Americké vojenské základny v Evropě zvyšují úroveň bezpečnostního ohrožení

3. 7. 2024

Americké vojenské základny v Evropě byly o víkendu uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti, protože zařízení vyzvala své členy k ostražitosti, upozorňuje John Vandiver. Americké vojenské základny v Evropě byly o víkendu uvedeny do stavu zvýšené pohotovosti, protože zařízení vyzvala své členy k ostražitosti,

Na velitelství amerického evropského velitelství ve Stuttgartu vydala armádní posádka v neděli celokomunitní poplach. Stupeň ohrožení ochrany sil byl až do odvolání zvýšen na stav "Charlie".

Podobné směrnice byly zaslány i na další základny v Německu, včetně armádní letecké základny Rheinland-Pfalz a Ramstein, které společně tvoří největší americkou vojenskou komunitu v zámoří.

Posádkový poplach Porýní-Falce zahrnuje Baumholder a odlehlá zařízení v Rumunsku a Bulharsku. Letecká základna Aviano v Itálii také zvýšila svůj stav na Charlie a další zařízení v Itálii zavedla zvýšená bezpečnostní opatření.

Stupeň hrozby Charlie "se použije, když dojde k incidentu nebo jsou obdrženy zpravodajské informace, které naznačují, že je pravděpodobná nějaká forma teroristické akce nebo zacílení na personál nebo zařízení," uvádí se na webových stránkách armády.

Členové služby a další by podle výstrah měli počítat se značným zpožděním na vstupních bodech z důvodu zvýšené bezpečnosti. Posádka americké armády ve Stuttgartu se obrátila s otázkami týkajícími se změny ochrany sil na EUCOM.

EUCOM v nedělním prohlášení uvedl, že "neustále vyhodnocuje řadu faktorů, které hrají roli v bezpečnosti americké vojenské komunity v zahraničí. V rámci tohoto úsilí často podnikáme další kroky, abychom zajistili bezpečnost našich vojáků." Členové vojenské komunity by měli hlásit jakoukoli podezřelou aktivitu, sledovat cestovní doporučení ministerstva zahraničí a přijmout opatření k minimalizaci osobního rizika, dodává se v prohlášení.

Vojenská velení obvykle odmítají z bezpečnostních důvodů zabíhat do podrobností o změnách v opatřeních na ochranu sil. V sobotu letecká základna Spangdahlem, zařízení na venkově v západním Německu, vydala vlastní varování, které říká, že letci 52. stíhacího křídla mají z preventivních důvodů zakázáno nosit uniformy mimo základnu a musí dojíždět v civilním oblečení. Představitelé Spangdahlemu v sobotu uvedli, že opatření na ochranu komunity jsou zavedena, ale že z "důvodů provozní bezpečnosti" nemůže základna poskytnout více podrobností.

V minulých letech velitelství podniklo podobné kroky proti nošení uniforem kvůli obavám z teroristických hrozeb. V roce 2010 vydal EUCOM směrnici, která dočasně zakazovala vojákům nosit uniformy mimo stanoviště. V roce 2014 EUCOM omezil nošení uniforem mimo základnu na dojíždění, což je omezení, které velení začalo v roce 2022 uvolňovat.

Armáda stanovuje úrovně ochrany sil buď na Normal, Alpha, Bravo, Charlie nebo Delta, což je nejvyšší stupeň pohotovosti. Bravo se stalo běžným na základnách po mnoho let po útocích z 11. září. Charlie uvádí do pohybu "plány na omezení personálu, který není nezbytný", tvrdí armáda. Posádkoví úředníci ve Stuttgartu uvedli, že kvůli zvýšenému stupni ohrožení nebudou k dispozici různé služby. Od neděle až do odvolání zahrnovaly některé z těchto zpoplatněných služeb přístup do některých restaurací a holičství na poště.

"Mnoho dalších služeb bude mít významný počet zaměstnanců pracujících na dálku nebo budou otevřeny kanceláře se sníženým počtem zaměstnanců. Zákazníci by si měli zachovat flexibilitu a počítat s delšími servisními časy, než je obvyklé," uvedla posádka v prohlášení.

V posledních týdnech američtí představitelé bijí na poplach kvůli zvýšeným teroristickým hrozbám, které pramení z útoku Hamásu na Izrael ze 7. října a pokračující války v Gaze. "Viděli jsme, jak hrozba ze strany zahraničních teroristů po 7. říjnu vzrostla na úplně jinou úroveň," řekl ředitel FBI Christopher Wray v písemné výpovědi před Senátem 4. června.

