér Gavin Newson, ale jeho jméno ani jeho práce nejsou mimo jeho stát a média, která se zabývají politikou, tak známé. Průměrný Američan o něm neví téměř nic.





Nejlepší by bylo přivést zpět Hillary Clintonovou, protože Barack Obama už kandidovat nemůže. Hillary je sice velmi neoblíbená, ale pro ty, kteří by volili Bidena jen proto, aby se Trump nevrátil k moci, by byla přijatelným jménem. A má odvahu, přípravu potřebnou k tomu, aby se Trumpovi postavila rovnocenně.







Aby to bylo možné, musel by Biden odstoupit před srpnovým sjezdem, na kterém by 435 členů Národního výboru Demokratické strany vybralo nového kandidáta. Členové by se sešli na zvláštním zasedání, aby vybrali kandidáta. Podle agentury Reuters by k nominaci kandidáta, který by Bidena na volebním lístku nahradil, musel mít tento člověk podporu minimálního počtu členů Národního výboru Demokratické strany - možná kolem 60, i když přesný počet určí výbor pro pravidla DNC - ten by stanovil pravidla jednání před jeho zahájením.

Národní výbor Demokratické strany by se mohl sejít ještě před zahájením sjezdu 19. srpna a tato pravidla změnit, což je však nepravděpodobné kvůli dalšímu pravidlu: přání stáhnout kandidaturu musí vyjádřit sám kandidát.