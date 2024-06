Ruské špionážní lodě pravděpodobně shromažďují zpravodajské informace o nejnovější izraelské ponorce

26. 6. 2024

Nejnovější izraelská ponorka INS Drakon bude po svém postavení v německém Kielu podrobena námořním zkouškám. Jedná se o obzvláště zranitelnou dobu, kdy může být předmětem snah jiných zemí shromažďovat zpravodajské informace. Na místo dorazily dvě ruské špionážní lodě, Sibirjakov a Vasilij Tatiščev, upozorňuje H. I. Sutton.

Námořní zkoušky jsou pro nové ponorky neuvěřitelně citlivým obdobím. Zejména pro prvotřídní lodě nebo exotické typy. Vystavuje je to nežádoucí pozornosti jiných námořnictev, která by mohla chtít vytvořit akustickou knihovnu toho, jak nová ponorka zní. Nebo sledovat výkon nových zbraní či systémů. Shromažďování těchto údajů během námořních zkoušek je obecně jednodušší než čekat, až bude v provozu.

Je tedy přirozené, že námořnictvo někdy nasazuje specializované lodě, aby monitorovaly námořní zkoušky jiných zemí. Byl to běžný rys studené války a trvá dodnes. Nyní dvě ruské špionážní lodě, Sibirjakov a Vasilij Tatiščev, možná shromažďují informace o zkouškách nejnovější izraelské ponorky.

Uznávaný námořní analytik Droxford Maritime poskytl podrobnou analýzu pohybů Sibirjakova. Ty odpovídají pravděpodobným zkouškám nejnovější izraelské ponorky INS Draken. Ponorka byla postavena společností ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) v Kielu a předpokládá se, že prochází námořními zkouškami.

Kromě Sibirjakova německá média informují, že u Kielu zaujala pozice také zpravodajská loď ruského námořnictva Vasilij Tatiščev.

Špionážní loď Sibirjakov

Ruská loď Sibirjakov, oceánografické výzkumné plavidlo Projektu 865, má veřejnou roli při provádění hydrografických průzkumů a shromažďování meteorologických dat. Kromě toho je speciálně vybavena pro měření akustických podpisů ponorek.

Pravidelně se účastní námořních zkoušek ponorek ruského námořnictva v Baltském moři. A byla pozorována, jak operuje v blízkosti plynovodů Nord Stream v době před útoky v září 2022.

Podle Droxford Maritime loď operovala západně od Dánska mezi 13. a 17. červnem. Oblast je pro tuto loď neobvyklá a neodpovídá jejím obvyklým aktivitám nebo vzorcům. Z toho lze usuzovat, že loď byla povolána, aby shromáždila informace o ponorkových zkouškách.

Testují se také nově postavené ponorky Typ-218SG pro Singapur. Ty byly v posledních letech několikrát na moři a je méně pravděpodobné, že by se staly cílem ruské rozvědky.

Ponorka INS Drakon

INS Drakon byla spuštěna na vodu v srpnu loňského roku. Je pozoruhodná tím, že má neobvykle velký trup, který pravděpodobně obsahuje vertikální odpalovací trubice pro nové strategické rakety. Očekává se, že ponorka ponese část izraelského jaderného odstrašení, až vstoupí do služby. To zvyšuje citlivost ponorky při námořních zkouškách.

Podrobnosti o ponorce a jejím unikátním zbraňovém systému zůstávají zahaleny tajemstvím. Veřejnost se nesmí přibližovat a nemá přístup k jejím mořským trasám. Ruské námořnictvo se však možná podívá blíže.

Droxford Maritime poukazuje na to, že pohyby izraelské ponorky nebyly hlášeny. To není nic neobvyklého. Ponorka však byla spatřena, jak tankuje na začátku června, takže pravděpodobně vyplouvala na moře. A kdyby ne, Rusko by to alespoň považovalo za možné. Špionážní lodě budou čekat.

