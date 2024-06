USA: Letošní prezidentské debaty by mohly být poslední

28. 6. 2024

To, že vůbec máme prezidentské debaty, je práce komise. Bylo by snadné je nyní nadobro ztratit.

Komise převzala sponzorství debat v roce 1988 poté, co se Liga voliček, která je sponzorovala od roku 1976, snažila přimět kampaně, aby se dohodly na čemkoli, od počtu debat až po to, zda se kandidáti vůbec dostaví.

O čtyři roky dříve liga prošla seznamem 103 novinářů, než se Reaganova a Mondaleova kampaň dohodla na čtyřech, kteří budou sloužit jako panel moderátorů. Obě kampaně odmítly návrh ligy na jediného moderátora a pohrozily, že odejdou, pokud nebude po jejich.

Komise byla vytvořena, aby tento problém vyřešila. V roce 1987 nezávislé zprávy z Harvardu a Georgetownu navrhly novou, nestranickou sponzorskou organizaci, která by dala hlavním stranám větší roli v procesu a vyvíjela tak tlak na kandidáty, aby se objevili. Komise byla založena ve stejném roce a od té doby mají Američané nepřetržitou sérii televizních debat – včetně roku 1992, kdy byl k účasti na všech třech debatách pozván nezávislý Ross Perot.

Debaty jsou v mnoha ohledech chybné. Ne, nejsou to "skutečné" debaty. Ano, je to politické divadlo. Staly se však ústředním bodem předvolebního zpravodajství z nějakého důvodu: Jsou jedinou příležitostí, kdy kandidáti vystupují společně za podmínek, které nemají pod kontrolou.

Debaty odhalují názory a postoje kandidátů způsobem, jakým to nedělá žádná jiná událost nebo prezidentská kampaň, včetně projevů, shromáždění a reklam. Dokonce i po první debatě v roce 2020 ve stylu barové rvačky některé redakční komentáře o tom, co voliči ten večer viděli, poukazovaly přesně na toto. Kritikům uniká, že se nikdy nevolilo mezi ideálními debatami a méně ideálními debatami, ale mezi debatami a nedebatami.

Navzdory svému úspěchu je komise dlouhodobě kritizována kandidáty zprava i zleva. Steve Forbes, prezidentský kandidát v letech 1996 a 2000, který komisi označil za "zkorumpovaný duopol", a Jesse Jackson, který ji označil za "fundamentálně nedemokratickou", jsou dva příklady.

Nezávislí kandidáti také opakovaně žalovali komisi a tvrdili, že debaty porušují první dodatek ústavy, daňový a antimonopolní zákon a federální volební zákon. Většina těchto žalob se zaměřovala na kritéria komise pro zařazení – aby kandidáti prokázali 15% podporu veřejnosti v průměru v pěti celostátních průzkumech veřejného mínění a objevili se na dostatečném počtu státních volebních lístků, aby získali vítězství ve sboru volitelů. Jedná se o stejná pravidla, která vysílatelé používají letos. Komise všechny tyto spory vyhrála.

V průběhu let nebyli novináři o nic méně přezíraví. V roce 2020 byly obzvláště kritičtí.

Komentátoři New York Times a Washington Post vyzvali ke zrušení zbývajících debat po chaosu té první. Když komise učinila druhou debatu virtuální, protože si nemohla být jistá prezidentovým zdravotním stavem, což ho vedlo k odstoupení, Vox vyzval k ukončení debat "navždy". Wall Street Journal napsal, že komise by měla být "vyřazena" a že by ji měly nahradit dvě hlavní strany jako organizátoři, což je uspořádání, které by bylo podle federálního volebního zákona nezákonné.

Jedním z přetrvávajících mýtů o prezidentských debatách je, že je ovládají kampaně. Kandidáti však neurčují způsobilost, ani nevybírají místa konání, otázky do debaty, moderátory ani nic jiného.

Hádají se o věcech, jako je výška pódií, potřesení rukou a poznámkový papír. Vydávají "smlouvy o smlouvě budoucí", v nichž oznamují "pravidla" debaty. To je čistá politická póza. Pokud by komise podepsala takové memorandum, porušila by požadavek Federální volební komise, aby každý sponzor byl nestranný.

Očekávám, že zpravodajské organizace, které letošní debaty sponzorují, si povedou profesionálně (i s politováníhodným zařazením reklam), ale také očekávám, že narazí na stejný problém, který před 40 lety trápil Ligu voliček.

Letos se konají debaty, protože kampaň je tak těsná – kandidáti musí debatovat. Není však důvod se domnívat, že budoucí kandidáti, kteří mají v průzkumech veřejného mínění náskok, zejména úřadující prezidenti, budou souhlasit s tím, že se v přímém přenosu na celostátní scéně setkají s vyzyvateli, které si nevybrali. Padne další politická norma, a to bude ztráta pro nás všechny.

Zdroj v angličtině: ZDE

