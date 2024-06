Musím říct, že pokaždé když na Mariánském sloupu přibude nějaká nová "featura", zvyšuje se míra mého pobavení. píše Matěj Metelec. To, že tenhle konkrétní anděl ve tváři připomíná komunistického malíře Diega Riveru, ve mě vzbuzuje po ránu veselost už několik měsíců. Bronzové propriety, kterými byli andělé i ďáblové nedávno opatřeni, jdou ale ještě dál. Vyvolávají totiž neodbytný dojem, že byly vytvořeny v bezprostředním okolí sloupu, na Staroměstském náměstí během jednoho z bezpočtu trhů, které se tu konají, v takové té "středověké kovárně", u které se prodávají různě přívěšky na krk, mosazné pivní korbele atp. Už teď se nemůžu dočkat, co přijde dál.

Ať žije sloup smíchu!





Pozn. JČ. Ta intenzita toho bulvárního primitivismu je šokující. To nikdy v českém prostředí nebývalo:









Jo a ještě jedna "drobnost". Katolíci vzdorně pořádají 16. května na svátek Jana Nepomuckého oslavné plavby po Vltavě, aby tím připomněli praxi ze sedmnáctého století.







Lidi si možná neuvědomují, jak je to šokující. Mýtus Jana Nepomuckého byl zaveden do Habsburky po Bílé hoře okupovaných Čech, aby se vymazala vzpomínka na Jana Husa, Oslavování Jana Nepomuckého je oslavováním nejděsivějšího útlaku Čechů, kteří byli z devadesáti procent do Bílé hory protestanty: byli brutálně donuceni přejít na katolictví, protestantští šlechtici byli ze země vyhnáni. Šlo to ruku v ruce s naprostou ekonomickou exploatací, vydíráním lidí. Všichni, kdo měli moc, byli cizinci, když jste byli otrokem na vesnici, nejenže jste neměli žádná práva, ale ani jste se se svými vládci nedomluvili, oni nemluvili česky. Právě proto dává česká literatura od Boženy Němcové přes Haška až k Hrabalovi a Haklovi důraz na rozhovory lidí: je to pokusem překonat traumatizaci z dehumanizace Čechů po Bílé hoře.





No a pražští katolíci tohle oslavují. Budou příště také pořádat plavby po Vltavě na oslavu Reinharda Heydricha?