Každý čtvrtý zdravý člověk ve věku nad 60 let ve Spojeném království "má nediagnostikované onemocnění srdečních chlopní"

28. 6. 2024

čas čtení 4 minuty



Vědci sdělují, že ve většině případů je stav mírný, ale může zvyšovat riziko infarktu a mrtvice



Podle výzkumu má každý čtvrtý zdravý člověk ve věku 60 let a více ve Spojeném království nediagnostikované onemocnění srdečních chlopní.



Toto onemocnění vzniká, když jedna nebo více srdečních chlopní nefunguje správně. Hlavní problémy jsou způsobeny tím, že se chlopně buď neotevírají úplně, nebo se správně neuzavírají.



Podle odborníků může onemocnění srdečních chlopní představovat pro srdce dodatečnou zátěž a zvyšuje riziko infarktu, mrtvice a dalších srdečních zdravotních problémů. Podle výzkumu má každý čtvrtý zdravý člověk ve věku 60 let a více ve Spojeném království nediagnostikované onemocnění srdečních chlopní.Toto onemocnění vzniká, když jedna nebo více srdečních chlopní nefunguje správně. Hlavní problémy jsou způsobeny tím, že se chlopně buď neotevírají úplně, nebo se správně neuzavírají.Podle odborníků může onemocnění srdečních chlopní představovat pro srdce dodatečnou zátěž a zvyšuje riziko infarktu, mrtvice a dalších srdečních zdravotních problémů.



Výzkumníci pod vedením University of East Anglia (UEA) zjistili, že každý čtvrtý dospělý, který byl zdravý a neměl žádné příznaky, trpěl tímto onemocněním, ale nevěděl o tom. Jejich zjištění byla zveřejněna v časopise European Heart Journal Cardiovascular Imaging.



Spoluautor studie Vassilios Vassiliou, klinický profesor kardiologie na lékařské fakultě UEA v Norwichi, uvedl: "Tato studie se zaměřila na pochopení toho, jak rozšířené jsou problémy se srdečními chlopněmi jakékoli závažnosti mezi zdravými dospělými lidmi bez příznaků a bez známých srdečních onemocnění.



Vyšetřili jsme téměř 4 500 osob ve věku 60 let a více ze tří regionů ve Velké Británii: Norfolku, West Midlands a Aberdeenu pomocí echokardiografie, což je ultrazvuk srdce.



Naše zjištění ukázala, že více než 28 % těchto dospělých mělo nějakou formu onemocnění srdečních chlopní, i když je uklidňující, že ve většině případů šlo pouze o mírné onemocnění.



Údaje také ukázaly, že hlavním faktorem spojeným s těmito problémy se srdečními chlopněmi byl věk, což znamená, že čím je člověk starší, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude mít závažný problém s chlopněmi."



Spoluautor studie profesor Michael Frenneaux z londýnské nemocnice Royal Brompton uvedl, že srdce lidí s neodhaleným onemocněním je v důsledku toho pravděpodobně vystaveno většímu tlaku. "Postupem času to může zvýšit riziko infarktu, mrtvice a dalších srdečních onemocnění," dodal.



Příznaky mohou zahrnovat pocit dušnosti, bolest na hrudi, slabost nebo závratě, oteklé kotníky a nohy, pocit větší únavy než obvykle a bušení srdce na hrudi nebo v krku.



Studie financované Britskou kardiologickou nadací (BHF) se během více než deseti let zúčastnilo 4 327 bezpříznakových pacientů ve věku 60 let a více, kteří byli pozváni prostřednictvím své praktické lékařky.



Byli hodnoceni pomocí zdravotního dotazníku, klinického vyšetření a transtorakální echokardiografie, což je ultrazvuk srdce. Onemocnění srdečních chlopní bylo diagnostikováno u 28,2 % účastníků.



"Tato studie ukazuje, že mnoho starších dospělých má problémy se srdečními chlopněmi, i když se u nich neprojevují žádné příznaky, a doporučili bychom, aby lidé v případě, že se u nich objeví nějaké nové příznaky nebo známky, které by mohly naznačovat onemocnění srdce, tuto skutečnost probrali se svým lékařem," uvedl Vassiliou.



"Vzhledem k tomu, že naše populace stárne, mohou tyto informace pomoci poskytovatelům zdravotní péče pochopit rozsah onemocnění srdečních chlopní a zefektivnit rutinní metody péče a screeningové programy, abychom zajistili, že se v budoucnu dokážeme vyrovnat s poptávkou.



"Mohou tak lépe identifikovat rizikové osoby a pomoci jim dříve, než se problémy stanou vážnými."



Prof. James Leiper, zástupce lékařského ředitele BHF, uvedl, že tato zjištění jsou důležitá, a vyzval k výzkumu, který by našel způsoby, jak identifikovat více lidí s onemocněním srdečních chlopní.





Samostatná studie, která byla ve čtvrtek zveřejněna v časopise British Medical Journal, zjistila, že pokles výskytu ischemické choroby srdeční u lidí mladších 60 let ve Velké Británii se zastavil, přičemž vědci uvedli, že to může být způsobeno rostoucí mírou obezity a nedostatkem pohybu.







Podrobnosti v angličtině ZDE

0