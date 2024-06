Přestože oslavujeme propuštění Juliana Assange z vězení, svoboda tisku zůstává předmětem hlubokých obav

27. 6. 2024

Uprostřed oslav, které vypukly poté, co Julian Assange uzavřel dohodu se Spojenými státy o přiznání viny a byl propuštěn z britského vězení, obhájci svobody tisku i nadále vyjadřují vážné obavy ohledně škod, které způsobilo stíhání novináře, jenž pomohl odhalit státní tajemství a důkazy o válečných zločinech spáchaných americkou vládou. "Julian Assange čelil stíhání, které mělo vážné důsledky pro novináře a svobodu tisku na celém světě," uvedla po zprávě o dohodě Jodie Ginsberg, generální ředitelka Výboru na ochranu novinářů. "I když vítáme jeho propuštění," dodala Ginsberg, "stíhání Assange ze strany USA vytvořilo škodlivý právní precedens, protože otevřelo cestu k tomu, aby novináři byli souzeni podle zákona o špionáži, pokud získají utajované materiály od informátorů. To se nikdy nemělo stát." Poté, co Assange strávil sedm let na ekvádorském velvyslanectví ve Spojeném království a následně dalších pět let v londýnské věznici Belmarsh, souhlasil s přiznáním viny k jednomu trestnému činu, aby se vyhnul dalšímu pobytu za mřížemi. Dvaapadesátiletý Australan bojoval proti svému vydání do Spojených států, kde čelil 18 obviněním podle zákona o špionáži a federálního zákona o počítačových podvodech za zveřejnění tajných materiálů a mohl být uvězněn na doživotí, píše Jessica Corbett.

"Nesmírně se nám ulevilo, že je Julian Assange konečně na svobodě - je to dlouho očekávané vítězství pro žurnalistiku a svobodu tisku. Nikdy neměl strávit jediný den v detenci nebo ve vězení za to, že zveřejňoval informace ve veřejném zájmu," uvedla v prohlášení Rebecca Vincent, ředitelka kampaní organizace Reportéři bez hranic.



"Uplynulých 13 let už nic nevrátí zpět, ale nikdy není pozdě udělat správnou věc a my tento krok americké vlády vítáme," dodala.

"Budeme pokračovat v kampani na podporu novinářů po celém světě, kteří se ocitli v hledáčku kvůli reportování o národní bezpečnosti, a za reformu amerického zákona o špionáži, aby již nikdy nemohl být používán k útokům na novinářskou činnost."

Vincentina skupina patří mezi několik organizací zabývajících se svobodou tisku a lidskými právy, které již dlouho vyzývaly americké ministerstvo spravedlnosti, aby stáhlo obvinění proti Assangeovi - a poté, co se objevily zprávy o dohodě o přiznání viny, varovala před tím, co bude následovat.

Generální tajemnice Amnesty International Agnès Callamard v úterý uvedla, že "roky trvající globální činnost amerických úřadů, které se snažily porušit svobodu tisku a svobodu projevu tím, že z Assange udělaly exemplární případ kvůli odhalení údajných válečných zločinů spáchaných USA, nepochybně způsobilo historické škody".



"Amnesty International oceňuje práci rodiny Juliana Assange, aktivistů, právníků, organizací zabývajících se svobodou tisku a mnoha lidí z mediální komunity i mimo ni, kteří se postavili na jeho stranu a na stranu základních principů, jimiž by se mělo řídit právo společnosti na informace a přístup k nim a spravedlnosti," dodala. "Budeme i nadále bojovat za jejich plné uznání a respektování všemi."

Ne všichni novináři a média se Assange zastali, navzdory precedentu, který by jeho odsouzení mohlo vytvořit. Několik pondělních titulků - včetně na stránkách Associated Press, New York Times a Washington Post - upozornilo na Assangeovo přiznání viny.

"Dohoda o přiznání viny by odvrátila nejhorší možný scénář pro svobodu tisku, ale tato dohoda počítá s tím, že si Assange odsedí pět let ve vězení za činnosti, které novináři vykonávají každý den," uvedl Jameel Jaffer, výkonný ředitel Knightova institutu na Kolumbijské univerzitě. "Vrhne to dlouhý stín na nejdůležitější žurnalistickou činnost nejen v této zemi, ale po celém světě."

Ben Wizner, ředitel projektu ACLU Speech, Privacy, and Technology Project, zdůraznil, že "dnešním přiznáním viny stojí Julian Assange před soudem za výkon novinářské praxe a všichni investigativní novináři nyní čelí většímu právnímu nebezpečí".

"Odhalování vládních tajemství a jejich zveřejňování ve veřejném zájmu je základní funkcí žurnalistiky zaměřené na národní bezpečnost," pokračoval Wizner. "Dnes byla tato činnost poprvé popsána jako zločinné spiknutí. A i když současné ministerstvo spravedlnosti zůstane věrné svým ujištěním, že Assangeův případ je ojedinělý a nepřinese precedens, který by mohl být použit proti jiným vydavatelům, nemůžeme si být jisti, že budoucí administrativy tento závazek dodrží."

"Precedens vytvořený tímto přiznáním viny by byl mnohem nebezpečnější, kdyby jej ratifikovaly federální soudy," dodal. "Ale nenechte se mýlit, životně důležitá práce novinářů zabývajících se národní bezpečností bude dnes obtížnější než včera."

Seth Stern, ředitel advokacie Nadace pro svobodu tisku (FPF), spojil Assangeovu dohodu s listopadovými volbami v USA, v nichž se demokratický prezident Joe Biden utká s bývalým republikánským prezidentem Donaldem Trumpem.



Současná administrativa se mohla odlišit od Trumpovy tím, že by Assange propustila, aniž by musel přiznat vinu.

Místo toho se Bidenova vláda rozhodla pro dohodu o přiznání viny, která "Assangeovi nepřinese žádný další trest ani vězení," zdůraznil Stern a zopakoval tak své původní vyjádření k této zprávě. "Jejím jediným dopadem bude legitimizace kriminalizace běžného novinářského jednání a povzbuzení budoucích administrativ, aby následovaly jejího příkladu - včetně případné druhé Trumpovy vlády."



Výkonný ředitel FPF Trevor Timm v úterním stanovisku pro deník Guardian napsal: "Jen si představte, co si pomyslí ministr spravedlnosti v druhé Trumpově vládě, když bude vědět, že už má jedno přiznání viny od vydavatele podle zákona o špionáži. Koneckonců Trump se v kampani opakovaně vyjadřoval o tom, že by rád viděl některé novináře ve vězení. Proč mu Bidenova vláda poskytla jakoukoli munici? To je neuvěřitelné."

